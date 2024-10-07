Telegram, 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor

Suç örgütleri için hepsi bir arada platform
Raporda, çalınan kredi kartı bilgileri, şifreler ve tarayıcı geçmişi gibi hassas verilerin Telegram üzerinde büyük ölçekte açıkça ticaretinin yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, sahtekarlık amaçlı kullanılan deepfake ve veri çalma amaçlı yazılımlar da platformda yaygın olarak satılıyor. Bunun yanında, lisanssız kripto para borsaları da Telegram üzerinden kara para aklama hizmetleri sunuyor.
UNODC raporu, Güneydoğu Asya'nın dünya genelinde kurbanları hedefleyen dolandırıcılık şemalarının merkez üssü haline geldiğine dikkat çekerken buradaki örgütlerin çoğunun Çinli olduğu ve endüstrinin yıllık 27.4 milyar ila 36.5 milyar dolar arasında gelir ürettiği belirtiliyor.
Telegram'ın kurucusu tutuklanmıştı
Telegram'ın kurucusu Rus asıllı Pavel Durov, Ağustos ayında Paris'te tutuklanmış ve platformda suç faaliyetlerine izin verdiği gerekçesiyle suçlanmıştı. Suçlamalar arasında çocuklara ait cinsel içerikli görüntülerin yayılması da yer alıyordu. Bu durum, uygulama sağlayıcılarının ceza sorumluluğu konusunda büyük bir tartışma başlatmış, ifade özgürlüğü ile yasal yaptırımların sınırlarının nerede başladığına dair küresel bir sorgulamaya yol açmıştı.
Durov, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Telegram'ın yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda kullanıcıların IP adreslerini ve telefon numaralarını teslim edeceğini söyledi. Ayrıca, yasadışı faaliyetler için kötüye kullanılan bazı özelliklerin platformdan kaldırılacağını belirtti.
Ek olarak raporda, bölgedeki suç gruplarının siber suçlar için yeni iş modelleri ve teknolojiler entegre ettikleri vurgulandı. Deep fake yazılımlar ve yapay zeka gibi araçlar dolandırıcılık faaliyetlerinde sıkça kullanılır hale geldiğine de dikkat çekiliyor. UNODC, Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan suç gruplarını hedefleyen 10'dan fazla deep fake yazılımının tespit edildiğini de açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.