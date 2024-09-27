Biden'ın sahte sesiyle arama yapan kişiye 6 milyon dolar para cezası verildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın yapay zeka ile oluşturulmuş sesini kullanarak robot aramalar yapan siyasi danışman Steve Cramer, ülkenin Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından 6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Söz konusu robot aramalar New Hampshire'daki seçmenleri, Demokratların ön seçimine katılmamaya teşvik ediyordu.
Yapay zeka ile oluşturulmuş ses kaydında, oy kullanmanın Cumhuriyetçilere fayda sağlayacağı belirtiliyordu. Sahte sesin "Bu Salı günü oy kullanmak, sadece Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı tekrar seçmelerine yardımcı olur. Oyunuz Kasım ayında fark yaratır, bu Salı değil" şeklinde bir ifade kullandığı bildiriliyor.
Yapay zeka düzenlemesi gündemde yok
Bu aldatıcı yöntem ile başkalarını yanıltmak amacıyla sahte kimlikler kullanmayı yasaklayan Arayan Kimlik Bilgilerinin Doğruluğu Yasası ihlal edildi. FCC, yapay zeka araçlarına yönelik daha sıkı bir düzenleme getirmeyi düşünebilir, ancak yakın gelecekte bu yönde bir adım atılması pek olası görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu