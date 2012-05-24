David Beckham 'Galaxy Note' reklamında





2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın resmi sponsorları arasında yer alan Samsung, Galaxy Note’un tanıtımı için David Beckham’la anlaştı.

Farklı reklam anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung ülkemizde de benzer bir çalışmayı Erdi Yaşaroğlu'nun da yer aldığı dev karikatür çalışması ile gerçekleştirmişti.







http://blog.gsmarena.com/samsung-signs-david-beckham-to-promote-the-galaxy-note/

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David Beckham’ın futbol topları ile çeşitli ebatlardaki davullara vurarak, Beethoven tarafından bestelenen Neşeye Övgü’yü çaldığı reklamda Galaxy Note kısa bir süreliğine görünüyor. Tanıtım videosunda herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığı belirtilmese de Galaxy Note’un 5.3 inç'lik dev ekranı ve stylus kalemi ile taktik vermede başarılı olduğu açık bir şekilde görünüyor.