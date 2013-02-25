Dell, Latitude 10 tablet ailesinin gelişmiş güvenliğe sahip yeni versiyonunu duyurdu





Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden olan Dell, hali hazırda piyasada olan Latitude 10 Windows 8 tablet ailesine, bir yeni versiyon daha ekledi.

Del tarafından duyurusu yapılan tablet, Dell Latitude 10 Enhance Security ismine sahip ve piyasada olan modellerden ekstra olarak sunduğu parmak izi okuma, akıllı kart okuyucu ve TPM modülü ile ayrılıyor. Daha çok iş amaçlı kullanımlar için geliştirilen tablet bilgisayar içerisinde, Windows 8 işletim sistemi, 1.8GHZ Intel Atom Z2760 işlemci, 2GB 800Mhz DDR2 bellek ve 64GB SSD dahili depolama alanı yanında, MikroUSB, USB 2.0 ve Mikro HDMI yuvalarını barındırıyor.

10.1" 1366x768 piksel IPS kapasitif çoklu dokunmatik bir ekrana sahip olan Dell Latitude 10 Enhance Security, çizilmelere karşı korunaklı Corning Gorilla Glass cam ve 2MP ön, 8Mp arka olmak üzere kameralar ile donatılmış. Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı seçenekleri de üzerinde unutulmayan tablet bilgisayar, dahili olarak gelen iki hücreli 30Whr lityum-iyon batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.





Dell'in resmi sitesi üzerinde birçok farklı özelleştirme seçeneklerine sahip olan Latitude 10 Enhance Security, 749$ fiyat etiketinden başlayan fiyatlar ile satın alınabiliyor.





http://blog.laptopmag.com/dell-latitude-10-enhanced-security-hands-on-built-in-fingerprint-smart-card-readers





http://blog.laptopmag.com/dell-latitude-10-enhanced-security-hands-on-built-in-fingerprint-smart-card-readers