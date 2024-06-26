Honor, telefonlarda deepfake videoyu algılayan yapay zeka özelliğini tanıttı

Honor, Şangay’da gerçekleşen MWC etkinliğinde akıllı telefonlar için iki yeni yapay zeka özelliğini tanıttı: AI Defocus Eye Protection ve AI Deepfake Detection.
Miyobu önemli ölçüde azaltacak
Yapay zekayla yüzünü değiştirenler tespit edilecek
Honor, AI deepfake tespiti özelliğinin sahtekarlığı önlemeye ve dijital olarak manipüle edilmiş içeriği tespit etmeye yardımcı olacağını söylüyor. Bu, insan gözünün fark edemeyeceği kusurları belirlemek için göz teması, görüntü netliği, ışıklandırma ve video oynatma gibi oluşturulan içeriği kare kare inceleyerek gerçekleştiriliyor. Şirket, AI Deepfake Detection teknolojisinin çevrimiçi dolandırıcılıklarla ilgili geniş bir görüntü ve video veri kümesi aracılığıyla eğitildiğini, bu sayede de yapay zekanın üç saniye içinde tanımlama, tarama ve karşılaştırma yapmasına olanak tanıdığını söylüyor. Videonun deepfake olduğunun tespit edilmesi durumunda da kullanıcıya dolandırıcı olabilecek kişiyle görüştüğünün farkında olması için hemen uyarı bildirimi gösteriliyor.
Honor, yeni tanıttığı yapay zeka özelliklerinin hangi cihazlarda kullanılabileceğini açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.