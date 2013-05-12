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DRAM stok sıkıntısı PC üreticilerini zor durumda bırakabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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DRAM stok sıkıntısı PC üreticilerini zor durumda bırakabilir

 PC sektörünün durgun günler geçirdiği şu dönemlerde tedarik zincirlerinden gelen haberler durumun hiç de içaçıcı olmadığını gösteriyor. Artan tablet ve akıllı telefon satışlarından olumsuz etkilenen PC pazarına bir darbede içeriden gelebilir.

DRAM sektöründe bir süredir üretim sıkıntısı yaşandığı rapor edilmekteydi. Bu sıkıntının arttığı ve ikinci çeyrekte PC üreticilerinin performanslarını olumsuz etkileyeceği şeklindeki söylentilere Acer'dan doğrulama geldi.

Acer yönetim kurulu başkanı JT Wang, DRAM üreticilerinin mobil cihaz segmentine kayması nedeniyle PC pazarı için ayrılan bantların yetersiz kaldığını ve bu nedenle DRAM fiyatlarının giderek yükseldiğini açıkladı.

Gidişatın iyi olmadığını belirten Wang, DRAM üreticilerinin eski kapasitelerine geri dönmeleri halinde bile yeterli sevkiyatın başlamasının 3-4 ay alacağını belirtti.

Wang ayrıca Mayıs ayı sonunda DRAM stoklarının biteceğini ve Haziran ayında yapılacak yeni kontratta fiyatlar artacağı için ikinci çeyrekte kar seviyesinin ciddi biçimde düşeceğinin de altını çizdi.

Asus da aynı şekilde eMMC ve DRAM üretiminde sıkıntı yaşandığını ve talebi karşılamak için geçen aylarda ekstra DRAM stoğu yaptığını dile getirdi.

DRAM pazarındaki diğer bir tehlike ise Haziran ayında Haswell tabanlı ürünlerin piyasaya çıkacak olması nedeniyle markalı üreticilerin harıl harıl yonga stoğu yapmaya başlamış olması. Bu nedenle DRAM stoğunun yaz aylarında ciddi bir problem yaşaması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130508PD222.html Yorum Yaz
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dersamstagnachmittag 6 yıl en beğenilen
Sel bahanesiyle hdd'lerden iki sene deli gibi para kaldirdilar simdi de ram'le yapacaklar aynisini demek ki
2 Yanıt Yanıtla +23
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SEO-Uzmanı 6 yıl
her 2 yılda 1 ya ram ya hdd stokları konusunda nedense hep bir şeyler oluyor !
yok deprem oldu, fabrika yıkıldı !
yok sel geldi, fabrikayı su bastı !
yok kaptan tusinami ceza sağsından kartal vuruşu yaptı ! fabrikayı gol yedi ! :)
her 2 yılda 1 ya ram ya hdd stokları konusunda nedense hep bir şeyler oluyor !yok deprem oldu, fabrika yıkıldı !yok sel geldi, fabrikayı su bastı !
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RaptorFX 6 yıl
O kadar şirkette geleceği gören adam yok, ihtiyacı fark edecek adam yok muymuş? Yemeyin milleti, zammı gömecek bahanemiz kalmadı deyin canımı yiyin. HDD üretimi için fırsat bu fırsat öptüler milleti sıra DRAMlere mi gelmiş.
O kadar şirkette geleceği gören adam yok, ihtiyacı fark edecek adam yok muymuş? Yemeyin milleti, zammı gömecek bahanemiz kalmadı deyin canımı yiyin. HDD üretimi...
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hacı.basat 6 yıl
Herkes tablet kullansın demek oluyor. Yada 200 liraya android PC alın, dokunmatik ekrana bağlayın, başka çare yok. gold.com.tr/...
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dreamblue35 6 yıl
umarım ekran kartı piyasasına yansımaz bu sıkıntı tam ekran kartı alma arifesindeyim sli yapayım diyodum bu haber kötü oldu; keza önümüzdeki günlerde her kes tatile çıktığı zaman piyasa düşüşe geçecek
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abdulmusavvir 6 yıl
Birlik olup PC olayını bitirecekler. PC toplayacak adam FM2 itx anakart bulamıyor, illa ATX topla, yurtdışında 49$ olan BD yazıcı 300 lira, SSD karaborsa, Ram karaborsa, gel PC topla, yürügitlan.
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khytr89 6 yıl
altın düştü bozdurup ram almak lazım :D
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sis651 6 yıl
Madem o kadar para vereceğiz bari altından üretsinlir, nasılsa o bari ucuz. :)
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demo22 6 yıl
Bilgisayarımın ram bozuldu ve 4 gb ddr3 Ram almıştım masaüstü için bir 4 gb daha alsam iyi olur.
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alito 6 yıl
RAM almak isteyenler acele etsin. Şu anda karaborsa zaten ama dahada kötü olabilir.
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xxxone 6 yıl
Arkadaş madem bu kadar talep var.Bu talebinde sürekli arttığı da ortada.Aç bir fabrika kaldır parayı.Piyasa dengesi bozulmasın.
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Gerginix 6 yıl
1- DRAM üretiminde bir süredir sıkıntı yaşanıyormuş...
2- Elimizden birşey gelmiyor, bantları hep mobile ayırdık. PC için bantlar yetersiz kalmış...
3- "Wang ayrıca Mayıs ayı sonunda DRAM stoklarının biteceğini ve Haziran ayında yapılacak yeni kontratta fiyatlar artacağı için ikinci çeyrekte kar seviyesinin ciddi biçimde düşeceğinin de altını çizdi." Allah aşkına bana biri bu cümleyi tercüme etsin... Yani üretim yeterli seviyeye çıkarılsa bile kucağa almaya devam edeceğiz diyor. Ben başka birşey anlamıyorum.

Yani deniyor ki RAM fiyatları artacak, sonra biz bantları genişletsek bile düşmeyecek... Üstüne RAM fiyatları arttığı zaman biz yine kar edemeyeceğiz. Oh ne ala...

Şimdi bu art niyetli açıklamalar henüz gerçek olmadan bizdeki fiyatlar artacağından, 1 hafta içinde gidip RAM almak lazım. 2009 senesinde Phenom II topladığımda 2x2 1600MHZ CL8 ADATA RAM'i 245 TL'ye almıştım. Geçen yıl 45 TL'ye sattım. 7 - 8 ay önce 1600MHZ 2x4 1600MHZ CL9 Kingston Hyperx'i 105 TL'ye almıştım. Şu an zaten 140 - 150 TL civarında... Yani deniyor ki 2x4 1600MHZ herhangi bir RAM 200 TL'yi bulacak hatta geçecek... 1 yıl önce RAM stoklayıp paketleri açmamış adamlar, %70 karla satacaklar... RAM'in her zaman borsası vardı. 90'lı yıllarda fiyatlar arttığı zaman Yazıcıoğlu'nda elinde bond çanta ile OEM RAM satan tipler dolaşırdı. Fiyatlar düştüğünre göremezdiniz bu tipleri...
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RaptorFX 6 yıl
O kadar şirkette geleceği gören adam yok, ihtiyacı fark edecek adam yok muymuş? Yemeyin milleti, zammı gömecek bahanemiz kalmadı deyin canımı yiyin. HDD üretimi için fırsat bu fırsat öptüler milleti sıra DRAMlere mi gelmiş.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
her 2 yılda 1 ya ram ya hdd stokları konusunda nedense hep bir şeyler oluyor !
yok deprem oldu, fabrika yıkıldı !
yok sel geldi, fabrikayı su bastı !
yok kaptan tusinami ceza sağsından kartal vuruşu yaptı ! fabrikayı gol yedi ! :)
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dersamstagnachmittag 6 yıl en beğenilen
Sel bahanesiyle hdd'lerden iki sene deli gibi para kaldirdilar simdi de ram'le yapacaklar aynisini demek ki
2 Yanıt Yanıtla +23
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Umutcan 6 yıl dersamstagnachmittag
dersamstagnachmittag

Sel bahanesiyle hdd'lerden iki sene deli gibi para kaldirdilar simdi de ram'le yapacaklar aynisini demek ki

Harbiden fiyatları da sonradan düşürmediler, ne selmiş adamlar su içinde yaşıyor sanırım.
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rorschach_ 6 yıl dersamstagnachmittag
dersamstagnachmittag

Sel bahanesiyle hdd'lerden iki sene deli gibi para kaldirdilar simdi de ram'le yapacaklar aynisini demek ki

çok doğru bir yorum.
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