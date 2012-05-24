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David Beckham 'Galaxy Note' reklamında

7 yıl
6,4b
1
59
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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  2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın resmi sponsorları arasında yer alan Samsung, Galaxy Note’un tanıtımı için David Beckham’la anlaştı.

David Beckham’ın futbol topları ile çeşitli ebatlardaki davullara vurarak, Beethoven tarafından bestelenen Neşeye Övgü’yü çaldığı reklamda Galaxy Note kısa bir süreliğine görünüyor. Tanıtım videosunda herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığı belirtilmese de Galaxy Note’un 5.3 inç'lik dev ekranı ve stylus kalemi ile taktik vermede başarılı olduğu açık bir şekilde görünüyor.

Farklı reklam anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung ülkemizde de benzer bir çalışmayı Erdi Yaşaroğlu'nun da yer aldığı dev karikatür çalışması ile gerçekleştirmişti.


 

http://blog.gsmarena.com/samsung-signs-david-beckham-to-promote-the-galaxy-note/ Yorum Yaz
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FTaze 7 yıl en beğenilen
Adaletini seveyim dünya. Adam hem yakışıklı, hemde efsane futbolculardan. Bari biri olaydı. Haksızlık.
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DH Misafiri 6 yıl
Telefon harika kaçırmayın, biz birileri bizden daha düşük satmak eğer satmak düşük fiyat, biz size iade edeceğiz beyan: chinagadgetland.com/...
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Kartal Göz 6 yıl
Ne kadar boş bir haber. Haber bile değil, reklamın reklamını yapmışlar.
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TearsForFears 6 yıl
Yapacak birşey yok.Böylelerine forumdan değil hayattan ban atmak lazım.
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[ILKER] 6 yıl
Adam futboldan çok reklamlardan para kazanıyor
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Patria o Muerte 6 yıl
Bu adam parayı fena kırdı.
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Psycna 6 yıl
tum android fanlari sizofren sanirim.

apple ile ilgili her haberin altina gelip b*k birakir gibi ''eee bize ne bundan'' ''habere bak'' ''dh nin haberleri artik cok sacma'' diyen kendileri degilmis gibi simdi samsung ile ilgili sacma sapan bir haberde ee bize ne diyen arkadasa cemkirmisler. iste siz bu kadarsiniz...

sevinin bari fakirler... ilk defa da olsa.
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12 Angry Men 6 yıl
Androidd
12 Angry Men Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak? pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ? adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem? kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki
Senin dedigine şöyle bir örnek verelim.Arap dünyasında türkiyeyi tanıtmada neden kıvanç tatlıtuğ oynuyor.dizileri neden rekorlar kırıypr.kıvanç tatlıtuğ arap dünyasına balkanlara gittimi izdiham oluyor.şu an türkiyeye turist olarak gelen araplarda ciddi artışlar var.nedeni kıvanç tatlıtuğdan sonra türkiyeyi merak etmeleri. senin için david beckham önemi olmuyabilir.lakin A.B.D avrupada.özellikle ingilterede adamın çok büyük etkisi var. . . ha sen bu reklamlardan etkilenip almassın lakin etkilenip alacak insan sayısı senden daha fazla. . .

Türkiye'yi kıvançmı tanıtıyor kıvanç kim ya ondan değerli oyuncular var
fight club özentisi resim çektirmiş
1 Yanıt Yanıtla
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Androidd 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Androidd

12 Angry Men Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak? pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ? adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem? kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki
Senin dedigine şöyle bir örnek verelim.Arap dünyasında türkiyeyi tanıtmada neden kıvanç tatlıtuğ oynuyor.dizileri neden rekorlar kırıypr.kıvanç tatlıtuğ arap dünyasına balkanlara gittimi izdiham oluyor.şu an türkiyeye turist olarak gelen araplarda ciddi artışlar var.nedeni kıvanç tatlıtuğdan sonra türkiyeyi merak etmeleri. senin için david beckham önemi olmuyabilir.lakin A.B.D avrupada.özellikle ingilterede adamın çok büyük etkisi var. . . ha sen bu reklamlardan etkilenip almassın lakin etkilenip alacak insan sayısı senden daha fazla. . .


Türkiye'yi kıvançmı tanıtıyor kıvanç kim ya ondan değerli oyuncular var

fight club özentisi resim çektirmiş

haklısınız lakin bulundugumuz şu zamanki dünyada arz ve talebe bakılıyor. . .
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thunderwatcher 6 yıl
Galaxy note alacağım yoktu zaten de şimdi hiç kalmadı...
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mbugra19 6 yıl
samsung parayı bol buldu ellaam. reklamın son 5 saniyesi olmasa telefon reklamı olduğunu anlayamayacaktık neredeyse.
adam gibi özelliklerinin gösterildiği bir reklam yayınlansa daha etkili olmaz miydi?
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yav he he aynen 6 yıl
benim gibi victoria beckham diye okuyup giren var mi ?
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REAL MADRID 6 yıl
Beybi face gitmeye başlamış, kartlaşmış, yaşlanmış adam yeminle


Madrid e geldiginde neydi öyle, oyun stili de çok orjinaldi, taklit edeni yok Dünyada...

Madrid e geldiginde;


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1 Yanıt Yanıtla +1
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atilla-R 6 yıl REAL MADRID
REAL MADRID

Beybi face gitmeye başlamış, kartlaşmış, yaşlanmış adam yeminle


Madrid e geldiginde neydi öyle, oyun stili de çok orjinaldi, taklit edeni yok Dünyada...

Madrid e geldiginde;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şarap gibi adam yaşlandıkça yakışıklanıyor
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necros76 6 yıl
oğlum bak git
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Prequel 6 yıl
12 Angry Men

Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak?

pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ?

adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem?

kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki


senden başka herkes.
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12 Angry Men 6 yıl
Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak?
pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ?
adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem?
kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki
2 Yanıt Yanıtla +1
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xColdplay 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak?

pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ?

adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem?

kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki

Reklam herşeydir
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Androidd 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Şimdi david beckham oynuyor diye ben notemi alıcam veya alma isteğimmi artıcak?

pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ?

adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem?

kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki

Senin dedigine şöyle bir örnek verelim.Arap dünyasında türkiyeyi tanıtmada neden kıvanç tatlıtuğ oynuyor.dizileri neden rekorlar kırıypr.kıvanç tatlıtuğ arap dünyasına balkanlara gittimi izdiham oluyor.şu an türkiyeye turist olarak gelen araplarda ciddi artışlar var.nedeni kıvanç tatlıtuğdan sonra türkiyeyi merak etmeleri.

senin için david beckham önemi olmuyabilir.lakin A.B.D avrupada.özellikle ingilterede adamın çok büyük etkisi var. . .

ha sen bu reklamlardan etkilenip almassın lakin etkilenip alacak insan sayısı senden daha fazla. . .
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