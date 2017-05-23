Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon

Bir süre önce Uzan ailesi tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu bu kez oldukça yüksek fiyat etiketine sahip yeni bir telefon duyurdu. Son dönemde akıllı telefonlara yönelen Vertu yeni modelinde standart bir telefonu temel almış.

İmaj her şey

Vertu Signature Cobra Limited Edition adındaki lüks telefonun dikkat çekici özelliği helikopter ile teslimat yapılması. Uygun olan bölgelerdeki müşterilere telefon helikopter ile teslim ediliyor. Telefon dünyasında ilk kez duyduğumuz bu teslimat şekli gayet normal zira 360 bin dolarlık telefonun kargo ile yollanması biraz abes olurdu.

Vertu Signature modelini temel alan yeni versiyonda değerli taşlarla bezenmiş bir kobra figürü göze çarpıyor. Bu figürde 439 adet yakut bulunuyor. Telefonun ön kısmında da 2 adet zümrüt taşı kullanılmış. Mücevher süslemesi ünlü Fransız şirketi Boucheron tarafından yapılmış. Sadece 8 adet üretilen Cobra Edition belirli ülkelerde sadece 1 adet satılacak.

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Vertu Signature Cobra Limited Edition sadece görüşme ve mesajlaşma için kullanılabiliyor. Akıllı telefon özellikleri mevcut değil. Bunun dışında kullanıcısının zenginliğini sergileyebilmek için her şey mevcut.