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Dell Alienware’den iki VR sırt çantası

Sanal gerçeklik sistemini yanında taşımak isteyenler için alternatiflerin sayısı giderek artıyor. Zotac, HP, MSI firmalarından sonra Dell Alienware de sahneye çıktı.
2 yıl
7,7b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell Alienware’den iki VR sırt çantası

Her geçen gün daha fazla ilgi çeken ve paralelde yatırımları da büyüyen sanal gerçeklik sektöründe, taşınabilirlik konusu en önemli unsurlardan birisi haline gelecek gibi duruyor. Şimdiden pek çok firma sanal gerçeklik sırt çantaları tasarlamaya başladı.

HP, MSI ve Zotac firmalarından sonra Dell Alienware firması da, E3 2016 fuarında iki sırt çantası örneği sergiledi. Bunlardan bir tanesi küçük yapıdaki VR bilgisayarlarına yönelik olarak hazırlanmış ve biraz daha askeri tarzda görünüyor. Avursturalyalı Zero Latency VR ile birlikte tasarlanan çanta, Alienware Alpha R2 bilgisayarı ile tam uyumlu. Alt kısımdaki harici batarya 1-2 saat kesintisiz ve kablosuz VR deneyimi sağlıyor.

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İkinci çanta ise sert bir kaplamaya sahip. Daha büyük yapılar için tasarlanan çantanın içerisinde dahili bir batarya mevcut. Ayrıca iki kenara ekstra bataryalar yerleştirebiliyorsunuz. Böylece bir kaç saat çok hareketli sanal gerçeklik içeriklerini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu çanta içerisinde, AMD’nin en ucuz VR ekran kartı olarak gösterilen RX 480 kullanılacağı ifade edildi. Henüz geliştirme aşamasında olan çantaların çıkış tarihi belli değil.

Özellikle hareket kabiliyetini kısıtlamamak adına, bu tür harici bataryalı çantalar iyi bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Hem kullanıcı sabit bir kaynak sistemin etrafında dönmekten kurtuluyor hem de güç kablosuna ihtiyaç duymuyor. Böylece uzun süreler, kesintisiz bir VR deneyimi yaşanıyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/alienware-aurora-chassis-alpha-r2-oled-laptop-vr-backpacks,32091.html Yorum Yaz
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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Ulan bu VR da televizyonlardaki 3D gibi olmasın. 3-5 sene sonra bu iş tutmadı biz vazgeçiyoruz demesinler!
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Doom II 2 yıl
bu takılıyken sokakta yürüsen canlı bomba zannederler
orasından burasından kablolar sarkıyor, garip üniteler var askeri kamuflajlı
.
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redoracle 2 yıl
Sert kaplamalıyı boya yeşile ninja turtles edition olur tam
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sadrag 2 yıl
Ne hikmetse görür görmez aklıma Gordon Freeman geldi.. Bunu giysem sağda solda ilk yardım paketi, zırh için şarj filan arayasım gelirmi acaba?
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kadirirdem 2 yıl
@dark bende senin gibi düşünüyorum ama umarım öyle olmaz...
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0MG90 2 yıl
Bu VR çantaları bana çok saçma geliyor
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Doom II 2 yıl
bu takılıyken sokakta yürüsen canlı bomba zannederler
orasından burasından kablolar sarkıyor, garip üniteler var askeri kamuflajlı
.
Yanıtla +7
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St Batuhan 2 yıl
Dx12 ile işlemci yerine ekran kartının ön plana daha çok çıkması, yeni nesil ekran kartlarında hbm2 bellek kullanılması, hem daha uygun çözümler hem de daha kompakt yapılara imkan sağlayabilir. Rx480 yerine yeni nesil bir kart daha küçük, daha az güç tüketen ve ısınan bir çözüm olur. Eh Dx12 desteği genişledikçe daha uygun fiyatlı işlemciler tercih edilebilir ve bunların da güç tüketimi ve ısınması daha düşük olur. Sonuçta ise daha uzun süre kullanılabilir. 3D özelliğinin zamanında olan durumdan biraz daha iyi bir haldeyiz ama VR için yeni hazır hale gelirken direkt bu atılımlar biraz yavan kalacaktır.
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KalemKolik 2 yıl
Batarya işine çare bulunsa her sektör en az 50 yıl ileri gidecek. Düştüğümüz durumlara bak. Vr belki 30 yıl ne seviyelere gelecek ve insanlar şimdiki halimize bakıp ne kadar ilkel diyecek.
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darkexecuter 2 yıl en beğenilen
Ulan bu VR da televizyonlardaki 3D gibi olmasın. 3-5 sene sonra bu iş tutmadı biz vazgeçiyoruz demesinler!
Yanıtla +11
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redoracle 2 yıl
Sert kaplamalıyı boya yeşile ninja turtles edition olur tam
Yanıtla +5
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