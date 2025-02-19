Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Mobile 7P harici kamera modülü ile geliyor

    DJI Osmo Mobile 7P gimbal modeli çok fonksiyonlu kamera modülü sayesinde, daha önceden uygulama üzerinden yapılan nesne takibini daha hassas bir şekilde gerçekleştiriyor.  
    DJI Osmo Mobile 7P özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    DJI markasının yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürdüğü Osmo Mobile 6 gimbal modeli uzun bir süre sonra yenilendi. DJI Osmo Mobile 7P seride pek çok yeniliği bir araya getiren dikkat çekici bir model durumunda. 

    DJI Osmo Mobile 7P özellikleri ve fiyatı

    DJI Osmo Mobile 7P gimbal modeli önceki nesilden farklı olarak çok fonksiyonlu bir modül ile geliyor. Bu modül USB Tip-C üzerinden telefona bağlanıyor ve kamerası ile kullanıcıyı takip ediyor. Normalde bu özellik için DJI Mimo kamera uygulaması kullanılıyordu. 

    Modül ayrıca bir LED aydınlatma da sunuyor ve çekim esnasında kullanıcıya yardımcı oluyor. Yine dahili mikrofon alıcısı da DJI Mic Mini mikrofon sahibi olanların bağlanarak daha kaliteli ses sahip olmasını sağlıyor. 

    DJI markasının biraz daha ekosisteme yönelik bir hamlesi olan DJI Osmo Mobile 7P modeli 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve powerbank olarak da kullanılabiliyor. Dahili tripod ve uzatma kolu da unutulmamış. DJI Osmo Mobile 7P gimbal modeli 149$ fiyat etiketine sahip. Kamera modülü ve uzatma kolu olmayan DJI Osmo Mobile 7 versiyonu ise 89$ olarak satılacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor suyu fazla olursa ne olur doping hafıza şikayet arçelik tv alınır mı 1.3 tce motor adidas mı nike mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum