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Vespa ilk elektrikli scooter modelini duyurdu: Vespa Elettrica

Dünyaca ünlü scooter üreticisi Vespa, ilk elektrikli scooter modelini önümüzdeki yıl piyasaya sürüyor. Vespa Elettrica isimli scooter 100 km üzeri bir menzil sunuyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Milan Motosiklet Fuarında ünlü scooter modeline elektrik motoru kazandırma çabalarını paylaşan Vespa, Elettrica Concept isimli bir model sergilmişti.
Aradan geçen bir yılın ardından ünlü üretici bu seneki fuarda elektrikli scooter'ın teknik detaylarını paylaşarak, modelin 2018 yılında yollarda olacağını duyurdu.
Sürekli olarak 2 kW, anlık olarak ise 4 kW güç üretebilen bir elektrik motoruna sahip olan Vespa Elettrica, firmanın ifadesine göre bu yönüyle özellikle hızlanma esnasında 50cc benzinli bir motordan daha iyi bir performansa sahip. Şehir içinde kıvrak ve keyifli bir yolculuk sunan elektrikli scooter, elektrikli oluşuyla çevre ve gürültü kirliliğini de en aza indiriyor.
Firmanın açıklamasına göre 1. seviye (120V) ve 2. seviye (240V) ile şarj olabilen Vespa Elettrica'nın batarya ünitesi 100 km üzeri bir menzil sunuyor.
Aynı zaman Vespa Elettrica X isminde bir başka scooter daha üretmeyi planlayan Vespa, bu modelde ise menzil arttırıcı benzin motoruna yer vermeyi düşünüyor. Vespa markasının sahibi olan Piaggio Grubu, markanın Pontedera, İtalya fabrikasında üretilecek olan elektrikli scooter modelinin 2018'de pazarda olacağını belirtiyor.

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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Menzil arttırıcı benzin motoru kullanacaksa boşu boşuna hem benzin deposu alanına hem de benzini dönüştürmek için motor alanına ihtiyacı olacak zaten 100 km menzil yeterli değil. Ben motorlu kuryeyim 250 km bile yaptığım oluyor. Bu alanları menzili artttırmak için kullansaydı daha iyiydi. Ayrıca bataryanın ömrü kısalır ilk günkü gibi çalışmayacak hiçbir zaman menzili düşecektir bu yüzden de menzili daha fazla olmalıydı gerçi kimse Vespa alıp da kuryelik yapmaz ama alıp da dünyayı dolaşmak isteyen çok olur bu yüzden de gerekiyor bence...
Menzil arttırıcı benzin motoru kullanacaksa boşu boşuna hem benzin deposu alanına hem de benzini dönüştürmek için motor alanına ihtiyacı olacak zaten 100 km men...
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SeloTheCaptain 1 yıl
Hoj değil
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SeloTheCaptain 1 yıl
Oldum olası sevemedim şu vespaları
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DH Misafiri 1 yıl
Şehir içi kullanıma uygun bir motor olmuş. Onun dışında 100km gibi komik bir rakam ile fazla bir şey yapamazsınız.
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye yollarında yıllardır muadilleri var Tayvan ve Çin malları olarak çeşitli markalar altında satılıyor ayrıca 70km menzili olanların fiyatları 3bin TL civarı satın alınabilir seviyede Vespa bu iş için geç kalmış ve muadillerinin menzil olarak 2 katına çıkmadığı sürece ucuz markalar tercih edilmeye devam edecektir..
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tobepeople 1 yıl en beğenilen
Menzil arttırıcı benzin motoru kullanacaksa boşu boşuna hem benzin deposu alanına hem de benzini dönüştürmek için motor alanına ihtiyacı olacak zaten 100 km menzil yeterli değil. Ben motorlu kuryeyim 250 km bile yaptığım oluyor. Bu alanları menzili artttırmak için kullansaydı daha iyiydi. Ayrıca bataryanın ömrü kısalır ilk günkü gibi çalışmayacak hiçbir zaman menzili düşecektir bu yüzden de menzili daha fazla olmalıydı gerçi kimse Vespa alıp da kuryelik yapmaz ama alıp da dünyayı dolaşmak isteyen çok olur bu yüzden de gerekiyor bence...
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dede17 1 yıl
Haaa işte bu valla çok güzel almuş aferim size
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