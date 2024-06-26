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    Honor, telefonlarda deepfake videoyu algılayan yapay zeka özelliğini tanıttı

    Honor, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC), deepfake görüntüleri tespit edecek ve göz sağlığını koruyacak yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı. İki AI özelliği de cihaz üzerinde çalışıyor.

    Honor, Şangay’da gerçekleşen MWC etkinliğinde akıllı telefonlar için iki yeni yapay zeka özelliğini tanıttı: AI Defocus Eye Protection ve AI Deepfake Detection.

    Miyobu önemli ölçüde azaltacak

    Honor AI Defocus Tam Boyutta Gör
    Honor, uzun süre ekran başında vakit harcama sonucu ortaya çıkan miyop artışının ışığında yapay zeka defokus göz koruma teknolojisini tanıttı. Teknoloji, yapay zekayı kullanarak akıllı cihazın ekranında defokus gözlük camları simüle ediyor. Bunun nedeni, bu gözlük camlarının net merkezi görüşün korunmasına yardımcı olmak için kullanıcının çevresel görme alanında kontrollü odaksızlığı tetiklemesi. Bu, miyopluğa yol açan gözün uzama sürecini yavaşlatan değişen bir görsel algı yaratıyor. Honor, AI defokus göz koruma teknolojisinin kullanıcının 25 dakika okumadan sonra miyobunu ortalama 13° azalttığını, hatta bazı kişilerde 75 dereceye kadar azalma sağladığını iddia ediyor.

    Yapay zekayla yüzünü değiştirenler tespit edilecek

    Honor, AI deepfake tespiti özelliğinin sahtekarlığı önlemeye ve dijital olarak manipüle edilmiş içeriği tespit etmeye yardımcı olacağını söylüyor. Bu, insan gözünün fark edemeyeceği kusurları belirlemek için göz teması, görüntü netliği, ışıklandırma ve video oynatma gibi oluşturulan içeriği kare kare inceleyerek gerçekleştiriliyor. Şirket, AI Deepfake Detection teknolojisinin çevrimiçi dolandırıcılıklarla ilgili geniş bir görüntü ve video veri kümesi aracılığıyla eğitildiğini, bu sayede de yapay zekanın üç saniye içinde tanımlama, tarama ve karşılaştırma yapmasına olanak tanıdığını söylüyor. Videonun deepfake olduğunun tespit edilmesi durumunda da kullanıcıya dolandırıcı olabilecek kişiyle görüştüğünün farkında olması için hemen uyarı bildirimi gösteriliyor.

    Honor, yeni tanıttığı yapay zeka özelliklerinin hangi cihazlarda kullanılabileceğini açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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