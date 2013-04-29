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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, Vostro dizüstü bilgisayar ailesine serinin en ince ve hafif modelini ekledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, Vostro dizüstü bilgisayar ailesine serinin en ince ve hafif modelini ekledi
Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Dell, Vostro dizüstü bilgisayar ailesine kullanıcılara sunduğu boyutlar ile öne çıkan yeni bir model ekledi.
Vostro 5460 ismine sahip olan yeni dizüstü bilgisayar modeli, 337.6x223.5x18.3mm boyutlar ve 1.54 kg ağırlık ile serinin en hafif ve ince modeli olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak cihaz, 14-inç 1366x768 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekrana, 3. jenerasyon Intel Core i3 ya da i5 işlemci seçeneklerine, 500GB SATA depolama birimine, 4GB DDR 1600MHz RAM miktarına ve dahili Intel HD 4000 yanında, 2GB DDR3 Nvidia GT630M ekran kartı seçeneklerine sahip. 
 
Dell, Vostro dizüstü bilgisayar ailesine serinin en ince ve hafif modelini ekledi
Windows 8 Pro (64bit) işletim sistemi üzerinde kurulu olan model, dahili 2+1 stereo hoparlör sistemi ve WaveMaxx Audio 4.0 ile yüksek ses kalitesi sağlarken, USB3.0/2.0, HDMI, RJ-45 ve mikrofon/kulaklık girişlerini üzerinde barındırıyor. Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı yetenekleri de üzerinde unutulmayan Dell Vostro 5460, 720P HD kamerası ile görüntülü konuşma yapılmasına da imkan verebiliyor.
Dell tarafından geliştirilen Vostro 5460, seçilen teknik özelliklere göre 749$ ile 1,099$ fiyat etiketine sahip olarak firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.dell.com/sg/p/vostro-5460/pd Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar slm.
3 yıldır dell vostro 3300 kullanıyorum. Klavye ışıgı varmı diye araştırmış ve sonuçta açmayı bulamadıgım için olmadıgını düşünmüştüm.
FN+ sağ ok tuşuna bastıgımızda klavyemizin ışığı yanıyor. Bunu bu sabah keşfettim. 3 yıldır boşuna çile çekmişim. Varsa bu çileyi çeken artık çekmesin istedim.
dell vostro klavye ışığı açmak için FN+sağ tuş.
iyi günlerr
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MrPerFormance 6 yıl
Bende 3360 var fakat ethernet portu konusunda sorunlu.
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