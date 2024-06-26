Honor, telefonlarda deepfake videoyu algılayan yapay zeka özelliğini tanıttı

Honor, Şangay’da gerçekleşen MWC etkinliğinde akıllı telefonlar için iki yeni yapay zeka özelliğini tanıttı: AI Defocus Eye Protection ve AI Deepfake Detection.

Google, ünlüleri ve fenomenleri yapay zekaya dönüştürüyor 1 gün önce eklendi

Miyobu önemli ölçüde azaltacak

Tam Boyutta Gör Honor, uzun süre ekran başında vakit harcama sonucu ortaya çıkan miyop artışının ışığında yapay zeka defokus göz koruma teknolojisini tanıttı. Teknoloji, yapay zekayı kullanarak akıllı cihazın ekranında defokus gözlük camları simüle ediyor. Bunun nedeni, bu gözlük camlarının net merkezi görüşün korunmasına yardımcı olmak için kullanıcının çevresel görme alanında kontrollü odaksızlığı tetiklemesi. Bu, miyopluğa yol açan gözün uzama sürecini yavaşlatan değişen bir görsel algı yaratıyor. Honor, AI defokus göz koruma teknolojisinin kullanıcının 25 dakika okumadan sonra miyobunu ortalama 13° azalttığını, hatta bazı kişilerde 75 dereceye kadar azalma sağladığını iddia ediyor.

Yapay zekayla yüzünü değiştirenler tespit edilecek

Honor, AI deepfake tespiti özelliğinin sahtekarlığı önlemeye ve dijital olarak manipüle edilmiş içeriği tespit etmeye yardımcı olacağını söylüyor. Bu, insan gözünün fark edemeyeceği kusurları belirlemek için göz teması, görüntü netliği, ışıklandırma ve video oynatma gibi oluşturulan içeriği kare kare inceleyerek gerçekleştiriliyor. Şirket, AI Deepfake Detection teknolojisinin çevrimiçi dolandırıcılıklarla ilgili geniş bir görüntü ve video veri kümesi aracılığıyla eğitildiğini, bu sayede de yapay zekanın üç saniye içinde tanımlama, tarama ve karşılaştırma yapmasına olanak tanıdığını söylüyor. Videonun deepfake olduğunun tespit edilmesi durumunda da kullanıcıya dolandırıcı olabilecek kişiyle görüştüğünün farkında olması için hemen uyarı bildirimi gösteriliyor.

Honor, yeni tanıttığı yapay zeka özelliklerinin hangi cihazlarda kullanılabileceğini açıklamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Honor, telefonlarda deepfake'i algılayan AI özelliğini tanıttı