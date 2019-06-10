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Motorola’dan Alexa uyumlu sabit telefon

Atanmış Alexa tuşu sayesinde Motorola AXH01 sabit telefonu ile sesli komutlar vererek rehberinizden arama yapabilir veya akıllı ev sistemlerini kontrol edebilirsiniz.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,7b
2
4
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyası yıllar içerisinde çok değişti ve çok gelişti. Bununla birlikte evimizin vazgeçilmezi haline gelen sabit telefonlarda da önemli bir değişim yaşanıyor. Motorola AXH01 bunun son örneği.

Motorola AXH01 özellikleri ve fiyatı

Artık akıllandı diyebileceğimiz sabit telefonlar önce dokunmatik ekrana sonra da Android işletim sistemine kavuştu. Şimdi ise yavaş yavaş dijital asistanlarla entegre olmaya başlıyor. Motorola AXH01 ev telefonu atanmış bir Alexa tuşu ile geliyor.

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2 inçlik renkli bir LCD ekrana sahip olan Motorola AXH01 modeli özel tuşuna basınca Alexa asistanını ekrana getiriyor. Alexa ile istediğiniz kişiyi arayabiliyor veya diğer Echo cihazları ile iletişim kurabiliyorsunuz.

İletişim kurmanın yanında Alexa ile akıllı ev sistemlerini kontrol etmek mümkün. Böylece akıllı telefonunuz meşgul iken herhangi bir akıllı ev aletine sabit telefon üzerinden komut verebiliyorsunuz. Motorola AXH01 modeli 99$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.droid-life.com/2019/06/10/motorola-ax-home-phone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
venom.X 1 hf.
Çoğu şirkette bir tane sabit telefon kaldı, geri kalan kısmı cep telefonu üzerinden dahilileri ile iletişim kuruyor.
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gun 1 hf.
İş yerleri dışında pek kalmadı gibi onlarda da arayınca duymuyorlar bazen aşırı zorlaşıyor iletişim.
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DH Misafiri 1 hf.
Cep telefonlarının insan üzerindeki zararlı etkilerini düşündükten sonra sabit telefon her zaman iyidir ve mobil şebekenin zayıf çektiği yerlerde zarar daha da artarken.
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crystal_ship 1 hf.
Sabit telefon mu? Ahahahahahh
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