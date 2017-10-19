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DeepMind'ın yeni yapay zekası AlphaGo Zero: Her şeye sıfırdan başladı

Google'ın yapay zeka birimi olan DeepMind, AlphaGo'nun yeni versiyonunu tanıttı. AlphaGo Zero isimli yeni yapay zeka Go oyununda ustaları yenmek için onların oyunlarını izleme ihtiyacı duymuyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın yapay zeka iştiraki olan DeepMind, AlphaGo isimli yapay zekası ile go oyununda önde gelen dünya şampiyonlarını pek çok kez yenmeyi başarmıştı. Go oyunun efsane ismi Lee Sedol'u yenerek ününe ün katan Alphago son olarak Çinli usta Ke Jie'yi yenmişti. Bir süredir yapay zekayı geliştirmeye çalışan DeepMind, bugün yaptığı açıklamayla AlphaGo'nun yeni sürümünü geliştirdiklerini açıkladı. AlphaGo Zero isimli yeni yapay zeka gelişmiş öğrenme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.


 

Orijinal AlphaGo, üstün go yeteneklerine erişmeden önce 100.000'den fazla go oyunu izlemiş ve oyunu öğrenmişti. AlphaGo Zero ise tam anlamıyla her şeyi sıfırdan öğrendi. Go oyunundaki bütün becerilerini kendi kendine oynayarak edinen AlphaGo Zero'ya sadece oyunun temel kuralları öğretildi. Kuralları öğrendikten sonra kendi kendine defalarca kez oynayan AlphaGo Zero ilk başlarda oyunu ilk kez oynayan insanlar gibi çok basit hamleler yapsa da ilerleyen günlerde ustaları alt edebilecek seviyeye ulaştı. DeepMind'ın açıklamasına göre kendi kendine oyun oynamaya başladıktan 3 gün sonra, 18 kez dünya şampiyonu olan Lee Se-dol'u yenilgiye uğratacak kadar güçlü bir oyuncu haline geldi.


En İyi Go Oyuncusu 

40 günlük bir oyun sürecinin ardından AlphaGo ile oynanan oyunlarda yüzde 90'ın üstünde başarı oranına ulaşan AlphaGo Zero, tarihteki en iyi go oyuncusu olarak değerlendiriliyor. AlphaGo Zero'yu geliştiren ekibin lideri David Silver; yapay zekanın, her şeye sıfırdan başlamasının yani boş bir kaynaktan öğrenmesinin ona çok fazla şey kattığına inanıyor. Siver bu sayede AlphagGo Zero'nun, binlerce yıldır oynana go oyunun stratejilerini yeniden keşfettiğini dile getiriyor.


AlphaGo ile AlphaGo Zero arasındaki bir diğer fark ise bilgi işlem gücü kısmında kendisini gösteriyor. AlphaGo Zero yalnızca dört TPU (Google tarafından tasarlanan AI işlemcileri) üzerinde hesaplamalarını gerçekleştirirken AlphaGo 48 TPU'ya ihtiyaç duyuyordu. David Silver bu sayede AlphaGo Zero'nun daha az işlem gücü ile daha esnek bir sisteme sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca AlphaGo Zero, orijinal AlphaGo'nun aksine çok büyük bir veri tabanına da sahip değil. Böylece 4 TPU yapay zekanın yeni algoritmalar geliştirmesi için yeterli olabiliyor.


Farklı Alanlarda Yapay Zekadan Faydalanabiliriz  

AlphaGo Zero'da farklı bir yol izleyerek yapay zekanın Go yeteneğini tamamen kendi çabalarıyla geliştirmesini sağlayan DeepMind, yapay zekanın kullanım alanını go oyunu ile sınırlandırmak istemiyor. DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis ''AlphaGo takımının birçoğu artık bu teknolojiyi diğer alanlara uygulamak ve denemek için başka projelere yöneliyor" diyerek ekibin yeni yapay zeka ve uygulama alanları ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor.


AlphaGo Zero'nun go oyununda başarılı stratejiler geliştirmesi için tasarlandığına dikkat çeken Hassabis, benzer yapay zekaların basit bir temelle; ilaç keşfi,  kuantum kimyası, parçacık fiziği ve materyal tasarımı gibi alanlarda yenilikçi ürünler ortaya koyabileceğini düşünüyor. Tabi ''basit temelin'' son derece karmaşık veriler olacağı düşünülüyor zira go oyunu belli bir karmaşıklığa sahip olmasına rağmen bilgisayarların veya yapay zekaların kolayca anlayabileceği bir alan. Kimya ve fizik gibi alanlar içinse yapay zekaya kapsamlı bir bilgi verilmesi gerekecektir. Yine de Hassabis kendi kendine öğrenen yapay zekalardan çok umutlu. "Belki de oda sıcaklığında bir süper iletken var.'' diyen Hassabis yapay zekanın insanların bugüne kadar keşfedemediği şeyleri keşfedebileceğini düşünüyor.


Bununla birlikte David Silver'ın açıklamalarına göre DeepMind'ın amacı insanları arka planda bırakmak değil. Akıllı makinelerin insanlığa ek bilgiler sağlamak ile görevlendirildiğini belirten Silver, şirket tarafından geliştirilecek olan yeni yapay zekaların da insanlarla birlikte hayatı daha kolay kılmak için çalışacağını kaydetti. 


https://www.theverge.com/2017/10/18/16495548/deepmind-ai-go-alphago-zero-self-taught Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yesil1026 1 yıl
Bu tarz bir yazılımı bir de satranç için yapsalar, gerçekten merak ediyorum ne olurdu. Şu anda TCEC 10. sezonu ve Stockfish'i takip ediyorum ve AlphaGo'nun bir AlphaChess'i olsa, aynı donanımda Stockfish gibi bir canavara karşı ne yapardı, çok heyecanlı bir karşılaşma olurdu.
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St Batuhan 1 yıl
Makine öğrenmesinde temel nokta zaten bu olmalı. Yani kendi kendine keşfedebilmeli bazı şeyleri. İnsan gibi. Pratik yapmak güzel ama kendi kendine yaparak hiçbir sınıra sahip olmadan adeta (oyunun temel kuralları dışında) öğrenmesi güzel bir olay.
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ardicli2000 1 yıl
Dota2 de kullanılan yapay zeka da benzer şekilde kendi kendiyle oynayarak öğrenmiş. İlk başlarda hiç bir şey yapmadığı bile olmuş. Ama 2 hafta içerisinde 40 yıllık oyun oynamış ve 1 ay sonra pro ların seviyesine gelmiş. 3 ay sonunda ise prolara karşı %95 lik galibiyet oranına sahip bir hale geldi. İnanılır gibi değil....
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darkaura 1 yıl
haber biraz eski yada cok eksik aktarilmis. alphago zero kendinden once buyuk ustalari yenen alphago ya toz yutturuyor. yapilan karsilasmalarin bir tanesini bile alphago kazanamadi. bunun derin anlami var suphesiz. bir makina insandan ogrendi, digeri sifirdan kendi temelini olusturdu. binlerce yildir gelistirilen insan stratejilerinin taktiklerinin hic bir anlami kalmadi. burdan yola cikip ilerde makinalarin kendi matematiklerini bile ortaya koyacaklarini iddia edenler var.
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sadrag 1 yıl
Sıfırdan öğrenme ile alakalı Chappie filmini tavsiye ederim. Asıl yapay zeka böyle olmalı zaten.
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asaltek 1 yıl
Yapay zeka kavramını anlayabilmek için çok güzel bir örnek olmuş bu bence, sonuna kadar dikkatlice okunmalı.
Normal bir yazılım ile yapay zeka arasında çok ince bir çizgi var. 30-40 sene sonra, ufacık çiplerde erişilebilecek işlem gücünü ve bu altyapıda çalışacak yapay zeka algoritmalarını düşündükçe, bu şey, insanı gerçekten ürkütüyor; insanın en büyük özelliği olan düşünme yetisini taklit edip, onu gereksizleştirecek bir teknoloji.
Bir bakıma tıpkı atom enerjisini kullanmayı öğrendiğimiz yılların farklı bir versiyonunu yaşayacağız ve çok büyük ihtimalle, hem iyi, hem de kötü kullanım senaryoları da olacak, kaçış yok. Ama öyle kötü senaryo olarak, terminatör filmindeki skynet falan akla gelmesin sakın, ciddi ciddi işsizlik akla gelsin.
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Mianfei 1 yıl asaltek
asaltek

Yapay zeka kavramını anlayabilmek için çok güzel bir örnek olmuş bu bence, sonuna kadar dikkatlice okunmalı.

Normal bir yazılım ile yapay zeka arasında çok ince bir çizgi var. 30-40 sene sonra, ufacık çiplerde erişilebilecek işlem gücünü ve bu altyapıda çalışacak yapay zeka algoritmalarını düşündükçe, bu şey, insanı gerçekten ürkütüyor; insanın en büyük özelliği olan düşünme yetisini taklit edip, onu gereksizleştirecek bir teknoloji.

Bir bakıma tıpkı atom enerjisini kullanmayı öğrendiğimiz yılların farklı bir versiyonunu yaşayacağız ve çok büyük ihtimalle, hem iyi, hem de kötü kullanım senaryoları da olacak, kaçış yok. Ama öyle kötü senaryo olarak, terminatör filmindeki skynet falan akla gelmesin sakın, ciddi ciddi işsizlik akla gelsin.

insanlığın barınma üretme çalışma ihtiyacını tamamen elinden alırlarsa insanların bu tarz işlerle uğraşmasına gerek kalmaz sanat spor eğlence olur hayat güzel bence :d
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mementopolis 1 yıl
AlphaGo Zero kendi kendine oynatsinlar bakalim. Sanki karsinina rakip koymuslar gibi.
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crazywinner3 1 yıl mementopolis
mementopolis

AlphaGo Zero kendi kendine oynatsinlar bakalim. Sanki karsinina rakip koymuslar gibi.

ilk hamlenin rastgele olarak yapılacağını düşünüyorum ama geri kalan hamleler aynı olacağından ilk hamleye göre sonuç kesin olacaktır, yani yapılması anlamsız.
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ardicli2000 1 yıl mementopolis
mementopolis

AlphaGo Zero kendi kendine oynatsinlar bakalim. Sanki karsinina rakip koymuslar gibi.

Zaten kendisiyle oynayarak öğreniyor. Mantığı o...
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