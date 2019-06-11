Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha verimli Xiaomi Amazfit Health Watch duyuruldu

Amazfit Health Watch akıllı saati özel yapay zekâ motoru sayesinde vücutta meydana gelen aritmi veya düşme gibi durumları algılayarak anında belirlenmiş noktalara SMS gönderebiliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,9b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi’nin kendi akıllı bileklikleri kadar yan firması Huami’nin Amazfit marka giyilebilir cihazları da oldukça popüler. Firma her Mi Band etkinliğinde Amazfit marka saatler de duyurmayı ihmal etmiyor. Bu etkinlikte de yeni Amazfit Health Watch sahneye çıktı.

Amazfit Health Watch özellikleri ve fiyatı

Amazfit Health Watch kullanıcıların her anını gözlemleyerek acil durumlarda farklı yollarla bilgi göndermeyi sağlayan teknolojilere yer vermiş. Bu haliyle Apple Watch kurtuluş hikayelerini aratmayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola’dan Alexa uyumlu sabit telefon"

Akıllı saatte Huangshan No.1 özel işlemcisi kullanılıyor. ARM alternatifi RISC-V mimarisini temel alan işlemci verimlilik ve performansa odaklanıyor. Ayrıca üzerinde 4 çekirdekli bir yapay zekâ motoruna da yer verilmiş. Bu motor sensörleri ile kullanıcıda yaşanan düzensizlikleri algılayabiliyor.

Akıllı saat fitness değerlerinin takibi ve gelen bildirimlerin ekrana yansıtılması yanında nabız ölçme, uyku takibi ve 60 dakikalık ECG verisi depolayabilme özelliğine sahip. Ayrıca anormal nabız hareketleri ve düşme durumlarında dar IOT LTE bandını kullanarak Bluetooth bağlantısı olmadan belirli noktalara SMS verisi gönderebiliyor. Bunu eSIM üzerinden gerçekleştiriyor.

3ATM basınca dayanıklı olan Amazfit Health Watch, 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin fiyatı 100$ olarak açıklandı.

 

https://www.gizmochina.com/2019/06/11/amazfit-health-watch-officially-launched-features-huangshan-no-1-soc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
apple ı bire bir kopyalamasalar iyi marka olacaklar da neyse...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 hf.
bip ile şekil olarak tamamen aynı. ekg güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 hf.

şu e-sim yaygınlaşırsa cep tlf.nunu bırakmayı tercih edebilecek bir sürü insan olacaktır, görüşme bt kulaklık üzerinden tabiki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 1 hf.
"Akıllı saatte Huangshan No.1 özel işlemcisi kullanılıyor. ARM alternatifi RISC-V mimarisini temel alan işlemci verimlilik ve performansa odaklanıyor"
ARM'yle problemlerini çozemezse, Huawei'nin kullanacağı çipler RISC-V tabanlı olabilir...Açık kaynak tabanlı olması vs avantaj sağlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk6152 1 hf.
Ekg özelliği varmış sağlıkbaçısından mantıklı bu özellik apple Watch 4 te de vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 hf.
Bu da var guzel mis iste :
androidcentral.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı 1 hf. Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı 1 hf. Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu 1 hf. Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor 1 hf. John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor 1 hf. DJI yeni eğitim robotunu duyurdu 1 hf. Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı 1 hf. AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X 1 hf. Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Opera’dan oyuncular için tarayıcı 1 hf. Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı 1 hf. HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+ 1 hf. Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek 1 hf. Xbox Live ID numaraları ile artık istediğiniz etiketi alabileceksiniz 1 hf. Samsung CRG5 kavisli ve G-Sync destekli 1080p oyuncu monitörü tanıtıldı 1 hf. AMD'nin en özel ekran kartı | RX 5700XT 50. Yıl 1 hf. 2020 Bentley Flying Spur tanıtıldı: Dört tekerlekten yönlendirmeye sahip ilk Bentley 1 hf. Türkiye, ötegezegenine isim verecek 1 hf. Honor Pad 5 global olarak tanıtıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Daha verimli Xiaomi Amazfit Health Watch duyuruldu Sonraki The Divison filmi Netflix’e geliyor 1 hf. Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber 1 hf. Volvo, yeni elektrikli otobüsünü görücüye çıkardı 1 hf. Final Fantasy VII Remake sürümünün çıkış tarihi açıklandı 1 hf. Bilim insanları, kutup ayısı tüyünden esinlenerek yalıtım malzemesi üretti 1 hf. Ubisoft'un oyun abonelik hizmeti Uplay+, Eylül ayında başlıyor 1 hf. Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor: Satışlar Mayıs ayında %55 azaldı 1 hf. Gmail ‘dinamik e-postaları’ 2 Temmuz’da kullanıma sunulacak 1 hf. Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!! 1 hf. Marvel’s Avengers oyununun fragmanı yayınlandı 1 hf. Sony, 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek 1 hf. Shazam'ın Android versiyonu artık telefonunuzda çalan müziği tanıyabilecek 1 hf. Audi, ABD’deki ilk elektrikli otomobilini yangın tehlikesi yüzünden geri çekiyor 1 hf. Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi 1 hf. Yeni Mercedes-Benz GLB tanıtıldı: Kompakt gövdede 7 koltuk seçeneği 1 hf. The Division 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak 1 hf. Sıfır bilgiyle hayalinizdeki oyunu geliştirebileceğiniz Udemy kursu sadece 24,99 TL 1 hf. Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat 1 hf. Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümüne ait fiyat duyuruldu 1 hf. AMD Radeon RX 5700 serisi hakkında her şey! | AMD'de 7 yıl sonra yeni dönem Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim