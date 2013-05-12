DRAM stok sıkıntısı PC üreticilerini zor durumda bırakabilir





PC sektörünün durgun günler geçirdiği şu dönemlerde tedarik zincirlerinden gelen haberler durumun hiç de içaçıcı olmadığını gösteriyor. Artan tablet ve akıllı telefon satışlarından olumsuz etkilenen PC pazarına bir darbede içeriden gelebilir.





DRAM sektöründe bir süredir üretim sıkıntısı yaşandığı rapor edilmekteydi. Bu sıkıntının arttığı ve ikinci çeyrekte PC üreticilerinin performanslarını olumsuz etkileyeceği şeklindeki söylentilere Acer'dan doğrulama geldi.





Acer yönetim kurulu başkanı JT Wang, DRAM üreticilerinin mobil cihaz segmentine kayması nedeniyle PC pazarı için ayrılan bantların yetersiz kaldığını ve bu nedenle DRAM fiyatlarının giderek yükseldiğini açıkladı.





Gidişatın iyi olmadığını belirten Wang, DRAM üreticilerinin eski kapasitelerine geri dönmeleri halinde bile yeterli sevkiyatın başlamasının 3-4 ay alacağını belirtti.





Wang ayrıca Mayıs ayı sonunda DRAM stoklarının biteceğini ve Haziran ayında yapılacak yeni kontratta fiyatlar artacağı için ikinci çeyrekte kar seviyesinin ciddi biçimde düşeceğinin de altını çizdi.





Asus da aynı şekilde eMMC ve DRAM üretiminde sıkıntı yaşandığını ve talebi karşılamak için geçen aylarda ekstra DRAM stoğu yaptığını dile getirdi.





DRAM pazarındaki diğer bir tehlike ise Haziran ayında Haswell tabanlı ürünlerin piyasaya çıkacak olması nedeniyle markalı üreticilerin harıl harıl yonga stoğu yapmaya başlamış olması. Bu nedenle DRAM stoğunun yaz aylarında ciddi bir problem yaşaması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130508PD222.html