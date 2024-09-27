Biden'ın sahte sesiyle arama yapan kişiye 6 milyon dolar para cezası verildi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yapay zeka ile oluşturulmuş sesini kullanarak robot aramalar yapan siyasi danışman Steve Cramer, ülkenin Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Söz konusu robot aramalar New Hampshire'daki seçmenleri, Demokratların ön seçimine katılmamaya teşvik ediyordu.

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Yapay zeka ile oluşturulmuş ses kaydında, oy kullanmanın Cumhuriyetçilere fayda sağlayacağı belirtiliyordu. Sahte sesin "Bu Salı günü oy kullanmak, sadece Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı tekrar seçmelerine yardımcı olur. Oyunuz Kasım ayında fark yaratır, bu Salı değil" şeklinde bir ifade kullandığı bildiriliyor.

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Yapay zeka düzenlemesi gündemde yok

Bu aldatıcı yöntem ile başkalarını yanıltmak amacıyla sahte kimlikler kullanmayı yasaklayan Arayan Kimlik Bilgilerinin Doğruluğu Yasası ihlal edildi. FCC, yapay zeka araçlarına yönelik daha sıkı bir düzenleme getirmeyi düşünebilir, ancak yakın gelecekte bu yönde bir adım atılması pek olası görünmüyor.

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Biden'ın sahte sesiyle arama yapan kişiye 6 milyon $ ceza verildi