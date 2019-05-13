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Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı

21st Century Fox bünyesinde iken yakın tarihte Disney bünyesine katılan Hotstar içerik platformu anlık olarak en çok izleyiciye ulaşma rekorunun sahibi oldu.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Disney hali hazırda bir çevrim içi içerik platformuna sahip değil ancak dolaylı olarak sahip olduğu bir platform mevcut. Daha önce 21st Century Fox bünyesindeki Hintli Hotstar platformu şimdi Disney iştiraki haline geldi. Platform global izleyici rekorları kırıyor.

Hotstar nedir?

1.2 milyarı aşan nüfusuyla Hindistan’ın en çok tercih edilen akış hizmeti olması Hotstar için büyük bir avantaj. Aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan hizmetin rakibi Netflix ise 30 milyon aboneye sahip.

Ayrıca Bkz. "Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu"

Yapılan açıklamaya göre Hotstar dünya çapında yeni bir anlık izleyici rekoruna imza attı. Kriket Süper Ligi final maçını anlık olarak 18.6 milyon kişi izledi. Yine bu alanda rekor 10.3 milyon izleyici ile Hotstar’a aitti. Geçmiş yıllarda Felix Baumgartner atlayışı ve Prens Herry düğünü 8 milyon civarında anlık izleme almıştı.

51 gün süren kriket liginde platform sık sık 10 milyon izleyicinin üzerine çıktı ve son olarak 12.7 milyon izleyiciye ulaştı. Kriket sporu zaten Hindistan’da bir din kadar çok seviliyor. Lig maçlarının toplam izleyici sayısı da 267 milyona ulaştı.

Hotstar 4 yıllık bir maziye sahip ancak önemli kriket serilerini 2.5 milyar dolara satın aldığı için Netflix ve Amazon gibi rakiplerine önemli bir avantaj sağlıyor. Platform ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere’de de aktif. Bununla birlikte daha çok reklama dayalı ücretsiz abonelik sunduğu için kar edemiyor.

 

https://techcrunch.com/2019/05/12/hotstar-disneys-indian-streaming-service-sets-new-global-record-for-live-viewership/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 hf.
Güney Asya'da (Hindistan, Pakistan, Bangladeş vs) kriketin bu kadar popüler olması beni hem güldürür hem de düşündürür. Kriket bir İngiliz oyunudur.
Demek ki İngiltere zamanında buralarda nasıl bir hüküm sürmüş...
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BiqBrav3 4 hf.
Hep nüfustan kazanıyor bunlarda
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