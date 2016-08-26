Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde

Son dönemde çoklu GTX 1080 veya 1070 ekran kartı barındıran güçlü oyun sistemlerine şahit oluyorduk. AMD de yavaş yavaş oyun sahasında yerini alıyor. Dell, yeni Alienware sisteminde tam 3 adet Radeon RX 480 ekran kartına yer veriyor.

Güncellenmiş Alienware 51 oyuncu bilgisayarında yerini alacak olan RX 480 ekran kartları, CrossFire yapısı ile oyun severlerin gönlünü fethedecek. Normalde 2 adet CF ile GTX 1080 ekran kartını geride bırakacağına dair AMD’nin iddiaları mevcuttu. 3 adet CF kart ile performans konusunda çok daha üst seviyelere ulaşılacaktır.

Sistemde ayrıca Intel Core i7-6850K işlemci, 16GB DDR4 RAM ve 2TB HDD yer alıyor. Bununla birlikte ekran kartları 4GB mi yoksa 8GB mi GDDR5 bellek taşıyor açıklanmamış. Alienware 51 için tüketicilerden talep edilen fiyat etiketi 3800$ seviyesinde.

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İki adet Radeon RX 480 ekran kartı arayanlar için Alienware Aurora sistemi mevcut. Bir veya iki adet Radeon RX 480 ekran kartı ile donatılan sistemde, Intel Core i7-6700 işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe SSD modeli yer alıyor. Bu sistemin fiyatı 1600$ civarında.

Daha uygun fiyatlı alternatifler arayanlar için ise Alienware Alpha R2 sunuluyor. Intel Core i5 6400T işlemci, 8GB DDR4 RAM, Radeon R9 M470X ekran kartı, 500GB HDD şeklinde özellikler barındıran modelin fiyatı ise 750$’dan başlıyor. Yeni bilgisayarlar ilk önce İngiltere pazarına girecek. Ardından ise global satışa başlayacak.