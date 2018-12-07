Kripto madencilik platformu Minerworld battı, 50 bin kişi ortada kaldı

Bir dönem sadet zinciri adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılık ağının kripto para dünyasına geçiş yaptığını görüyoruz. Yüksek kâr payı vaadiyle yatırım toplayan sözde madencilik platformları sonrasında yatırımcılar mağdur ediyor. Brezilyalı Minerworld bunun son örneği oldu.

Minerworld nedir?

Platforma yatırılan paralarla madencilik yaptığını ifade eden ve ana paraya karşılık olarak her ay belli bir kâr payı vadeden Minerworld en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine imza atmak üzere.

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Ekim 2017 tarihinde Poloniex borsasını sarsan yemleme olayı sonrasında Minerworld toplamda 851 Bitcoin kaybettiğini açıklamıştı. Sıkıntılar da bu dönemden sonra başladı. Önce vadedilen kar payları azaldı ve sonra tamamen durdu. Anaparalar da içeride kaldı. Yaklaşık 50 bin yatırımcı anaparasını çekemiyor.

Yetkili kuruluşlar mağduriyet üzerine soruşturma başlattı ve önceki dönemlere yönelik gelir-gider tablolarını istedi. Böylece platform gerçekten Bitcoin yatırımını kayıp mı etti yoksa ortada bir dolandırıcılık mı var anlaşılacak.

Yetkili kuruluşlar ayrıca Minerworld platformundan sermayesini belirli bir kısmını saklamasını ve bununla yatırımcılara geri ödeme yapmasını istedi. Platform ise kalan sermayeyle madencilik platformunu son ana kadar işlettiğini ve servis sağlayıcılara olan borçlarını ödediğini ifade etti. Yani 50 bin kişinin ana parası uçup gitti.

Paraguay’da da Minerworld için bir soruşturma başlatılmış durumda. Ne var ki hali hazırda mağduriyet nasıl giderilecek bilinmiyor. Geçmiş dönemlerde platformun bir dolandırıcılık ağı olabileceği dile getirilmişti ancak buna rağmen katılımlar önlenemedi.