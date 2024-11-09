OpenAI'dan ABD başkanlık seçimlerinde güvenlik önlemi

ChatGPT, yüzbinlerce deepfake görüntü oluşturma isteğini engelledi
ChatGPT, Başkan seçilen Trump, Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Yardımcısı seçilen Vance, Başkan Biden ve Vali Walz’ın DALL·E görüntülerini üretme talebini reddettiğini belirtti. Şirket, “ChatGPT’ye siyasetçiler de dahil olmak üzere gerçek kişilerin görüntülerini üretme taleplerini reddetmesi için güvenlik önlemleri uyguladık. Bu engeller özellikle seçim bağlamında önemli; araçlarımızın aldatıcı veya zararlı amaçlar için kullanılmasını önleme yönündeki çabalarımızın önemli bir parçası.” açıklamasında bulundu.
ChatGPT, seçim zamanı yüzbinlerce deepfake görüntünün elde edilmesini engellemekle kalmadı, aynı zamanda seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen sorulara tarafsız yanıt verdi. ChatGPT, kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirmek, deepfake'leri önlemek ve sahte haberlere karşı koymak için elinden geleni yaptı. Ulusal Dışişleri Bakanları Birliği (NASS) ile yapılan iş birliği sayesinde ChatGPT, kullanıcıların ABD'de oy kullanmayla ilgili sorularını CanIVote.org'a yönlendirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über