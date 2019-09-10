Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor

Facebook, bilişim sektörünün önemli oyuncuları ve önde gelen üniversiteler ile kurduğu ortaklıkla deepfake içeriklere savaş açtı. Bu kapsamda ekip, öncelikle kendi deepfake içeriğini hazırlayacak.
4 sa.
1b
8
Diğer
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Son zamanlarda iyiden iyiye popüler olan ve genellikle mizah amaçlı kullanılan deepfake tekniği, kötü niyetle de kullanılabilme potansiyeli barındırıyor. Dolandırıcılık için kullanıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yöntem için bazı şirketler tedbir almaya başlamaya karar vermiş görünüyor.

Deepfake için çözüm üretme arayışına giren şirketlerden biri de Facebook. Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu kuruluş, Microsoft’ta görev yapan mühendisler ve bazı önde gelen üniversitelerle bir araya gelmeye karar vermiş. Buradaki ortaklığın amacı ise “Deepfake Anlama Görevi” adlı bir veri seti geliştirmek.

Söz konusu sistem, gerçek kişilerden alınan verilerin makine öğrenimi yoluyla harmanlanarak deepfake içeriklerin ayıklanması prensibine dayanıyor.

Çözüm üretenlere para ödülü 

Facebook’un 10 milyon dolar yatırım yapacağı araştırmada ekip, gerçek aktörler kullanarak kendi deepfake videolarını üretecek. Daha sonra ise ilgili kişilerden yayınlanan içeriklerin hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu anlamaya yarayan çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Detayları belli olmasa da teklif edilen çözüm önerilerine göre para ödülü de dağıtılacak.

Facebook tarafından bu konuda yapılan açıklama ise şöyle:

"Deepfake yöntemi sürekli gelişen ve büyüyen bir problem haline geldi. Bu durum istenmeyen e-posta veya diğer istenmeyen içeriklerin yayılmasına benziyor. Biz, endüstrinin ileri gelenleri ile yapay zekâ topluluğunu bir araya getirerek bu probleme daha hızlı çözüm bulmayı umuyoruz."

Deepfake içerikleri tespit etmek maksadıyla geliştirilecek veri setlerine yönelik testlerin Ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Bilgisayar Görüşü Konferansı’nda başlayacağı belirtiliyor.



https://futurism.com/facebook-detecting-deepfakes Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 32 dk. iPhone 11 modellerinin kalbindeki A13 Bionic neler sunuyor? 1 sa. Apple Arcade servisine gelecek oyunlar belli olmaya başladı 3 sa. Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu filmi SEE'den ilk fragman paylaşıldı 3 sa. Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı 3 sa. iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 3 sa. Apple TV+ Kasım ayında başlıyor 3 sa. 10.2 inç ekrana sahip 7. nesil iPad tanıtıldı 3 sa. Apple Arcade 19 Eylül'de çıkıyor! İşte fiyatı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor Sonraki BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı 5 sa. Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir 6 sa. FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar 6 sa. Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın! 6 sa. TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor 7 sa. Karbondioksiti saf sıvı yakıta dönüştüren reaktör üretildi 8 sa. Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı 8 sa. Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek! 8 sa. 2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü 9 sa. Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor 9 sa. 90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor 9 sa. 120000TL'lik oyuncu masası ve fazlası | IFA 2019'da Predator standını geziyoruz 10 sa. Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu 11 sa. Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı 11 sa. Panasonic’den modüler Toughbook 55 dizüstü modeli 12 sa. Oppo Enco Q1 kablosuz kulaklıklar satışa çıkıyor 12 sa. 2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı 13 sa. 48MP kameralı ve optik yakınlaştırmalı Oppo Reno2 tanıtıldı 14 sa. Google Dökümanlar artık kelime sayısını gösteriyor 14 sa. 2si1 | Enis de saç ektirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kurtlar Vadisi'nin Netflix ile anlaştığı iddiasına açıklama geldi
DonanımHaber
Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri
DonanımHaber
6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızd...
DonanımHaber
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Evli Erkekler Dertleşme Bölümü :(...
DH Forum
Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim