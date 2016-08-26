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Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde

Güncellenmiş Alienware 51 oyuncu bilgisayarında yerini alacak olan RX 480 ekran kartları, CrossFire yapısı ile oyun severlerin gönlünü fethedecek. Detaylar yazımızda.
2 yıl
6,7b
1
20
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde

Son dönemde çoklu GTX 1080 veya 1070 ekran kartı barındıran güçlü oyun sistemlerine şahit oluyorduk. AMD de yavaş yavaş oyun sahasında yerini alıyor. Dell, yeni Alienware sisteminde tam 3 adet Radeon RX 480 ekran kartına yer veriyor.

Güncellenmiş Alienware 51 oyuncu bilgisayarında yerini alacak olan RX 480 ekran kartları, CrossFire yapısı ile oyun severlerin gönlünü fethedecek. Normalde 2 adet CF ile GTX 1080 ekran kartını geride bırakacağına dair AMD’nin iddiaları mevcuttu. 3 adet CF kart ile performans konusunda çok daha üst seviyelere ulaşılacaktır.

Sistemde ayrıca Intel Core i7-6850K işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 2TB HDD yer alıyor. Bununla birlikte ekran kartları 4GB mi yoksa 8GB mi GDDR5 bellek taşıyor açıklanmamış. Alienware 51 için tüketicilerden talep edilen fiyat etiketi 3800$ seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor"

İki adet Radeon RX 480 ekran kartı arayanlar için Alienware Aurora sistemi mevcut. Bir veya iki adet Radeon RX 480 ekran kartı ile donatılan sistemde, Intel Core i7-6700 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe SSD modeli yer alıyor. Bu sistemin fiyatı 1600$ civarında.

 

Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde

Daha uygun fiyatlı alternatifler arayanlar için ise Alienware Alpha R2 sunuluyor. Intel Core i5 6400T işlemci, 8GB DDR4 RAM, Radeon R9 M470X ekran kartı, 500GB HDD şeklinde özellikler barındıran modelin fiyatı ise 750$’dan başlıyor. Yeni bilgisayarlar ilk önce İngiltere pazarına girecek. Ardından ise global satışa başlayacak. 

Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde
 

http://wccftech.com/alienware-announces-three-gaming-systems/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen viper17
viper17
2 tanesi düzgün çalıştı da 3 lü crossfire yapmışlar

Bi Nvidia etmiyor haklisiniz belki ama Sli dan iyi calistigi kesin..2 li 3 lu farketmektesizin..

Ustunuze alinmayin.Genel bir bilgidir....
viper172 tanesi düzgün çalıştı da 3 lü crossfire yapmışlarBi Nvidia etmiyor haklisiniz belki ama Sli dan iyi calistigi kesin.....
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DH Misafiri 2 yıl
Bu günleri de mi göreceğdik abboooo. E tabi gözler nvidia okumaya alıştı Radeon'u duyunca birden afallıyor insan.
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kadirirdem 2 yıl
4 bin den fazla ediyor belki daha iyisi toplanabilir bakmak lazım...
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sniper23 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

4 bin den fazla ediyor belki daha iyisi toplanabilir bakmak lazım...

Vergileri ne çabuk unuttunuz .
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Ginga Bishounen 2 yıl
Aura nin tipi cok iyi fakat psu üstte olmasaymis keşke.
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teknokaptan 2 yıl
yaratik gibi makina :)
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BayTuruncu 2 yıl
Alma sende ozaman sana göremi ekran kartı koyacak demekki anlaşması var
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Mr. Jingles 2 yıl BayTuruncu
Biz buna çeşitlilik diyoruz arkadaşım. Her üründe tek tip kart kullanmak potansiyel alıcılar açısından bir pazar kaybı demektir. AMD kullanmasın demiyoruz ama her modelde de AMD kullanmak benim gibi milyonlarca Nvidia almak isteyen potansiyel kullanıcılarını kaybetmektir. Dört yıllık Dell kullanıcısıyım ama sırf bu yüzden Asus gibi tırt bi marka aldım.
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senjido 2 yıl
crossfire sli falan kesinlikle uzak durulmalı.
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deoksiriboz1001 2 yıl
sırf kasanın şekli için bile alınır valla. masaya süs diye koyarsın
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Mr. Jingles 2 yıl
Dikkat ediyorum zaten Dell çoğu modelinde Nividia yerine AMD ekran kartları kullanıyor. Bunun sebebi nedir? Adamlar 10 tane model üretiyorsa 6-7 tanesi AMD oluyor. Tepe seviye bir model çıkarıyorsun GTX 1080 koymak varken neden AMD? Hatta konusunu bile açtım.
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umut_baris 2 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Dikkat ediyorum zaten Dell çoğu modelinde Nividia yerine AMD ekran kartları kullanıyor. Bunun sebebi nedir? Adamlar 10 tane model üretiyorsa 6-7 tanesi AMD oluyor. Tepe seviye bir model çıkarıyorsun GTX 1080 koymak varken neden AMD? Hatta konusunu bile açtım.



mini.donanimhaber.com/...

Niye her hazır üretim sistemin onda sekizinde Intel işlemci var?

Biz soruyor muyuz?
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zdniz 2 yıl
Apple ve Dell firmaları çimrilikden ölüçekler koymuşken en iyisini koy bi tane koy baktılar ucuza geliçek millete dayayıp geçiyolar ama oyuncular genelde bilgili kişiler tutarmı bilmem ama şu var tutmasada yapmaz...
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viper17 2 yıl
2 tanesi düzgün çalıştı da 3 lü crossfire yapmışlar
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selahattın ısık 2 yıl viper17
viper17
2 tanesi düzgün çalıştı da 3 lü crossfire yapmışlar

Bi Nvidia etmiyor haklisiniz belki ama Sli dan iyi calistigi kesin..2 li 3 lu farketmektesizin..

Ustunuze alinmayin.Genel bir bilgidir....
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