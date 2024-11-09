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    OpenAI'dan ABD başkanlık seçimlerinde güvenlik önlemi

    OpenAI, popüler yapay zeka ChatGPT'nin geçen ay ABD başkanlık seçim gününe kadar 250.000'den fazla deepfake görüntü isteğini engellediğini duyurdu.              
    abd başkanlık seçimleri chatgpt deepfake engelledi Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanlık seçimleri sonunda sona erdi. Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki aylarca süren çekişmenin ardından Trump, kazandı ve Amerika’nın 47. başkanı oldu. Siyasetle ilgilenen kullanıcılar da bu sırada ChatGPT kullanarak başkan adaylarının sahte (deepfake) görüntülerini üretmeye çalıştı. Ancak, OpenAI’ın yapay zekası tüm istekleri reddetti.

    ChatGPT, yüzbinlerce deepfake görüntü oluşturma isteğini engelledi

    ChatGPT, Başkan seçilen Trump, Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Yardımcısı seçilen Vance, Başkan Biden ve Vali Walz’ın DALL·E görüntülerini üretme talebini reddettiğini belirtti. Şirket, “ChatGPT’ye siyasetçiler de dahil olmak üzere gerçek kişilerin görüntülerini üretme taleplerini reddetmesi için güvenlik önlemleri uyguladık. Bu engeller özellikle seçim bağlamında önemli; araçlarımızın aldatıcı veya zararlı amaçlar için kullanılmasını önleme yönündeki çabalarımızın önemli bir parçası.” açıklamasında bulundu.

    ChatGPT, seçim zamanı yüzbinlerce deepfake görüntünün elde edilmesini engellemekle kalmadı, aynı zamanda seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen sorulara tarafsız yanıt verdi. ChatGPT, kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirmek, deepfake'leri önlemek ve sahte haberlere karşı koymak için elinden geleni yaptı. Ulusal Dışişleri Bakanları Birliği (NASS) ile yapılan iş birliği sayesinde ChatGPT, kullanıcıların ABD'de oy kullanmayla ilgili sorularını CanIVote.org'a yönlendirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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