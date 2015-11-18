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DJI ve 3DR'dan drone güvenliği için önemli adım

Sayıları gün geçtikçe artan drone modelleri, bilinçsiz kişilerin elinde hayati tehlikelere yol açabilecek sorunlar yaşatabiliyor. Önemli üreticiler DJI ve 3DR ise bunu çözmeye emin görünüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI ve 3DR'dan drone güvenliği için önemli adım

Dünyanın öne çıkan drone üreticilerinden DJI ve 3DR, drone modellerinin uçuşa yasak bölgelere girmesini engellemek adıma önemli bir adım attı.
Bildiğiniz gibi günümüzde drone'lar nedeniyle birçok sorun yaşabiliyor. Kişiler özellikle havaalanı yakınlarında yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atabiliyor ya da uçuşa yasak bölgelerde farkında olmadan turlayarak başlarını belaya sokabiliyor. İşte bu hayati sorunları önlemek ve çok sıkı yasalar ile karşı karşıya kalma ihtimalini azaltmak isteyen DJI ve 3DR, geliştirdikleri sistemler ile iki taraflı güvenlik getiriyor.
İki firmanın da sistemi temelde aynı şekilde çalışıyor. Özel kurulan altyapılar sayesinde uçuşa yasak bölgeler (Havaalanları, yasak ve kısıtlı hava sahaları, ulusal güvenlik siteleri, hapishaneler ve enerji santralleri) drone'lar tarafından biliniyor ya da kontrol uygulamaları üzerinden rahatlıkla görüntülenebiliyor. Yeni sistemler ayrıca önemli bir detay olarak günlük veya saatlik olarak koyulan uçuş yasaklarını da internet üzerinden alabiliyor. Bu sayede "burası daha önce açıktı şimdi neden ceza aldım" tarzı konuların önüne geçilmiş oluyor.
Drone'ların hayati önem taşıyan noktalardan uzak tutulması ciddi bir konu ve bu açıdan geliştirilen her sistem herkesin güvenliğine katkıda bulunuyor. Ancak drone'lar için bilgilendirici eğitimlerin zorunlu kılınması da gerekiyor.
DJI ve 3DR'dan drone güvenliği için önemli adım
 

http://www.engadget.com/2015/11/17/dji-drone-geofencing-service/ Yorum Yaz
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