Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DSLR fotoğraf makinesini daha iyi kullanmak isteyenlere özel uygulama

6 yıl
443
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
DSLR fotoğraf makinesini daha iyi kullanmak isteyenlere özel uygulama
DSLR fotoğraf makineleri teknik olarak belirli bir bilgi birikime gerek duymaktadır. Daha iyi fotoğraflar çekmek için temel bilgilerin iyi kavranması ve bol bol pratik yanında ciddi bir eğitime ihtiyaç vardır. Bu amaçla geliştirilmiş "Master Your DSLR Camera: A Better Way to Learn Digital Photography" uygulaması, DSLR fotoğraf makinenizin otomatik ayarlarını kullanmaya son verin sloganı ile Apple Store üzerinde yer alıyor.
Apple'ın iPhone ve iPad cihazları ile uyumlu olarak geliştirilen uygulama, kullanıcılara her zaman yanlarında taşıyabilecekleri interaktif bir fotoğraf eğitim kitabı imkanı veriyor. Kamera ayarlarından temel fotoğrafçılık bilgilerine, interaktif kamera seçeneklerinden video çekim tavsiyelerine kadar geniş bir eğitim bölümü yer alan uygulama, ayrıca 150 adet tavsiye edilen fotoğraf aksesuarını tanıtıyor ve oldukça kolay menü tasarımı ile herkes tarafından rahatça kullanılabiliyor.
İngilizce olarak hazırlanmış olsa da çok ağır olmayan "Master Your DSLR Camera: A Better Way to Learn Digital Photography" uygulaması, Apple App Store üzerinden 8,99TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/master-your-dslr-camera-better/id487976827?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel 6 yıl AMD'den 5GHz FX işlemci gelecek mi, HD 8000 serisi ekran kartları ne zaman çıkıyor? [Özel Video] 6 yıl Milli İnsansız Helikopter "Tai Standından Özel" video inceleme 6 yıl Milli Atak Helikopteri T129 ile ilgili bütün detaylar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim