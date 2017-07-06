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DeepMind, Kanada’da araştırma merkezi kuruyor

Bugüne kadar yalnızca İngiltere’de faaliyetlerini yürüden DeepMind, Google’ın aldığı karar doğrultusunda Kanada’da yeni bir araştırma merkezi kuruyor. Merkez, teknolojinin geliştirilmesini sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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2014 senesinde Google tarafından satın alındığından beri yalnızca İngiltere’de bulunan merkezinde çalışmalarına devam eden DeepMind, bugün paylaşılan habere göre Kanada’da yeni bir araştırma merkezi açıyor. Alberta ilinde kurulacak olan araştırma merkezi, İngiltere’nin dışında yer alan ilk DeepMind laboratuvarı olacak. Google ve DeepMind’ın bu yeni laboratuvar için Alphabet’in yer aldığı ABD yerine Kanada’yı seçmiş olma nedeni ise, son zamanlarda ABD’nin bilimsel araştırmalara karşı tutumu.
 

Alberta’nın seçilme nedenlerinden bir diğeri de DeepMind’da çalışan bir düzine kişinin Alberta Üniversitesi’nden mezun olması. Bu çalışanlar arasında şirketin ilk danışmanı olan Richard Sutton da yer alıyor. DeepMind’da bu üniversiteden mezun olan kişilerin bulunması, yapay zeka konusunda öncü üniversitelerden birisi olan Alberta Üniversitesi’nde eğitim gören çok daha fazla kişinin şirkete katılmasına katkı sağlayabilir.

 

Kanada, DeepMind gibi birçok şirketin yapay zeka çalışmalarını yürüttüğü araştırma merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Ülkenin başkenti Ottowa’da Apple’ın ve BlackBerry’nin sürücüsüz otomobil çalışmalarını yürüttükleri araştırma merkezleri bulunuyor ve geçtiğimiz günlerde Uber da Toronto’da sürücüsüz otomobil araştırmaları için araştırma merkezi açtı. DeepMind’ın da ay sonunda bu şirketler arasına katılacağı tahmin ediliyor.


https://www.engadget.com/2017/07/05/google-opens-deepmind-lab-in-canada/ Yorum Yaz
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DSG1 2 yıl
Kanada zaten ABD eyaleti gibi ABD nederse onu yapıyor ama tanrı yukarıda başka bir ülkeye temelli gitmek istesem orası kanada olur zaten ati bile o topraklardan çıktı şuan rx580 kullanıyorum ve işin garibi commodore firmasıda kanadalıydı benim bir amigam vardı ilk babam karne hediyesi almıştı a500+ rami fazlaydı fazla dediğim topu topu 1mb rami var yani öyle kanada güzel yer.
1 Yanıt Yanıtla
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V4LKyR 2 yıl DSG1
DSG1

Kanada zaten ABD eyaleti gibi ABD nederse onu yapıyor ama tanrı yukarıda başka bir ülkeye temelli gitmek istesem orası kanada olur zaten ati bile o topraklardan çıktı şuan rx580 kullanıyorum ve işin garibi commodore firmasıda kanadalıydı benim bir amigam vardı ilk babam karne hediyesi almıştı a500+ rami fazlaydı fazla dediğim topu topu 1mb rami var yani öyle kanada güzel yer.

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