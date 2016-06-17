Dell Alienware’den iki VR sırt çantası

Her geçen gün daha fazla ilgi çeken ve paralelde yatırımları da büyüyen sanal gerçeklik sektöründe, taşınabilirlik konusu en önemli unsurlardan birisi haline gelecek gibi duruyor. Şimdiden pek çok firma sanal gerçeklik sırt çantaları tasarlamaya başladı.

HP, MSI ve Zotac firmalarından sonra Dell Alienware firması da, E3 2016 fuarında iki sırt çantası örneği sergiledi. Bunlardan bir tanesi küçük yapıdaki VR bilgisayarlarına yönelik olarak hazırlanmış ve biraz daha askeri tarzda görünüyor. Avursturalyalı Zero Latency VR ile birlikte tasarlanan çanta, Alienware Alpha R2 bilgisayarı ile tam uyumlu. Alt kısımdaki harici batarya 1-2 saat kesintisiz ve kablosuz VR deneyimi sağlıyor.

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İkinci çanta ise sert bir kaplamaya sahip. Daha büyük yapılar için tasarlanan çantanın içerisinde dahili bir batarya mevcut. Ayrıca iki kenara ekstra bataryalar yerleştirebiliyorsunuz. Böylece bir kaç saat çok hareketli sanal gerçeklik içeriklerini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu çanta içerisinde, AMD’nin en ucuz VR ekran kartı olarak gösterilen RX 480 kullanılacağı ifade edildi. Henüz geliştirme aşamasında olan çantaların çıkış tarihi belli değil.

Özellikle hareket kabiliyetini kısıtlamamak adına, bu tür harici bataryalı çantalar iyi bir alternatif olma yolunda ilerliyor. Hem kullanıcı sabit bir kaynak sistemin etrafında dönmekten kurtuluyor hem de güç kablosuna ihtiyaç duymuyor. Böylece uzun süreler, kesintisiz bir VR deneyimi yaşanıyor.