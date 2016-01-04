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DJI, iki yeni gelişmiş drone modelini tanıttı

GoPro gibi kendi sektöründe liderliği kimseye kaptırmayan isimlerden DJI, Phantom 3 4K ve Inspire 1 Pro Black Edition isimli iki yeni gelişmiş drone modelini görücüye çıkarttı.
3 yıl
2,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI, iki yeni gelişmiş drone modelini tanıttı

Drone teknolojileri konusunda en iyi firmalardan olan ve drone kavramını kitlelere yaymayı başaran DJI, ürün gamına Phantom 3 4K ve Inspire 1 Pro Black Edition isimli iki yeni model daha eklediğini duyurdu.
Drone görüntülemeyi ciddiye alan kullanıcıları hedef alan Phantom 3 4K, Phantom 3 Standardın üzerine, Phantom 3 Pro/Advanced'ın ise altına konumlandırılıyor. Tasarımsal olarak seriyi takip eden drone, standart sürümden farklı olarak Sony Exmor R BSI 1/2.3-inç sensörüyle 4096 x 2160 piksel yani 4K çözünürlükte video çekebiliyor ve lensi önünde ND filtre (Işık ayarı için) taşıyabiliyor.
DJI'ın verilerine göre 1200 metre mesafe içerisinde kullanılabilen ve bu açıdan standart Phantom 3'ün 200 metre önüne geçen Phantom 3 4K, kumandasına yerleştirilen çekim kolaylığı sağlayan ekstra butonları ile dikkat çekiyor ve 4480mAh gücündeki bataryasıyla 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. Cihaz 2.4GHz Wi-Fi üzerinden 1200 metre içerisinde canlı görüntü aktarabilirken, Phantom 3 Professional ise Lightbridge teknolojisiyle bu mesafeyi 5KM'ye çıkartabiliyor.
 
DJI, iki yeni gelişmiş drone modelini tanıttı
Firmanın video profesyonelleri yönelik drone çözümü Inspire 1 Pro Black Edition ise isminden de anlaşılabileceği üzere Inspire 1 Pro'dan siyah gövde rengi ve siyah kontrolcü ile ayrılıyor. Bu sayede karanlık ortamlardaki çekimler için beyaz gövdeden daha iyi bir çözüm oluşturan drone, detaylarına burada yer verdiğimiz "Zenmuse 5" kamera modülü ile geliyor ve böylece çok kaliteli fotoğraf ile video çekimleri gerçekleştirebiliyor.
DJI'ın yeni drone modellerinden Inspire 1 Pro Black Edition 4,500$, Phantom 3 4K ise 999$ fiyat etiketiye firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.cnet.com/products/dji-phantom-3-4k/ Yorum Yaz
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YasinCC 3 yıl
Yıllardır rc modelcilik ile uğraşırım phatom gibi araçlara bir türlü ısınamadım. Oyuncak gibi geliyor.
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seven_7343 3 yıl YasinCC
YasinCC
Yıllardır rc modelcilik ile uğraşırım phatom gibi araçlara bir türlü ısınamadım. Oyuncak gibi geliyor.

Hocam bunlar model degil zaten.
Hava cekimine merakli insanlar.
Begeselciler vs. Icin cikarilmis basitkestirilmis cihazlar. Model gozuyle bakmamak lazim.
Ha ama bize yani modelcilere zarari varmi dersen var.
Yakinda bu dji yuzunden bi suru sacma sapan yasaklara maruz kalabiriz gibi geliyor.
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KalemKolik 3 yıl
Inspire 1 Pro Black Edition çok pahalı.En fazla 150 dolar olsa alırdık.
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