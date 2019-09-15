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Daqri zengin gerçeklik girişimi kapandı

Bu yıl birbiri ardına sanal gerçeklik girişimlerinin kapandığını duyuyoruz. Milyon dolarlık yatırım alan girişimler fırtınanın dinmesiyle müşteri bulmakta zorlanmaya başladı.
59 sn.
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem büyük popülarite kazanan ve fırtınalar estiren zengin gerçeklik veya sanal gerçeklik olarak tanımladığımız sanal dünya konsepti eski günlerini mumla arıyor. Bir türlü ana akım tüketici grubuna inemeyen sanal dünyalar girişimleri de zarara uğratıyor.

Daqri nedir?

Oculus girişiminin Kickstarter üzerindeki ses getiren başarısının ardından fırtınaya dönüşen sanal dünya akımları pek çok firmanın ilgisini çekti. Microsoft, HTC gibi teknoloji devleri kısa sürede trendde yerini alırken bu akımdan yararlanmak için pek çok yeni girişim kuruldu.

Bununla birlikte sürekli gelişim istediği ve maliyetli olduğu için sanal dünya akımları bir türlü ana akım tüketiciyi cezbedecek fiyat seviyelerine gelemedi. İçerik tarafında da bu etki nedeniyle üretim düşük kaldı. Google Cardboard veya Samsung Gear gibi ucuz aksesuarlar da gidişatı değiştiremedi.

Ayrıca Bkz. "Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz"

Bugün Oculus girişimi Facebook çatısı altında ve faaliyetlerine devam ediyor. Microsoft daha çok kurumsal tarafta karma gerçeklik konseptini yaymaya çalışıyor. HTC de rüzgârı arkasına aldığı dönemlerden sonra bugünlerde zarar etmeye başladı. Faaliyetlerini yatırım fonlarıyla başlatan girişimler ise birbiri ardına iflas ediyor.

Osterhout Design Group sanal gerçeklik sektörüne başarılı bir giriş yapmış ve önemli isimlerle ortaklık kurmuştu. 58 milyon dolar yatırım toplayan girişim ne var ki gelir getirecek bir değer üretemeyince sermayesini tüketti ve tüm patentlerini satarak sektörden çekildi.

Zengin gerçeklik kaskı üreten Meta girişimi 73 milyon dolar yatırım almasına rağmen ayakta kalamadı ve tüm varlıklarını üçüncü bir kişiye sattı. 2014 yılının gözde zengin gerçeklik girişimlerinden Daqri de kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

Daqri inşaat veya mühendislik gibi farklı sektörlere yönelik bir akıllı baret hazırlamıştı. Yansıtma ile camlara ekran aktaran Android tabanlı baret gerçek dünya üzerine sanal yapılar yerleştirerek çalışanlara yardım etmeyi amaçlıyordu.

Projesi oldukça beğenilen Daqri toplamda 275 milyon dolarlık bir yatırım elde etmeyi başarmıştı. Akıllı bareti piyasaya sürse de çift Snapdragon işlemci, depolama kartuşları gibi yüksek maliyetli bileşenlerle çalıştığı için beklediği satışları yapamadı. Sonrasında piyasaya çıkan akıllı gözlük de ilgi görmedi.

Gelen bilgilere göre Daqri de sektöre havlu atmış durumda. Merkez ofisini kapatma kararı alan girişim tüm çalışanlarının işine son verdi. Ayrıca elinde bulunan varlıkları da satmayı planlıyor. Böylece bir dönemin önemli girişimleri ortadan kaybolmuş oldu.

Asıl merak konusu ise teknoloji devlerinin stratejilerini nasıl belirleyeceği. Kurumsal tarafa hitap ederek Microsoft, HTC veya Lenovo gibi markaların yüksek maliyetli bu konsepti devam ettirmesi zor görünüyor. Apple’ın da bir zengin gerçeklik gözlüğü üzerinde uzun zamandır çalıştığı biliniyor ancak henüz firmadan somut bir adım gelmiş değil.

 


https://www.engadget.com/2019/09/13/daqri-ar-headset-startup-closing/ Yorum Yaz
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