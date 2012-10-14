Dell XPS 12 Ultrabook için ön siparişli satışlar başladı





Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını sürdüren üretici ortaklarından birisi olan Dell, yeni ürünlerini ön siparişe açmaya başladı. Bunlardan birisi dönebilir ekranlı XPS 12 Ultrabook modeli.





XPS 12 Ultrabook modeli farklı konfigürasyonlarla tüketiciye sunulacak. Modelin 12.5 inçlik Full HD dokunmatik ekranı ortak. İşlemci olarak Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U veya Intel Core i7-3517U seçeneği bulunuyor. 4GB/8GB DDR3 1600MHz hızında RAM, Intel HD 4000 grafik birimi, 128GB/256GB SSD, tam boy klavye şeklinde özellikler mevcut.





Baz model XPS 12 Ultrabook fiyatı 1199$. Seçime göre 1399$, 1499$, 1699$ fiyat etiketleri mevcut.





Dell, sitesi üzerinden ön sipariş almaya başladı. Modelin sevkiyat tarihi ise 30 Ekim 2012. Global olarak dağıtımın ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

http://www.dell.com/us/p/xps-12-l221x/pd?~ck=mn&~ck=mn&dgc=SM&cid=245280&lid=4499369