Dell, Latitude 3000, 5000 ve 7000 serisi yeni dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu

Değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığı Latitude 3000, 5000 ve 7000 serisi dizüstü bilgisayar modellerini duyuran Dell, yeni bilgisayar modellerinde Corning Gorilla Glass destekli dokunmatik ekranlar kullanmayı uygun görmüş. Firmanın veri koruma ve şifreleme konularına ciddi önem verdiği bilgisayarlardan Latitude 7000 Ultrabook serisinde 12 ve 14-inç ekran (1366 x 768 piksel) boyutuna sahip iki farklı model bulunuyor. Gövdelerinde alüminyum ve magnezyum malzemelerinin kullanıldığı belirtilen 7000 serisi, firmanın Latitude E-Family isimli stand modelleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor ve dördüncü jenerasyon Intel Haswell (Core i3, i5, i7) işlemci seçenekleri, SSD (256GB) depolama birimleri yanında entegre HD 4400 ekran kartlarıyla geliyor. Üç hücreli batarya ile 8.5 saat kullanım ömrü de teknik detaylar arasında yer alan 7000 serisi, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı desteklerine de sahip.





14.1 ve 15.6-inç ekran (1600 x 900 piksel) boyutuna sahip modellerden oluşan Latitude 5000 serisi, güçlerini Intel'in ultra düşük voltaj seviyesine sahip Haswell (Core i3, i5, i7) işlemcilerinden, harici ekran kartlarından ve 256GB’a kadar seçilebilen SSD depolama birimlerinden alıyorlar. Son olarak daha çok ufak işyerleri ve öğrenciler için hazırlanan Latitude 3000 serisi ise 14 ve 15.6 inç ekran (1920 x 1080 piksel) boyutları ile hazırlanmış durumdalar. İçlerinde 4. jenerasyon Intel Core serisi Haswell işlemcilerin ve 2GB bellek miktarına sahip harici ekran kartlarının kullanıldığı belirtilen dizüstü bilgisayarlar, 25mm kalınlığa ve 2kg ağırlığa sahipler.

Dell tarafından duyurulan yeni dizüstü bilgisayar modellerinden Latitude 7000 serisi 1,049$, Latitude 3000 serisi 599$, ve fiyatı belli olmayan Latitude 5000 serisi ise Eylül / Ekim ayları içerisinde satışa çıkıyorlar.





http://www.engadget.com/2013/08/26/dell-latitude-7000-5000-3000/