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DSX borsası Türk lirasından sonra Türkçe dil desteğini de başlattı

İngiliz kripto para borsası DSX ülkemize yatırımlarına devam ediyor. Global çapta ilk adımlarından birisini ülkemizde atan DSX önce Türk Lirasını kabul etti ve şimdi de dil desteği getirdi.
5 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Global pazardaki ilk adımlarından birisini Türkiye ile yapan İngiliz kripto para borsası DSX, geçtiğimiz hafta coin ticaretine Türk Lirasını da eklemişti. Şimdi ise Türkçe dil desteği de sitedeki yerini aldı.

DSX nedir?

İngiltere merkezli kripto para borsası DSX (Digital Securities Exchange), profesyonel finans servisleri alanında uzun yıllar görev yapmış bir ekip tarafından, piyasaya güvenilir, profesyonel ve estetik tasarımlı bir platform sunma hedefiyle 2014 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Kripto madencilik platformu Minerworld battı, 50 bin kişi ortada kaldı"

DSX’i diğer kripto para borsalarından ayıran en önemli özelliklerin başında, sadece son kullanıcılara değil, kripto teknolojileri keşfetmek isteyen finans kuruluşlarına da yasal uygunluğu bulunan hizmetler sunması geliyor.

Finans kurumlarının bağlı bulunduğu tüm protokollere ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan DSX, kara para aklamayla mücadele politikalarından, işlem takibi ve finansal esneklik gibi pek çok konuda mevzuatlar çerçevesinde işliyor.

Pek çok kripto para ile işlem sunan DSX borsası ayrıca Ruble ve Avro para birimlerine de yer vermiş. Hali hazırda BTC, ETH ve LTC birimlerinde Türk Lirası mevcut. Kripto para ticaretinin yanında TL-Avro değişimi de yapabiliyorsunuz.

 

https://dsx.uk/tr/ Yorum Yaz
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