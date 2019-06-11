Daha verimli Xiaomi Amazfit Health Watch duyuruldu

Xiaomi’nin kendi akıllı bileklikleri kadar yan firması Huami’nin Amazfit marka giyilebilir cihazları da oldukça popüler. Firma her Mi Band etkinliğinde Amazfit marka saatler de duyurmayı ihmal etmiyor. Bu etkinlikte de yeni Amazfit Health Watch sahneye çıktı.

Amazfit Health Watch özellikleri ve fiyatı

Amazfit Health Watch kullanıcıların her anını gözlemleyerek acil durumlarda farklı yollarla bilgi göndermeyi sağlayan teknolojilere yer vermiş. Bu haliyle Apple Watch kurtuluş hikayelerini aratmayacak gibi görünüyor.

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Akıllı saatte Huangshan No.1 özel işlemcisi kullanılıyor. ARM alternatifi RISC-V mimarisini temel alan işlemci verimlilik ve performansa odaklanıyor. Ayrıca üzerinde 4 çekirdekli bir yapay zekâ motoruna da yer verilmiş. Bu motor sensörleri ile kullanıcıda yaşanan düzensizlikleri algılayabiliyor.

Akıllı saat fitness değerlerinin takibi ve gelen bildirimlerin ekrana yansıtılması yanında nabız ölçme, uyku takibi ve 60 dakikalık ECG verisi depolayabilme özelliğine sahip. Ayrıca anormal nabız hareketleri ve düşme durumlarında dar IOT LTE bandını kullanarak Bluetooth bağlantısı olmadan belirli noktalara SMS verisi gönderebiliyor. Bunu eSIM üzerinden gerçekleştiriyor.

3ATM basınca dayanıklı olan Amazfit Health Watch, 7 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin fiyatı 100$ olarak açıklandı.