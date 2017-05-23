Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon

Pahalı telefonların ilk adresi olan Vertu, değerli mücevherlerle süslü yeni bir telefon tanıttı. Telefon öyle pahalı ki helikopter ile müşteriye teslimatı yapılabiliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süre önce Uzan ailesi tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu bu kez oldukça yüksek fiyat etiketine sahip yeni bir telefon duyurdu. Son dönemde akıllı telefonlara yönelen Vertu yeni modelinde standart bir telefonu temel almış.

İmaj her şey

Vertu Signature Cobra Limited Edition adındaki lüks telefonun dikkat çekici özelliği helikopter ile teslimat yapılması. Uygun olan bölgelerdeki müşterilere telefon helikopter ile teslim ediliyor. Telefon dünyasında ilk kez duyduğumuz bu teslimat şekli gayet normal zira 360 bin dolarlık telefonun kargo ile yollanması biraz abes olurdu.

Vertu Signature modelini temel alan yeni versiyonda değerli taşlarla bezenmiş bir kobra figürü göze çarpıyor. Bu figürde 439 adet yakut bulunuyor. Telefonun ön kısmında da 2 adet zümrüt taşı kullanılmış. Mücevher süslemesi ünlü Fransız şirketi Boucheron tarafından yapılmış. Sadece 8 adet üretilen Cobra Edition belirli ülkelerde sadece 1 adet satılacak.

Ayrıca Bkz. "Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor"

Vertu Signature Cobra Limited Edition sadece görüşme ve mesajlaşma için kullanılabiliyor. Akıllı telefon özellikleri mevcut değil. Bunun dışında kullanıcısının zenginliğini sergileyebilmek için her şey mevcut. 

 

http://www.gizchina.com/2017/05/22/vertu-signature-cobra-limited-edition/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
faniseyler 2 yıl
Bunun kamerası iyi değil ben almayacam :)))))
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 2 yıl en beğenilen
iphone nun 5 bin liracık fiyatına pahalı diyorsunuz birde be ayıptır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portraitclub 2 yıl
Burda telefondan ziyade üzerindeki taşlara para veriliyor. Telefon her zamanki gibi çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 2 yıl
o paraya helikopteri alabiliyor aslında...
hiç birşeye benzemeyen işlevsiz birşeye para vermek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bu firmayı Cem uzan almamış mıydı ?.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 2 yıl
telefon okadar pahalıki... sayfa bile çok zor açıldı. hani sanki benim çok züğürt olduğumu anladı bilgisayar. şöyle dedi. abi bak açmayalım sayfayı fena bozulursun gibisine bi işaret verdi sanki
:) :) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 2 yıl
Çok para, seneye bunun 5 i çıkar. 2. el piyasasınında pek olacağını sanmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 2 yıl
O kadar para ver, rehberden birini bulacağın zaman bir tuşa 10 kere bas
111 88 333 9 444 2 33 99 0 666 55 33 1 4 666. Bas babam bas

Yıl 2017 lan. Dokunmatik ekranda bile yazmaya üşeniyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Burda maksat işlevsellik değil zaten, besbelli..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl
O para ile helikopteri alırım, ne gerek var telefona.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 2 yıl
Bu markayı Uzan ailesi almış sanırım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Arkadaşlar bu telefon sizler bizler ıcın uretılmıyor bosuna kafanızı yormayın. Bırıde cıkmıs ıphone ıle kıyaslamış. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 jin_paci +96 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +64 interwap +63 darkaura +60 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4470 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vertu, vertu signature cobra limited edition ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi 2 yıl Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda 2 yıl Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy Wide 2 (Galaxy J7 2017?) duyuruldu 2 yıl Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak 2 yıl Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu 2 yıl Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı 2 yıl Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi 2 yıl Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü 2 yıl Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı] 2 yıl Samsung gerilebilir esnek OLED ekranını SID 2017'de sergileyecek 2 yıl LG, en yeni OLED TV’lerini ve Nano Cell Display SUPER UHD TV’lerini tanıttı 2 yıl Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı 2 yıl Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı 2 yıl X Venture: LG’den zor şartlara dayanıklı yeni akıllı telefon 2 yıl Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi 2 yıl Oyun severlere kötü haber: Red Dead Redemption 2 ertelendi 2 yıl LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh 2 yıl Apple ve Visa’ya patent hırsızlığı suçlaması 2 yıl Intel: AMD ile görüşmüyoruz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon Sonraki Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri 2 yıl Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek 2 yıl 2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı 2 yıl Destiny 2, özel Razer ekipmanları ile geliyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Android O’nun arama seçeneği geliştirildi 2 yıl Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor 2 yıl Apple 2019'da trilyon dolarlık bir şirket olabilir 2 yıl Ryzen üretim verimliliği yüzde 80’i geçti, 9 serisi gecikmeyecek 2 yıl Snapdragon 835 ve çift kameralı Nokia 9 amiral gemisi sızdı 2 yıl Plantronics BackBeat 500 incelemesi "Tasarımı hoş, hafif ve güçlü kulaküstü kulaklık" 2 yıl Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj 2 yıl Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor 2 yıl Yüksek performanslı “tematik” sistem topluyoruz 2 yıl Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye 2 yıl Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru 2 yıl Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor 2 yıl Karşınızda Galaxy S8 Active 2 yıl İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim