DJI en küçük Drone modeli Spark’ı duyurdu

Ticari Drone pazarının lideri durumunda olan Çinli DJI, bir süredir görüntüleri internete sızan Spark adındaki daha küçük boyutlu Drone modelini duyurdu. Yeni model Mavic Pro adındaki üst seviye Drone tasarımını çok beğenen ancak fazla para da vermek istemeyenlere hitap ediyor.

En küçüğü



DJI Spark aracının dikkat çekci özelliklerinden birisi kullanıcısını takip ederek el hareketleri ile özçekim yapabilmesini sağlamak. 300gr ağırlığa sahip olan Spark bir Nokia 3310 boyutlarında. 4 pervaneli aracın alt kısmında 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor ve Full HD video kaydı yapabiliyor.

WiFi üzerinden 100 metreye kadar kontrol edebildiğiniz araç 50Km/s hıza ulaşabiliyor ve tek şarj ile havada 16 dakika kalabiliyor.

DJI Spark avuç içine sığabiliyor ve bir mobil uygulama ile kontrol ediliyor. Araç 30 metre yükseğe çıkabiliyor ve 6 metre ilerideki engelleri algılayabiliyor. El hareketlerine göre programlanan araç kullanıcısını takip ederek çeşitli fonksiyonları yerine getiriyor. Tepeden veya etrafta daireler çizerek çekimler yapıyor veya aşağı-yukarı yaparak farklı kolajlar ortaya çıkarıyor.

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Spark aracı Phantom serisindeki Go uygulamasından da bazı özellikleri miras almış. Örneğin ekrana dokunarak aracı istediğiniz noktaya yönlendirmek, canlı bulanıklı efekti uygulayarak çekim yapmak veya panoramalar kaydetmek bunlar arasında.

Aslında kullanıcısını takip eden hava araçları uzun zamandır gündemde ancak bu işe başlayan bir iki girişim hayal kırıklığı yaşayarak iflas etmişti. DJI ise önce Mavic Pro ile üst seviyede böyle bir imkan sundu ve ilgi çekmeyi başardı. DJI Spark ise bu imkanı alt seviyeye de getiriyor. Model 499$ olarak satışa başlayacak.