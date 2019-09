Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz

Hemen her ay bir oyununu ücretsiz yapmaya başlayan Syntaxity ekibinin Kayıp Gemi Avı oyunu da bu hafta ücretsiz yapıldı. The Hunt for The Lost Ship – Kayıp Gemi Avı yine öncekiler ile benzer bir tasarım ve mekaniğe sahip.

The Hunt for The Lost Ship neler sunuyor?

Syntaxity daha çok sabit görsellerin arka planda olduğu gizli nesne ve bulmaca oyunları yapıyor. Etkileşime geçtiğiniz bulmaca ve nesnelerde ise animasyonlar oynatılıyor. Görsellerin kalitesi ve uzun bulmaca süreçleri geliştiricinin oyunlarının ortak noktası.

Kayıp Gemi Avı oyununda da yüzyıllar önce bir adaya sürüklenen kayıp korsan gemisini takip ediyorsunuz. Adada birbirinden zorlu bulmacalar, eski yapılar ve gizli nesneler sizi bekliyor. İlerlemeleriniz kaydediliyor ve harita üzerinde bölümleri görebiliyorsunuz. Oyunun ipucu kısmı ücretli. Ayrıca iOS tarafında şimdilik bir indirim mevcut değil.

The Hunt for The Lost Ship: Google Play II App Store