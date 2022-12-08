Deepfake nedir, nasıl yapılır?

Sahte görüntüler ve videolar yeni bir şey değil. Fotoğraf ve film var olduğundan beri, insanlar kandırmak veya güldürmek için tasarlanmış sahte şeyler paylaşıyorlar ve bu, internetin kitlesel olarak benimsenmesinden bu yana daha da hızlandı. Ancak şimdi, Photoshop gibi düzenleme programları ile basitçe üzerinde oynanan görüntüler yerine yeni bir makine yapımı sahtecilik türü var: Deepfake. Yapay zekadan güç alan yeni teknolojilerden deepfake nedir ve etkileyici deepfake videoları nasıl yapılıyor? İşte deepfake teknolojisi hakkında tüm merak edilenler

Deepfake nedir ❓ Tam Boyutta Gör "Deepfake nedir?" kısaca açıklamak gerekirse; Deepfake, gerçek olmayan fotoğraf, video veya ses materyalidir. Deepfake, videolarda ve diğer dijital medya materyallerinde bir kişinin kopyasını oluşturmak için derin öğrenme yapay zekayı kullanır. Birbirine eklenmiş gerçek kişi sesi, ses, video veya fotoğraf örneklerine dayanan algoritmalar tarafından oluştulur. Algoritma, farklı yerleren seçilen bilgileri alarak bunarı tek bir materyalde birleştirir. Neticede, çeşitli gerçek verilerin bir kombinasyonuna dayanan gerçek olmayan bir şey ortaya çıkmış olur. Deepfake, ayrıca gerçekte hiç var olmamış karakter yüzleri oluşturarak bir fotoğrafı sıfırdan resmedebilir.

Deepfake nasıl yapılır 🤔 Tam Boyutta Gör Deepfake yapmanın iki yolu vardır. Birinci yöntem, iki algoritma kullanımına dayanır. İkinci yol ise, iki algoritmanın birlikte çalıştığı üretken rakip ağların yardımıyladır. İlk algoritma (kodlayıcı), iki görüntünün (birleştirilmesi gereken) ortak özelliklerini arar, ardından ikinci algoritma (kod çözücü) bunları yeni oluşturulan görüntüye aktarır. Örneğin; bir aktörün bizim gibi hareket ettiği bir video yapmak istiyoruz. Kodlayıcı, oynadığımız videodan hareketi alır; Kod çözücü, yüzümüzü aktörün yüzüyle değiştirir ve hareketlerimizin yeniden üretilmesini sağlar. Burada anahtar, yeni görüntüye kopyalanan seçili eylemlerdir. Hareketler, mimikler, yüz ifadeleri gibi. Birincisine üretici denir çünkü genel bilgileri kullanarak ayırt edici özellikleri (kişinin vücudu, yüzü ve gözleri) birleştiren görüntüler oluşturur. İkinci algoritma, üretici tarafından sağlanan görüntülerin doğruluğunu denetleyen bir ayırıcıdır. Her iki algoritma da zamanla gelişir; öğrendikçe kendilerini geliştirirler. Oluşturucu, sahte fotoğrafı tanımaması için eğitilirse, işlem tamamlanır.

En iyi Deepfake yapma programları ⬇️ Tam Boyutta Gör Çinli deepfake uygulaması Zao ile interneti kasıp kavuran sahte videolar, sosyal medya platformlarında ara ara karşımıza çıkıyor. Zao gibi saniyeler içerisinde deepfake video oluşturmanıza olanak tanıyan ve etkileyici sonuçlar veren programlar var. Genelde eğlence amaçlı paylaşılıyor ancak siyaset gibi asla kullanılmaması gereken alanlar da var. Bu nedenle, listede zararsız, araştırma amacıyla kullanılabilecek deepfake programları, uygulamaları ve sitelere yer verdik. Deepfake teknolojisi, henüz insanları kandıracak kadar iyi olmasa da, deepfake videoları etik olarak kullanmanız önemlidir. Bu teknolojiyi illegal amaçlar için kullanmayınız ve kesinlikle kimsenin izinsiz resimlerinin/videolarını kullanmayınız. Bu notu da düştüğümüze göre, deepfake yapmak için kullanılan popüler program, web ve mobil uygulamalara geçebiliriz. 1️⃣ Zao Zao, saniyeler içinde deepfake video yapma konusunda çok iyi olan Çin’in viral mobil uygulaması. Çin drama dizileri, Bing Bang Theory, popüler Hollywood filmleri ve daha fazlasından sahneler içeren oldukça geniş bir kitaplığa sahip. Zao ile birkaç saniye içinde doğal görünen ve orijinal videodan ayırt etmesi zor, gerçeğe çok yakın deepfake video oluşturulabiliyor. GAN’ı (Generative Adversarial Network / Çekişmeli Üretici Ağı) eğitmek için saatler süren güçlü bilgisayarların aksine uygulama yalnızca birkaç saniyede deepfake video oluşturabiliyor. Zao deepfake apk olarak indirilebiliyor. 2️⃣ Deepfakes web Deepfakes web, internetten (online) deepfake videolar oluşturmanıza izin veren, derin öğrenmeyi kullanan bir hizmet. Online deepfake maker, ücretsiz sürümünde bir deepfake videoyu yaklaşık 5 saat içinde çıkarırken, premium sürümde bu süre 1 saate kadar iniyor. Bulutta güçlü GPU’lar kullansa da tüm verileri işlemesi saatler alıyor. Zao’nun aksine bir deepfake video yapmanın çok da kolay olmadığını gösteren site, bilgisayarla görme alanında araştırma yapmak için deepfake video yapmayı denemek isteyenlere tavsiyemizdir. 3️⃣ Wombo Wombo, kendinizi veya başkasını şarkı söyleyen bir yüze dönüştürebildiğiniz bir dudak senkronizasyonu uygulaması. 15 şarkı arasından seçim yapılıyor ve karaktere o şarkı söyletiliyor. Android telefon ve iPhone’lara ücretsiz indirilebilen uygulama, Instagram ve TikTok’da çok popüler. 4️⃣ Reface Deepfake uygulaması Doublicat’in geliştiricilerine ait olan Reface AI, yüzünüzü bir gif görüntüye yerleştirmenize imkan tanıyor. Uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken, fotoğrafınızı çekmek ve ardından kullanmak istediğiniz gifi seçmek. Uygulamanın mükemmel çalıştığı söylenemez ve yüz değişimi, yüzünüzün simetrisine ve kullandığınız gife bağlı. 5️⃣ MyHeritage Tam Boyutta Gör Denemeniz gereken bir diğer viral deepfake uygulaması da MyHeritage. Eski fotoğrafları canlandırmasıyla sosyal medya kullanıcıları arasında popülerlik kazanan uygulamanın kullanımı da oldukça basit; Tek yapmanız gereken bir fotoğraf yüklemek ve animasyon butonuna dokunmak. Yüz, göz, ağız, her bölgenin hareketlendirilmesiyle gülümseten sonuçlar elde ediliyor. Android telefon, iPhone’lar için indirilebiliyor.

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Deepfake nasıl anlaşılır 🧐 Tam Boyutta Gör Profesyonel deepfake videolarını tanımak gittikçe zorlaşıyor. İlk başta algoritmaların temel davranışlarla (gözün kırpılması gibi) ilgili sorunları vardı ve videonun sahte olduğu hemen anlaşılıyordu. Bu durum düzeltildi. Sahte karakterler göz kırpıyor, doğal bir şekilde hareket ediyor, gerçekçi konuşuyor. Ancak doğal göz hareketleriyle ilgili sorunlar hâlâ tam olarak düzeltilmiş değil. Peki, bir videonun deepfake olduğu nasıl anlaşılır? Videoyu izlerken dikkat etmeniz gereken noktalar şunlar: 1. Ses, ağız hareketleriyle uyuşuyor mu 👀 Bazen tam olarak eşleşmiyorlar; videodaki kişi dudaklarını çok geç hareket ettiriyor. Tüm vücudun veya başın gövdeye göre yeri, ışığın nesneler üzerinde yansıması, ışığın yanlış yansıması vb. detaylara da dikkat etmelisiniz. 2. Ses ve video kalitesi nasıl 👂🏻 Ses ve video arasındaki farktan deepfake olup olmadığını anlayabilirsiniz. Deepfake videolarda genelde ses kötü kalitede oluyor ve görüntü bozukluğu da oluyor. Görüntü, daha çok vücudun ve başın birleştiği yerde bozuluyor, bulanıklık oluşabiliyor. 3. Hislerinize güvenin 🤨 Bazen bir şeylerin yanlış olduğu izlenimine kapılırız. Ekranda görünen kişinin duyguları, yüz ifadesi veya ses tonuyla, gösterilen duygular eşleşmiyorsa videonun gerçek olmadığı açıktır. Deepfake videoların tespiti için teknoloji şirketleri neler yapıyor? Intel, deepfake videoları %96 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir teknoloji olan FakeCatcher’ı ürünleştirdi. Intel’in deepfake algılama platformu, sonuçları milisaniyeler içinde gösteren dünyanın ilk gerçek zamanlı deepfake algılayıcısı.

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Deepfake nerelerde kullanılır 💡 Tam Boyutta Gör Deepfake, film prodüksiyonu, eğitim, eğlence, sağlık hizmeti, dijital iletişim, e-ticaret, oyun, bilgisayar bilimi, sosyal medya gibi farklı alanlarda ve sektörlerde birçok avantaj sağlar. 1. Eğitim ve öğrenme 📚 Sınıftaki öğretmenler, deepfake kullanarak öğrenmeyi daha eğlenceli ve etkileşimli hale getirebilir. Deepfake teknolojisi, öğretmenler tarafından benimsenirse öğrenciler için dersler ve öğrenme oturumları daha ilgi çekici olabilir. Deepfake videosu ile öğrencilerin tarihi daha iyi akılda kalacak şekilde öğrenmeleri sağlanabilir. 2. Dil engelini kaldırır 👅 Deepfake, yapay zeka teknolojisini kullanarak dil engelini ortadan kaldırıyor. David Beckham’ın 9 dilde konuştuğu Malaria Must Die videosu, deepfake ses teknolojisi kullanılarak hazırlandı. Deepfake’in dil engelini aşmada neler yapabileceğinin harika bir örneği olarak hafızalara kazındı. 3. Haber spikerliği ve medya 📰 Haber muhabirleri, gazeteciler ve insan hakları aktivistleri, izleyiciler karşısında insanların kimliklerini korumak adına ses ve yüzlerini maskelemek için deepfake videoları kullanıyor. 4. Daha fazla kişiye ulaşma 📈 Influencerlar, çevrelerini genişletmek, takipçi sayılarını artırmak için deepfake videolar paylaşabilir. Dünyanın dört bir yanındaki markalar, deepfake videoları kullanarak kişiselleştirilmiş mesajlarla müşteri sayılarını artırabilir.

En iyi Deepfake örnekleri 📹 Tam Boyutta Gör En iyi deepfake örneklerine bakıldığında, teknolojinin yalnızca birkaç yıl içinde ne kadar ilerlediği görülüyor. Çoğu deepfake videoda farklılıkların ne olduğunu söylemek zor. Daha eski örneklere bakıldığında birçok deepfake video, sahte hissi veriyor ve kolayca deşifre edilebiliyor ancak teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni çalışmalar inanılmaz derecede etkileyici. 1 . Jim Carrey’nin oynadığı The Shining filmi 🎬 1980 yapımı The Shining filminin önemli anlarını gösteren video, deepfake gibi durmuyor, son derece başarılı. Jack Torrence rolünü üstlenen isim mimikleriyle bizi bizden alan Jim Carrey. 2 . Keanu Reeves’in yer aldığı ev işleri videosu 😁 Unreal_Keanu adında bir TikTok kullanıcısı, “Keanu Reeves kız arkadaşıyla yaşıyor” başlıklı videosuyla milyonlarca takipçi kazandı. Kısa videoların paylaşıldığı sosyal medya platformunda 7 milyondan fazla takipçisi olan ismin hazırladığı deepfake videosuna gülüp geçiyoruz ancak deepfake teknolojisinin ünlüler için oluşturduğu riskleri de gösteriyor. 3 . Koreli haber spikeri Kim Joo-Ha 📺 Kore televizyon kanalı MBN’de haberleri sunan Kim Joo-Ha, deepfake teknolojisinin günlük ana akım medyanın bir parçası haline gelebileceğinin en büyük göstergesi. 4 . Mark Zuckerberg konuşması Facebook’un Nancy Pelosi’nin üzerinde oynanmış bir videosunu kaldırmayı reddetmesi üzerine sanatçı Bill Posters, hazırladığı deepfake videosunu Instagram’da paylaşıyor. Mark Zuckerberg’in platformu övdüğü konuşma 3500 beğeniyi geçti.

Deepfake ne zaman çıktı 🗓️ Tam Boyutta Gör Deepfake teknolojisi, ilk olarak Kasım 2017’de sosyal medya platformu Reddit’te, anonim bir kullanıcının gerçekçi deepfake videolar oluşturmak için mevcut yapay zeka algoritmalarını kullanan bir algoritma yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Bu kod daha sonra diğer kullanıcılar tarafından ücretsiz yazılım haline getirildi ve herkese açık kod paylaşım hizmeti olan GitHub’a indirmeye açıldı. Kısa süre içinde de FakeApp gibi deepfake video yapma işini kolaylaştıran uygulamalar ortaya çıktı.

Deepfake legal mi ⚖️ Tam Boyutta Gör Deepfake, teknoloji, eğlence dışında kullanılıyorsa akla ilk gelen soru: Deepfake yasal mı? Deepfake, teknik olarak suç olmasa da kaos yaratma ve kamuoyu algısını manipüle etme olasılığı onu hem bireysel hem de toplumsal ölçekte bir tehdit haline getiriyor. Film sektörü, deepfake videoların -kötü niyet olmaksızın- kullanıldığı yerlerden biri. İnsanlar, hayatta ya da ölmüş ünlülerin deepfake videolarıyla içerik üretiyor. Eğlenceli ve etkileyici. Şüphesiz ki Hollywood, deepfake teknolojisinden en çok yararlanan sektörlerden biri ancak siber suçlar ve yasa dışı faaliyetlerde de deepfake görüntüler sıklıkla kullanılıyor. Deepfake’ler, yanlış kişiler tarafından kullanıldığında, jeopolitik ve demokratik söylemi çarpıtmak, itibarı zedelemek ve kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği tehlikeye atmak için kötüye kullanılabiliyor. Sahte haberleri biliyoruz, peki ya yeni ortaya çıkan bilgisayarda bir programla veya mobil uygulamada birkaç saniye içinde oluşturulan sahte videolar? Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte videolar daha kısa şekliyle deepfake görüntüler, film ve eğlence sektöründen politikaya birçok alanda kullanılıyor. Bu rehber yazıda deepfake nedir sorusunu yanıtlıyoruz ve deep fake nasıl yapılır, hangi programlar kullanılır? gibi sıkça sorulan soruları yanıtladık.

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