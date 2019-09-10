Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor

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Son zamanlarda iyiden iyiye popüler olan ve genellikle mizah amaçlı kullanılan deepfake tekniği, kötü niyetle de kullanılabilme potansiyeli barındırıyor. Dolandırıcılık için kullanıldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yöntem için bazı şirketler tedbir almaya başlamaya karar vermiş görünüyor.

Deepfake için çözüm üretme arayışına giren şirketlerden biri de Facebook. Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu kuruluş, Microsoft’ta görev yapan mühendisler ve bazı önde gelen üniversitelerle bir araya gelmeye karar vermiş. Buradaki ortaklığın amacı ise “Deepfake Anlama Görevi” adlı bir veri seti geliştirmek.

Söz konusu sistem, gerçek kişilerden alınan verilerin makine öğrenimi yoluyla harmanlanarak deepfake içeriklerin ayıklanması prensibine dayanıyor.

Çözüm üretenlere para ödülü

Facebook’un 10 milyon dolar yatırım yapacağı araştırmada ekip, gerçek aktörler kullanarak kendi deepfake videolarını üretecek. Daha sonra ise ilgili kişilerden yayınlanan içeriklerin hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu anlamaya yarayan çözüm önerileri geliştirmeleri istenecek. Detayları belli olmasa da teklif edilen çözüm önerilerine göre para ödülü de dağıtılacak.

Facebook tarafından bu konuda yapılan açıklama ise şöyle:

"Deepfake yöntemi sürekli gelişen ve büyüyen bir problem haline geldi. Bu durum istenmeyen e-posta veya diğer istenmeyen içeriklerin yayılmasına benziyor. Biz, endüstrinin ileri gelenleri ile yapay zekâ topluluğunu bir araya getirerek bu probleme daha hızlı çözüm bulmayı umuyoruz."

Deepfake içerikleri tespit etmek maksadıyla geliştirilecek veri setlerine yönelik testlerin Ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Bilgisayar Görüşü Konferansı’nda başlayacağı belirtiliyor.

https://futurism.com/facebook-detecting-deepfakes