Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram, 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor

    Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapora göre anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, Güneydoğu Asya suç çeteleri için 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor.
    Telegram, 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre, Güneydoğu Asya'daki güçlü suç örgütleri, geniş çaplı yasadışı faaliyetlerini yürütmek için Telegram uygulamasını yoğun bir şekilde kullanıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) yayımladığı raporda, Telegram'ın suç dünyasında geniş bir dönüşümü tetiklediği ve organize suçların büyük ölçekli yasadışı aktiviteleri yürütmesine olanak sağladığı belirtildi.

    Suç örgütleri için hepsi bir arada platform

    Raporda, çalınan kredi kartı bilgileri, şifreler ve tarayıcı geçmişi gibi hassas verilerin Telegram üzerinde büyük ölçekte açıkça ticaretinin yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, sahtekarlık amaçlı kullanılan deepfake ve veri çalma amaçlı yazılımlar da platformda yaygın olarak satılıyor. Bunun yanında, lisanssız kripto para borsaları da Telegram üzerinden kara para aklama hizmetleri sunuyor.

    Telegram, 'yeraltı pazarlarına' ev sahipliği yapıyor Tam Boyutta Gör
    Çince bir ilan üzerinden aktarılan bilgilere göre, bazı grupların günlük 3 milyon ABD Doları değerinde çalıntı kripto para hareket ettirdiği ifade edildi. Raporda, “Telegram'a taşınan yeraltı veri pazarlarına ve Güneydoğu Asya merkezli ulusötesi organize suç gruplarını aktif olarak hedeflemek isteyen satıcılara dair güçlü kanıtlar” olduğu belirtildi.

    UNODC raporu, Güneydoğu Asya'nın dünya genelinde kurbanları hedefleyen dolandırıcılık şemalarının merkez üssü haline geldiğine dikkat çekerken buradaki örgütlerin çoğunun Çinli olduğu ve endüstrinin yıllık 27.4 milyar ila 36.5 milyar dolar arasında gelir ürettiği belirtiliyor.

    Telegram'ın kurucusu tutuklanmıştı

    Telegram'ın kurucusu Rus asıllı Pavel Durov, Ağustos ayında Paris'te tutuklanmış ve platformda suç faaliyetlerine izin verdiği gerekçesiyle suçlanmıştı. Suçlamalar arasında çocuklara ait cinsel içerikli görüntülerin yayılması da yer alıyordu. Bu durum, uygulama sağlayıcılarının ceza sorumluluğu konusunda büyük bir tartışma başlatmış, ifade özgürlüğü ile yasal yaptırımların sınırlarının nerede başladığına dair küresel bir sorgulamaya yol açmıştı.

    Durov, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Telegram'ın yetkililerden gelen yasal talepler doğrultusunda kullanıcıların IP adreslerini ve telefon numaralarını teslim edeceğini söyledi. Ayrıca, yasadışı faaliyetler için kötüye kullanılan bazı özelliklerin platformdan kaldırılacağını belirtti.

    Ek olarak raporda, bölgedeki suç gruplarının siber suçlar için yeni iş modelleri ve teknolojiler entegre ettikleri vurgulandı. Deep fake yazılımlar ve yapay zeka gibi araçlar dolandırıcılık faaliyetlerinde sıkça kullanılır hale geldiğine de dikkat çekiliyor. UNODC, Güneydoğu Asya'da siber dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan suç gruplarını hedefleyen 10'dan fazla deep fake yazılımının tespit edildiğini de açıkladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sugar mommy en iyi bulaşık makinesi tuzu hangisi matematik mühendisliği ile matematik bölümü arasındaki farklar özel hastane fazla ücret şikayet dilekçesi örneği linea 1.3 multijet yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro 5G
    Redmi Note 13 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58
    Acer Aspire 3 A315-58
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız