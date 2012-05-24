David Beckham 'Galaxy Note' reklamında

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2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın resmi sponsorları arasında yer alan Samsung, Galaxy Note’un tanıtımı için David Beckham’la anlaştı.
David Beckham’ın futbol topları ile çeşitli ebatlardaki davullara vurarak, Beethoven tarafından bestelenen Neşeye Övgü’yü çaldığı reklamda Galaxy Note kısa bir süreliğine görünüyor. Tanıtım videosunda herhangi bir oynama yapılıp yapılmadığı belirtilmese de Galaxy Note’un 5.3 inç'lik dev ekranı ve stylus kalemi ile taktik vermede başarılı olduğu açık bir şekilde görünüyor.
Farklı reklam anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung ülkemizde de benzer bir çalışmayı Erdi Yaşaroğlu'nun da yer aldığı dev karikatür çalışması ile gerçekleştirmişti.
http://blog.gsmarena.com/samsung-signs-david-beckham-to-promote-the-galaxy-note/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
apple ile ilgili her haberin altina gelip b*k birakir gibi ''eee bize ne bundan'' ''habere bak'' ''dh nin haberleri artik cok sacma'' diyen kendileri degilmis gibi simdi samsung ile ilgili sacma sapan bir haberde ee bize ne diyen arkadasa cemkirmisler. iste siz bu kadarsiniz...
sevinin bari fakirler... ilk defa da olsa.
Türkiye'yi kıvançmı tanıtıyor kıvanç kim ya ondan değerli oyuncular var
fight club özentisi resim çektirmiş
haklısınız lakin bulundugumuz şu zamanki dünyada arz ve talebe bakılıyor. . .
adam gibi özelliklerinin gösterildiği bir reklam yayınlansa daha etkili olmaz miydi?
Madrid e geldiginde neydi öyle, oyun stili de çok orjinaldi, taklit edeni yok Dünyada...
Madrid e geldiginde;
Şarap gibi adam yaşlandıkça yakışıklanıyor
senden başka herkes.
pamela anderson, megan fox cips yiyor diye bendemi cips yiyicem ?
adriana lima mavi reklamında oynadı diye bende mavimi giyicem?
kim bu reklamlardan etkileniyor yani david oynamış veya oynamamış benim fikrimi etkilemezki ben telefonun özelliklerine bakarım davidin yüzüne ismine bakmamki
Reklam herşeydir
Senin dedigine şöyle bir örnek verelim.Arap dünyasında türkiyeyi tanıtmada neden kıvanç tatlıtuğ oynuyor.dizileri neden rekorlar kırıypr.kıvanç tatlıtuğ arap dünyasına balkanlara gittimi izdiham oluyor.şu an türkiyeye turist olarak gelen araplarda ciddi artışlar var.nedeni kıvanç tatlıtuğdan sonra türkiyeyi merak etmeleri.
senin için david beckham önemi olmuyabilir.lakin A.B.D avrupada.özellikle ingilterede adamın çok büyük etkisi var. . .
ha sen bu reklamlardan etkilenip almassın lakin etkilenip alacak insan sayısı senden daha fazla. . .
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