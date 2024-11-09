Tam Boyutta Gör ABD Başkanlık seçimleri sonunda sona erdi. Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki aylarca süren çekişmenin ardından Trump, kazandı ve Amerika’nın 47. başkanı oldu. Siyasetle ilgilenen kullanıcılar da bu sırada ChatGPT kullanarak başkan adaylarının sahte (deepfake) görüntülerini üretmeye çalıştı. Ancak, OpenAI’ın yapay zekası tüm istekleri reddetti.

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ChatGPT, yüzbinlerce deepfake görüntü oluşturma isteğini engelledi

ChatGPT, Başkan seçilen Trump, Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Yardımcısı seçilen Vance, Başkan Biden ve Vali Walz’ın DALL·E görüntülerini üretme talebini reddettiğini belirtti. Şirket, “ChatGPT’ye siyasetçiler de dahil olmak üzere gerçek kişilerin görüntülerini üretme taleplerini reddetmesi için güvenlik önlemleri uyguladık. Bu engeller özellikle seçim bağlamında önemli; araçlarımızın aldatıcı veya zararlı amaçlar için kullanılmasını önleme yönündeki çabalarımızın önemli bir parçası.” açıklamasında bulundu.

ChatGPT, seçim zamanı yüzbinlerce deepfake görüntünün elde edilmesini engellemekle kalmadı, aynı zamanda seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen sorulara tarafsız yanıt verdi. ChatGPT, kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirmek, deepfake'leri önlemek ve sahte haberlere karşı koymak için elinden geleni yaptı. Ulusal Dışişleri Bakanları Birliği (NASS) ile yapılan iş birliği sayesinde ChatGPT, kullanıcıların ABD'de oy kullanmayla ilgili sorularını CanIVote.org'a yönlendirdi.

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OpenAI'dan ABD başkanlık seçimlerinde güvenlik önlemi