Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz

Bulmaca ve gizli nesne unsurları ile beğenilen oyunlardan The Hunt for The Lost Ship – Kayıp Gemi Avı, Google Play mağazasında kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.
1 sa.
572
24
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hemen her ay bir oyununu ücretsiz yapmaya başlayan Syntaxity ekibinin Kayıp Gemi Avı oyunu da bu hafta ücretsiz yapıldı. The Hunt for The Lost Ship Kayıp Gemi Avı yine öncekiler ile benzer bir tasarım ve mekaniğe sahip.

The Hunt for The Lost Ship neler sunuyor?

Syntaxity daha çok sabit görsellerin arka planda olduğu gizli nesne ve bulmaca oyunları yapıyor. Etkileşime geçtiğiniz bulmaca ve nesnelerde ise animasyonlar oynatılıyor. Görsellerin kalitesi ve uzun bulmaca süreçleri geliştiricinin oyunlarının ortak noktası.

Ayrıca Bkz. "Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor"

Kayıp Gemi Avı oyununda da yüzyıllar önce bir adaya sürüklenen kayıp korsan gemisini takip ediyorsunuz. Adada birbirinden zorlu bulmacalar, eski yapılar ve gizli nesneler sizi bekliyor. İlerlemeleriniz kaydediliyor ve harita üzerinde bölümleri görebiliyorsunuz. Oyunun ipucu kısmı ücretli. Ayrıca iOS tarafında şimdilik bir indirim mevcut değil.

The Hunt for The Lost Ship: Google Play II App Store


 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 50 dk. Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet var 50 dk. Fransa’da Google’a 1 milyar Avroluk ceza 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz Sonraki OnePlus 7T ve 7T Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı 3 sa. Adobe Premiere Pro videoların en boy oranını yapay zeka ile düzenleyecek 4 sa. Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu 15 sa. Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor 17 sa. Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı 17 sa. Dünyanın ilk doldurulabilir lazer yazıcısı HP’den geldi 18 sa. Sony'den PS Plus üyelerine özel 'Platin Weekend' indirimleri 18 sa. Headshot ister miyiz? "Corsair Nightsword RGB incelemesi" 20 sa. Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon 21 sa. Çevre Koruma Örgütü, 2035 yılıyla birlikte hayvan deneylerine son veriyor 21 sa. MIT araştırmacıları, dünyanın en siyah maddesini üretti 22 sa. 4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı 23 sa. FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık 1 gün En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3 1 gün MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor 1 gün Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı 1 gün Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen" 1 gün Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor 1 gün Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, ...
DonanımHaber
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortay...
DonanımHaber
Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı
DonanımHaber
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
Bölüm Sonu Canavarı
Realme 3 Pro Ana Konu ( SATIŞA ÇIKTI )
DH Forum
﻿11 Eylülde kuleye çarparak yere düşen uçak motor ve tekeri
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim