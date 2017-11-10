Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanan yeni otopark yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, yeni otopark yönetmeliği ile her daire için birer tane otopark gösterme zorunluluğunu duyurdu. Şuan yürürlükte olan yönetmelikte üç daire için bir tane otopark göstermek yeterli oluyor. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra yapılacak bina başvurularında, daire başına birer araçlık otoparkı olmayanların başvurusu kabul edilmeyecek.

Otopark Katları Emsalden Sayılmayacak

Ayrıca otopark yapımının kolaylaştırılması adına otopark katları emsalden sayılmayacak. Bodrumda olmak şartıyla istenen kat sayısı kadar otopark yapılabilecek.

Asansörlü otopark yapmak isteyenlere de kolaylık sağlanacak. Mevcut otopark binasını asansörlü otoparka dönüştürmek isteyenlerin plan-tadilat işlemleri için belediye ile uğraşmasına gerek kalmayacak. Direk binayı yıkıp yerine asansörlü otopark yapılabilecek. Bu sayede yaklaşık bir senelik vakit kazancı olacak.

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