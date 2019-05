DSLR fotoğraf makinesini daha iyi kullanmak isteyenlere özel uygulama

DSLR fotoğraf makineleri teknik olarak belirli bir bilgi birikime gerek duymaktadır. Daha iyi fotoğraflar çekmek için temel bilgilerin iyi kavranması ve bol bol pratik yanında ciddi bir eğitime ihtiyaç vardır. Bu amaçla geliştirilmiş "Master Your DSLR Camera: A Better Way to Learn Digital Photography" uygulaması, DSLR fotoğraf makinenizin otomatik ayarlarını kullanmaya son verin sloganı ile Apple Store üzerinde yer alıyor.

Apple'ın iPhone ve iPad cihazları ile uyumlu olarak geliştirilen uygulama, kullanıcılara her zaman yanlarında taşıyabilecekleri interaktif bir fotoğraf eğitim kitabı imkanı veriyor. Kamera ayarlarından temel fotoğrafçılık bilgilerine, interaktif kamera seçeneklerinden video çekim tavsiyelerine kadar geniş bir eğitim bölümü yer alan uygulama, ayrıca 150 adet tavsiye edilen fotoğraf aksesuarını tanıtıyor ve oldukça kolay menü tasarımı ile herkes tarafından rahatça kullanılabiliyor.

İngilizce olarak hazırlanmış olsa da çok ağır olmayan "Master Your DSLR Camera: A Better Way to Learn Digital Photography" uygulaması, Apple App Store üzerinden 8,99TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/master-your-dslr-camera-better/id487976827?mt=8