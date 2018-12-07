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Kripto madencilik platformu Minerworld battı, 50 bin kişi ortada kaldı

Ana paraya yüksek kâr payı sloganıyla yola çıkan Brezilyalı kripto madencilik platformu Minerworld battı. Geride ana parasını alamamış yaklaşık 50 bin yatırımcı kaldı.
5 ay
5,9b
1
12
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem sadet zinciri adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılık ağının kripto para dünyasına geçiş yaptığını görüyoruz. Yüksek kâr payı vaadiyle yatırım toplayan sözde madencilik platformları sonrasında yatırımcılar mağdur ediyor. Brezilyalı Minerworld bunun son örneği oldu.

Minerworld nedir?

Platforma yatırılan paralarla madencilik yaptığını ifade eden ve ana paraya karşılık olarak her ay belli bir kâr payı vadeden Minerworld en büyük dolandırıcılık olaylarından birisine imza atmak üzere.

Ayrıca Bkz. "16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor"

Ekim 2017 tarihinde Poloniex borsasını sarsan yemleme olayı sonrasında Minerworld toplamda 851 Bitcoin kaybettiğini açıklamıştı. Sıkıntılar da bu dönemden sonra başladı. Önce vadedilen kar payları azaldı ve sonra tamamen durdu. Anaparalar da içeride kaldı. Yaklaşık 50 bin yatırımcı anaparasını çekemiyor.

Yetkili kuruluşlar mağduriyet üzerine soruşturma başlattı ve önceki dönemlere yönelik gelir-gider tablolarını istedi. Böylece platform gerçekten Bitcoin yatırımını kayıp mı etti yoksa ortada bir dolandırıcılık mı var anlaşılacak.

Yetkili kuruluşlar ayrıca Minerworld platformundan sermayesini belirli bir kısmını saklamasını ve bununla yatırımcılara geri ödeme yapmasını istedi. Platform ise kalan sermayeyle madencilik platformunu son ana kadar işlettiğini ve servis sağlayıcılara olan borçlarını ödediğini ifade etti. Yani 50 bin kişinin ana parası uçup gitti.

Paraguay’da da Minerworld için bir soruşturma başlatılmış durumda. Ne var ki hali hazırda mağduriyet nasıl giderilecek bilinmiyor. Geçmiş dönemlerde platformun bir dolandırıcılık ağı olabileceği dile getirilmişti ancak buna rağmen katılımlar önlenemedi.

 

https://bitcoinexchangeguide.com/minerworld-brazilian-crypto-mining-company-says-it-cannot-pay-investors/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 5 ay en beğenilen
Oh be demek istesem de diyemiyorum. Evet kripto madencilik zamanı donanım bulamadığım için kızıyordum ama şimdi de döviz kurları yüzünden sistem değiştiresim gelmiyor.
Ama yinede tabi zamanında donanım bulmamızda sıkıntı yaşattığı için kripto madenciliğe kızıyorum.
Evet bu işin bir kaymağı vardı ama sanal paraların değeri artmadan önce yatırım yapanlar için kaymağı vardı. Fiyatlar yükseldikten sonra kripto madencilik için yatırım yapanlar kısaca enayilik yaptı. Harcadıkları paranın ne kadarını geri kazanabildiler ki?
Oh be demek istesem de diyemiyorum. Evet kripto madencilik zamanı donanım bulamadığım için kızıyordum ama şimdi de döviz kurları yüzünden sistem değiştiresim ge...
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DH Misafiri 5 ay
Bu işe gene İlk girenler parayı vurdu kaçtı geri battı
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Seyrim 5 ay
Donanım, elektrik.. Tüm bu masraflarla nasıl kazanılıyor merak ettim.
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Nevfel 5 ay
Global tosunchain. Demek ki birtek bizim ülkede değilmiş çok kar payıyla adam dolandırma hikayesi.
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Umutcan 5 ay Nevfel
Dolandırıcıların en büyük yemi kolay para kazanma hikayesi. İlk önce başlarda bir gruba gerçekten kazandırırlar ve avantaj sağlarlar ki bu grup bedavaya reklamını yapsın,
bir süre sonra kullanıcı sayısı belirledikleri sayıya ulaşınca paraları toplayıp ortadan yok olurlar.
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V4LKyR 5 ay
vah vah... :)
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01myavuz 5 ay
Dünyada hertürlü değerin karşılığı var. Bunlar tüketerek birşeyler kazandığını iddia ediyorlardı, bunun biryerde bu hale geleceği zaten belliydi. Hem önemli miktar elektrik ve malzeme harcayıp hemde bundan daha değerli oranda nasıl birşeye sahip olunabilir anlamıyorum.
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EyeCoral 5 ay
Bir günde %50 kazandıran coinler vardı, o zaman yatırım yapan arkadaşlarıma bu kadar kazanç olamaz, mutlaka spekülatif birseyler dönüyor, şimdi kazanıyor görünüyorsunuz ama bak bi günde de batarsınız diyordum, yok ya burası çok güzel sen de gel diyorlardı, şimdi karşılaşmamak için yol değiştiriyorlar, gram acımıyorum tabi
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drserk 5 ay
bir ara coinspace mi bir şey vardı..bunlar gibi sisteme ortak yatırımcı bulup piramit tarzı üye de kazandırmaya yönelik işleyişle milleti dolandırdılar..geçmiş olsun bunlara umutla yaklaşanlara :(
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Artunç 5 ay
Bu tip haberler gerçekten üzücü. Ama bir yandan da çıkarılacak çok ders var tabii. Bu tip platformlardan uzak durmakta fayda var.
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phoenixae 5 ay
"Ana paraya karşılık olarak her ay belli bir kâr payı vadeden Minerworld " hep aynı yöntem, türkiyede de benzer şekilde dolandırılanlar oldu, bkz. cointellect
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Akbaba89 5 ay
Beter olsunlar. Donanım fiyatları tavan yaptı.
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