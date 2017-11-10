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Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni otopark yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, yeni binalar için daire başına birer otopark gösterme zorunluluğunu duyurdu.
1 yıl
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61
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanan yeni otopark yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Özhaseki, yeni otopark yönetmeliği ile her daire için birer tane otopark gösterme zorunluluğunu duyurdu. Şuan yürürlükte olan yönetmelikte üç daire için bir tane otopark göstermek yeterli oluyor. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra yapılacak bina başvurularında, daire başına birer araçlık otoparkı olmayanların başvurusu kabul edilmeyecek. 

Otopark Katları Emsalden Sayılmayacak

Ayrıca otopark yapımının kolaylaştırılması adına otopark katları emsalden sayılmayacak. Bodrumda olmak şartıyla istenen kat sayısı kadar otopark yapılabilecek.

Asansörlü otopark yapmak isteyenlere de kolaylık sağlanacak. Mevcut otopark binasını asansörlü otoparka dönüştürmek isteyenlerin plan-tadilat işlemleri için belediye ile uğraşmasına gerek kalmayacak. Direk binayı yıkıp yerine asansörlü otopark yapılabilecek. Bu sayede yaklaşık bir senelik vakit kazancı olacak.

http://aa.com.tr/tr Yorum Yaz
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herakles24 1 yıl en beğenilen
istanbul 'da kentsel dönüşüm yapılıp nerdeyse bitmişken yeni mi akılları başına geldi...
Hey yavrum hey millet ezelden beridir söylüyor mütahittler söylüyor çok geç kalındı
şimdi birileri çıkar hep hükümeti eleştirmek için yine gün yüzü doğdu der size...
istanbul 'da kentsel dönüşüm yapılıp nerdeyse bitmişken yeni mi akılları başına geldi...Hey yavrum hey millet ezelden beridir söylüyor mütahittler söylüyor ...
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Why Shy 1 yıl
En iyisi müstakil ev. Gelişmiş ülkeler hep müstakil ev.
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ozbey08 1 yıl
garajın olması çok iyi bir şey. bugün ABD yi süper güç yapan şey garajlardır. ciddiyim şaka yapmıyorum. ABD kaynaklı büyük şirketlere bakın çoğu ilk başlangıçta grajda kururmuş.
garaj yaratıcı insanlar için bulunmaz nimet.
garajın olması çok iyi bir şey. bugün ABD yi süper güç yapan şey garajlardır. ciddiyim şaka yapmıyorum. ABD kaynaklı büyük şirketlere bakın çoğu ilk başlangıçta...
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erol börek 1 yıl
bir peyzaj mimarı eskisi ve mimar ortağı olarak (ki bu branşlarla aktif olarak ilgilenmesem de içindeyim ister istemez) sadece ama sadece "yav he he" diyorum
Altı komple otopark görünen tükanımın bodrumuna aracını viçsiz, konvansiyonel bi şekilde parkedebilene tükanın anahtarlarını vereceem. (bajaj majaj hint malı poklar hariç)
OtoPark hee mi >:(
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nForcer 1 yıl
Ülkece sorunumuz nüfusun çok olması değil, nüfusun dengesiz dağılmasıdır.
Bütün sermayeyi ve iş dünyasını sadece İstanbul'a yığıp diğer kentleri ihmal etmekten oluyor hep bunlar.
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werneke 1 yıl
1990 da geldiğimiz istanbul da yaşamaya artık daha fazla dayanamayacağım
en azından evi satıp şileden müstakil alacağım
iş için geleceksin sadece , git gel 50+50 km , daha sessiz daha sakin yaşamak için her türlü değer
yeni yol da yapılıyor
ne kazısı biter , ne ayısı biter , ne kutu kola tenekesini yere atanı biter
kaçalım bari
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Father Torque 1 yıl
Pilot bölge olan Kocaeli'de bir süredir uygulanmakta olan bir karardı, aslında çok daha önce alınması gereken bir karardı ama birçok konuda olduğu gibi eksik kaldı. 300 konutluk bir toplu konut bölgesi düşünün, yeni yönetmelikle 300 adet otopark yapılma zorunluluğu geldi, güzel ama sitenin bulunduğu parselin etrafındaki yollar çoğunlukla 10-15m'lik imar yolları yani o bölgeye gelecek araç sayısını kaldırmayacak seviyede, alın size imara yeni açılmış bir bölgede daha oturmaya bile başlanmadan trafik yoğunluğu sebebi.
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Kaiser75 1 yıl
Yetmez ama evet
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zx6r 1 yıl
asansörlü otoparka güvenip hayatta aracımı bırakmam. geç kalınmış bir karar sokaklar araba dolu
96 dairelik sitede 30 araçlık yer var.. her gün köşe kapmaca oynuyoruz..
Müstakil bir evin olacak bahçenin bir kenarını garaj yapacaksın hem fazla eşyalarını koyarsın hem de
aracını korumuş olursun..
garajın nimetleri büyük oto yıkamaya para vermezsin kendin güzel güzel yıkarsın.. gece başına bir iş gelir mi diye düşünme derdin olmaz.. evine geldin bas kumandaya açılsın hop gir içeri bitti..
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zotacing 1 yıl
Günaydın...
15 sene önce yapılması gereken şey, şimdi mi yapılacak?
Yeni yapılacak her apartmana kapalı otopark şartı koyulacağı gibi, daire başı 2 araçlık kapalı otopark şartı da zorunlu olmalı. Misafiri gelen vs...
Ankara'nın sözde gözde merkezlerinden Bağlıca köyünde 500.000TL'den aşağı ev yok ama neredeyse hiç birinde kapalı otopark yok, devlet buna nasıl müsaade ediyor?
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DH Misafiri 1 yıl
Bi taraflarından element uydurmasınlar,madem hazine para dolu her semte büyük katlı otopark yapsınlar.Ne hikmetse her şeyi tersten yapıyorlar belediyeler ortaklaşa çalşıp kendileri elini taşın altına koysunlar.Böyle şeyler öyle söylendiği gibi bir anda yerine getirilemez kimse kimseyi kandırmasın.Şehir zaten karmakarışık bunu dile getirenler her yeri Bebek,Ataköy,Bahçeşehir filan zannediyorlar galiba...
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ceo-tr 1 yıl
bizim sitede her araç için bir araçlık yer var fakat bazı sığırlar park yeri yerine çizgiyi ortaladığı için 2 araçlık yer kaplıyorlar. bereket herkeste araç yokta o şekilde telafi ediyoruz.
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TIGERSHARK 1 yıl
peki zeytinburnu şirinevler bayrampaşa gibi sıkışık mahallelerde nasıl yapacaklar o otopark girişini ?
Zeytinburnunda yeni yapılan binaların hiç birinde otopark girişide yok

İstanbulu düzeltmenin tek yolu apartman apartman yıkım değil kitselsel olarak mahalle mahalle yıkımdır ve asgari ataköy emlak konutları gibi şehri tekrar inşaa dır yoksa bu istanbul düzelmez trafik sorunuda bitmez ayrıca bodrum kat daire ve giriş kata daire yapılmasını yasaklayacaksın insan onuruna,yaşamına terstir. yazıyoruz ama nafile
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