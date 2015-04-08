DJI'dan insansız hava araçları arasına 4K video çekebilen yeni alternatif: Phantom 3

Hem profesyonel hem de normal kullanıcılara yönelik hazırladığı insansız hava araçlarıya sektör lideri haline gelen DJI, Phatom ailesini genişleterek yeni geliştirdiği Phantom 3'ü resmi olarak duyurdu.

Dört pervanesiyle serinin diğer modelleri gibi "quadcopters" sınıfında yer alan Phantom 3, tasarımsal olarak da mevcut modellerle aynı çizgiyi taşıyor ve "Professional" ile "Advanced" olmak üzere iki farklı versiyon halinde geliyor. Phantom 2'den farklı aşağıya doğru bakabilen bir kamerası bulunan ve böylece GPS sinyallerine bağlı kalmadan görsel olarak pozisyonunu koruyabilen (İç mekan için) Phantom 3, artık GLONASS (Rusya merkezli uydu tabanlı navigasyon sistemi) desteğini de bünyesinde barındırıyor. DJI'ın yeni insansız hava aracı ayrıca şirketin Inspire One ile yayınladığı "Pilot" isimli iOS ve Android uygulamasıyla da aktif olarak kontrol edilebiliyor.

Batarya ömrü de eskiye oranla geliştirilen ve böylelikle 23 dakika boyunca havada kalabilen Phantom 3, isteğe bağlı olarak daha önce ayrı satılan Lightbridge sistemiyle de elde edilebiliyor. Bu sistem artık insansız hava aracının içerisinde dahili olarak paket halinde sunuluyor ve kişilerin 2 KM mesafe içerisinde canlı HD görüntü aktarımı yapabilmesine imkan tanıyor. Kamera tarafında Professional versiyonu 4K saniyede 30 kare çekimler, Advanced versiyonu ise 1080p HD saniyede 60 kare video çekimleri yapabilen, aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar da çekebilen ve bu çekimleri dahili görüntü sabitleme teknolojisiyle oldukça etkili şekilde gerçekleştiren araç, DJI Phantom Vision 2+'dan 1/2.3-inç ile daha geniş bir sensörle gelirken, görüş açısı olarak da 94 dereceyle daha geniş bir kapsama alanı ortaya koyuyor.





DJI'ın 4K çekim özelliğiyle dikkat çeken yeni insansız hava aracı Phantom 3, Professional versiyonu için 1250$, Advanced versiyonu içinse 1000$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki haftalarda satışa çıkıyor. Araç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.theverge.com/2015/4/8/8369007/dji-new-phantom-3-drone-price-release-date