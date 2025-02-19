DJI Osmo Mobile 7P harici kamera modülü ile geliyor

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Tam Boyutta Gör DJI markasının yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürdüğü Osmo Mobile 6 gimbal modeli uzun bir süre sonra yenilendi. DJI Osmo Mobile 7P seride pek çok yeniliği bir araya getiren dikkat çekici bir model durumunda.

DJI Osmo Mobile 7P özellikleri ve fiyatı

DJI Osmo Mobile 7P gimbal modeli önceki nesilden farklı olarak çok fonksiyonlu bir modül ile geliyor. Bu modül USB Tip-C üzerinden telefona bağlanıyor ve kamerası ile kullanıcıyı takip ediyor. Normalde bu özellik için DJI Mimo kamera uygulaması kullanılıyordu.

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Modül ayrıca bir LED aydınlatma da sunuyor ve çekim esnasında kullanıcıya yardımcı oluyor. Yine dahili mikrofon alıcısı da DJI Mic Mini mikrofon sahibi olanların bağlanarak daha kaliteli ses sahip olmasını sağlıyor.

DJI markasının biraz daha ekosisteme yönelik bir hamlesi olan DJI Osmo Mobile 7P modeli 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve powerbank olarak da kullanılabiliyor. Dahili tripod ve uzatma kolu da unutulmamış. DJI Osmo Mobile 7P gimbal modeli 149$ fiyat etiketine sahip. Kamera modülü ve uzatma kolu olmayan DJI Osmo Mobile 7 versiyonu ise 89$ olarak satılacak.

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DJI Osmo Mobile 7P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı