Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı

Disney hali hazırda bir çevrim içi içerik platformuna sahip değil ancak dolaylı olarak sahip olduğu bir platform mevcut. Daha önce 21st Century Fox bünyesindeki Hintli Hotstar platformu şimdi Disney iştiraki haline geldi. Platform global izleyici rekorları kırıyor.

Hotstar nedir?

1.2 milyarı aşan nüfusuyla Hindistan’ın en çok tercih edilen akış hizmeti olması Hotstar için büyük bir avantaj. Aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan hizmetin rakibi Netflix ise 30 milyon aboneye sahip.

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Yapılan açıklamaya göre Hotstar dünya çapında yeni bir anlık izleyici rekoruna imza attı. Kriket Süper Ligi final maçını anlık olarak 18.6 milyon kişi izledi. Yine bu alanda rekor 10.3 milyon izleyici ile Hotstar’a aitti. Geçmiş yıllarda Felix Baumgartner atlayışı ve Prens Herry düğünü 8 milyon civarında anlık izleme almıştı.

51 gün süren kriket liginde platform sık sık 10 milyon izleyicinin üzerine çıktı ve son olarak 12.7 milyon izleyiciye ulaştı. Kriket sporu zaten Hindistan’da bir din kadar çok seviliyor. Lig maçlarının toplam izleyici sayısı da 267 milyona ulaştı.

Hotstar 4 yıllık bir maziye sahip ancak önemli kriket serilerini 2.5 milyar dolara satın aldığı için Netflix ve Amazon gibi rakiplerine önemli bir avantaj sağlıyor. Platform ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere’de de aktif. Bununla birlikte daha çok reklama dayalı ücretsiz abonelik sunduğu için kar edemiyor.