Telegram, 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor

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Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, Güneydoğu Asya'daki güçlü suç örgütleri, geniş çaplı yasadışı faaliyetlerini yürütmek için Telegram uygulamasını yoğun bir şekilde kullanıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) yayımladığı raporda, Telegram'ın suç dünyasında geniş bir dönüşümü tetiklediği ve organize suçların büyük ölçekli yasadışı aktiviteleri yürütmesine olanak sağladığı belirtildi.

Suç örgütleri için hepsi bir arada platform

Raporda, çalınan kredi kartı bilgileri, şifreler ve tarayıcı geçmişi gibi hassas verilerin Telegram üzerinde büyük ölçekte açıkça ticaretinin yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, sahtekarlık amaçlı kullanılan deepfake ve veri çalma amaçlı yazılımlar da platformda yaygın olarak satılıyor. Bunun yanında, lisanssız kripto para borsaları da Telegram üzerinden kara para aklama hizmetleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Çince bir ilan üzerinden aktarılan bilgilere göre, bazı grupların günlük 3 milyon ABD Doları değerinde çalıntı kripto para hareket ettirdiği ifade edildi. Raporda, “Telegram'a taşınan yeraltı veri pazarlarına ve Güneydoğu Asya merkezli ulusötesi organize suç gruplarını aktif olarak hedeflemek isteyen satıcılara dair güçlü kanıtlar” olduğu belirtildi.

UNODC raporu, Güneydoğu Asya'nın dünya genelinde kurbanları hedefleyen dolandırıcılık şemalarının merkez üssü haline geldiğine dikkat çekerken buradaki örgütlerin çoğunun Çinli olduğu ve endüstrinin yıllık 27.4 milyar ila 36.5 milyar dolar arasında gelir ürettiği belirtiliyor.

Telegram'ın kurucusu tutuklanmıştı

Telegram'ın kurucusu Rus asıllı Pavel Durov, Ağustos ayında Paris'te tutuklanmış ve platformda suç faaliyetlerine izin verdiği gerekçesiyle suçlanmıştı. Suçlamalar arasında çocuklara ait cinsel içerikli görüntülerin yayılması da yer alıyordu. Bu durum, uygulama sağlayıcılarının ceza sorumluluğu konusunda büyük bir tartışma başlatmış, ifade özgürlüğü ile yasal yaptırımların sınırlarının nerede başladığına dair küresel bir sorgulamaya yol açmıştı.

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Durov, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Telegram'ın yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda kullanıcıların IP adreslerini ve telefon numaralarını teslim edeceğini söyledi. Ayrıca, yasadışı faaliyetler için kötüye kullanılan bazı özelliklerin platformdan kaldırılacağını belirtti.

Ek olarak raporda, bölgedeki suç gruplarının siber suçlar için yeni iş modelleri ve teknolojiler entegre ettikleri vurgulandı. Deep fake yazılımlar ve yapay zeka gibi araçlar dolandırıcılık faaliyetlerinde sıkça kullanılır hale geldiğine de dikkat çekiliyor. UNODC, Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan suç gruplarını hedefleyen 10'dan fazla deep fake yazılımının tespit edildiğini de açıkladı.

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