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Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu

Dokuzuncu nesil Intel Core i9 işlemci ve GeForce GTX 1650 ekran kartı ile donatılan Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 yine dayanıklılık arayanların ilk tercihlerinden birisi olacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun ThinkPad ailesindeki dayanıklılık odaklı dizüstü modeli ThinkPad X1 Extreme yeni nesli ile karşımızda. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 hem donanım hem yazılım tarafında dayanıklılık sunuyor.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 modeli 15.6 inçlik OLED ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Ayrıca IPS LCD ve Full HD çözünürlük seçenekleri de var. Ekran HDR teknolojisi ile destekleniyor. Alüminyum alaşım ve karbon fiber detaylar sayesinde dayanıklılık artıyor. Gövde 1.8Kg civarında bir ağırlığa sahip.

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Donanım tarafında yeni modeli dokuzuncu nesil Intel Core i9 işlemcilere sahip. Grafik tarafında ise GeForce GTX 1650 ekran kartı Max-Q tasarımında entegre edilmiş. 4GB GDDR5 belleğe sahip ekran kartı 1245MHz seviyesine çıkıyor ve 35W TDP değeri sunuyor. 64GB’a kadar DDR4 RAM ve 4TB’a kadar PCIe SSD seçenekleri mevcut.

Intel dTPM 2.0 yongası ile üst seviye güvenlik sunan model ayrıca parmak izi okuyucu, yüz tanıma özellikli kızıl ötesi web kamera ve ThinkShutter kamera kapağı gibi özelliklerle geliyor.

İki adet Thunderbolt 3 portunun yanında 2 adet USB 3.1 portu olan modelde 360 derecelik çift uzak alan mikrofonu, WiFi 6, SD kart okuyucu, opsiyonel Lenovo Pen Pro ekran kalemi gibi özelliklere sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 için 1500$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.slashgear.com/thinkpad-x1-extreme-gen-2-revealed-9th-gen-intel-core-processors-and-gtx-1650-13576310/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
her ne kadar çok satmasa da bu segment çok önemli...
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Das Boot 4 hf.
Bizim memleket icin cok pahali maalesef. Thinkpad e serisine zor para yetiyor.
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mekan54 4 hf.
Bir zamanların dev laptop markaları Toshiba ve Sony Vaio eriyince ortalık Lenovo ya kaldı.aslinda ne kadar rekabet o kadar teknoloji.
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740turbowagon 4 hf.
Harika bilgisayar ama ancak hayalini kurariz. O paraya 91 model Mitsubishi Lancer alirdim.
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