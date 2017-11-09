Vespa ilk elektrikli scooter modelini duyurdu: Vespa Elettrica

Geçtiğimiz yıl Milan Motosiklet Fuarında ünlü scooter modeline elektrik motoru kazandırma çabalarını paylaşan Vespa, Elettrica Concept isimli bir model sergilmişti.

Aradan geçen bir yılın ardından ünlü üretici bu seneki fuarda elektrikli scooter'ın teknik detaylarını paylaşarak, modelin 2018 yılında yollarda olacağını duyurdu.

Sürekli olarak 2 kW, anlık olarak ise 4 kW güç üretebilen bir elektrik motoruna sahip olan Vespa Elettrica, firmanın ifadesine göre bu yönüyle özellikle hızlanma esnasında 50cc benzinli bir motordan daha iyi bir performansa sahip. Şehir içinde kıvrak ve keyifli bir yolculuk sunan elektrikli scooter, elektrikli oluşuyla çevre ve gürültü kirliliğini de en aza indiriyor.

Firmanın açıklamasına göre 1. seviye (120V) ve 2. seviye (240V) ile şarj olabilen Vespa Elettrica'nın batarya ünitesi 100 km üzeri bir menzil sunuyor.

Aynı zaman Vespa Elettrica X isminde bir başka scooter daha üretmeyi planlayan Vespa, bu modelde ise menzil arttırıcı benzin motoruna yer vermeyi düşünüyor. Vespa markasının sahibi olan Piaggio Grubu, markanın Pontedera, İtalya fabrikasında üretilecek olan elektrikli scooter modelinin 2018'de pazarda olacağını belirtiyor.