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DJI en küçük Drone modeli Spark’ı duyurdu

Mavic Pro adındaki üst seviye Drone tasarımını çok beğenen ancak fazla para da vermek istemeyen tüketiciler için DJI’ın en küçük modeli Spark görücüye çıktı.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari Drone pazarının lideri durumunda olan Çinli DJI, bir süredir görüntüleri internete sızan Spark adındaki daha küçük boyutlu Drone modelini duyurdu. Yeni model Mavic Pro adındaki üst seviye Drone tasarımını çok beğenen ancak fazla para da vermek istemeyenlere hitap ediyor.

En küçüğü
 

DJI Spark aracının dikkat çekci özelliklerinden birisi kullanıcısını takip ederek el hareketleri ile özçekim yapabilmesini sağlamak. 300gr ağırlığa sahip olan Spark bir Nokia 3310 boyutlarında. 4 pervaneli aracın alt kısmında 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapabiliyor.

WiFi üzerinden 100 metreye kadar kontrol edebildiğiniz araç 50Km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarj ile havada 16 dakika kalabiliyor.  

DJI Spark avuç içine sığabiliyor ve bir mobil uygulama ile kontrol ediliyor. Araç 30 metre yükseğe çıkabiliyor ve 6 metre ilerideki engelleri algılayabiliyor. El hareketlerine göre programlanan araç kullanıcısını takip ederek çeşitli fonksiyonları yerine getiriyor. Tepeden veya etrafta daireler çizerek çekimler yapıyor veya aşağı-yukarı yaparak farklı kolajlar ortaya çıkarıyor.

Ayrıca Bkz. "Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon"

Spark aracı Phantom serisindeki Go uygulamasından da bazı özellikleri miras almış. Örneğin ekrana dokunarak aracı istediğiniz noktaya yönlendirmek, canlı bulanıklı efekti uygulayarak çekim yapmak veya panoramalar kaydetmek bunlar arasında.

Aslında kullanıcısını takip eden hava araçları uzun zamandır gündemde ancak bu işe başlayan bir iki girişim hayal kırıklığı yaşayarak iflas etmişti. DJI ise önce Mavic Pro ile üst seviyede böyle bir imkan sundu ve ilgi çekmeyi başardı. DJI Spark ise bu imkanı alt seviyeye de getiriyor. Model 499$ olarak satışa başlayacak. 

 

http://www.ibtimes.co.uk/dji-launches-tiny-spark-selfie-drone-controlled-by-wave-your-hand-1623225 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
digital_man 1 yıl
Klasfotoda ön sipariş olarak satışa açılmış sipariş vermeyi düşünüyorum..
Spark Fly More Combo ve Spark olarak satışa açmışlar daha önce alışverişlerim oldu tavsiye ederim..
klasfoto.com.tr/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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faniseyler 1 yıl
Drone haberlerini okurken hep aklıma 2010 yılında o zamanlar dünyada 2 şirket vardı drone yapabilen biri kanadalı diğerini hatırlayamadım. Bir yakın makine mühendisi arkadaşım kosgebden destek alıp drone yapmıştı. Ama hiçbir kuruma satamadı ve ekibini dağıtıp dükkanı kapattı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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1BilimAdamı 1 yıl faniseyler
faniseyler
Drone haberlerini okurken hep aklıma 2010 yılında o zamanlar dünyada 2 şirket vardı drone yapabilen biri kanadalı diğerini hatırlayamadım. Bir yakın makine mühendisi arkadaşım kosgebden destek alıp drone yapmıştı. Ama hiçbir kuruma satamadı ve ekibini dağıtıp dükkanı kapattı.

Arkadaşınız iyi risk alıp denemiş ama drone pazarı türkiyede zor,alan adam/kurum marka alıyor zaten.Arkadaşınızın drone'nunun özellikleri nasıldı?
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Kerim5100 1 yıl
Keşke 2000?'ye alabilsek diyeceğim ama Mavic Pro bile 6500 civarlarındayken 3000 altı hayal gibi :/
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10ff 1 yıl
turkiye ye 4000tl den gelir artik.
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