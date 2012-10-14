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Dell XPS 12 Ultrabook için ön siparişli satışlar başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklarını sürdüren üretici ortaklarından birisi olan Dell, yeni ürünlerini ön siparişe açmaya başladı. Bunlardan birisi dönebilir ekranlı XPS 12 Ultrabook modeli.

XPS 12 Ultrabook modeli farklı konfigürasyonlarla tüketiciye sunulacak. Modelin 12.5 inçlik Full HD dokunmatik ekranı ortak. İşlemci olarak Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U veya  Intel Core i7-3517U seçeneği bulunuyor. 4GB/8GB DDR3 1600MHz hızında RAM, Intel HD 4000 grafik birimi, 128GB/256GB SSD, tam boy klavye şeklinde özellikler mevcut.

Baz model XPS 12 Ultrabook fiyatı 1199$. Seçime göre 1399$, 1499$, 1699$ fiyat etiketleri mevcut.

Dell, sitesi üzerinden ön sipariş almaya başladı. Modelin sevkiyat tarihi ise 30 Ekim 2012. Global olarak dağıtımın ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.

http://www.dell.com/us/p/xps-12-l221x/pd?~ck=mn&~ck=mn&dgc=SM&cid=245280&lid=4499369 Yorum Yaz
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janparey 7 yıl
Lenovom otobüs rafından düştü,çalışırken 2 kez Masadan ve 1 kez ranzadan betona düştü,yaz kış demedi download yaptı,oyun oynadı...Sonuç 1 kırık usb.Aynı sonucu bu bilgisayarda da alacağımı düşünemiyorum.
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smart1978 7 yıl
Tabletten çok notebook özelliği ağır basmakta... Ağırlık olarak 900 gr altı bile değil... Bu model daha çok dokunmatikli ultrabook .. Çok kalın...
160 derece görüş açısı çok kötü olmuş...
EN kötüsü 1.52 kg olması... Çok ağır... Ekrana rağmen bu kadar ağır olmamalıydı...
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Bruschetta 7 yıl smart1978
smart1978

Tabletten çok notebook özelliği ağır basmakta... Ağırlık olarak 900 gr altı bile değil... Bu model daha çok dokunmatikli ultrabook .. Çok kalın...

160 derece görüş açısı çok kötü olmuş...

EN kötüsü 1.52 kg olması... Çok ağır... Ekrana rağmen bu kadar ağır olmamalıydı...

Donanım olarak en iyi tablet diyebiliriz. Ve çok kullanışlı. Türkiye'ye gelince almayı düşünüyorum.
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Stanislas Xavier 7 yıl
savasserter

Ekran büyüklüğü tablet için uygun ama notebook için bana göre küçük. 13 yada 14 inch versiyonları da üretilirse çok şahane olur. Yeni bir tasarım olduğundan olsa gerek fiyatı çok yüksek tutmuşlar.


Yeni bir tasarım değil,daha önce de aynı dizaynda netbook yapmışlardı
dell inspiron duo

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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savasserter 7 yıl
Ekran büyüklüğü tablet için uygun ama notebook için bana göre küçük. 13 yada 14 inch versiyonları da üretilirse çok şahane olur. Yeni bir tasarım olduğundan olsa gerek fiyatı çok yüksek tutmuşlar.
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seven44 7 yıl
güzel tasarım canımız sıkıldıkca ekranı çeviririz akşama kadar:)
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nohackmove 7 yıl savasserter
savasserter

Ekran büyüklüğü tablet için uygun ama notebook için bana göre küçük. 13 yada 14 inch versiyonları da üretilirse çok şahane olur. Yeni bir tasarım olduğundan olsa gerek fiyatı çok yüksek tutmuşlar.

13" BİLE 1080P çözünürlük için küçük gelecektir. 13" standardındaki ultrabookların ekran ölçüsünü beğenmeyen o kadar çok insan var ki.
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haymatloshan 7 yıl
Asus'un modelinden daha ergonomik olmuş.2 ekran olmadığı halde neden bu kadar pahalı onuda bilsek güzel olurdu.
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FERFEROS 7 yıl
Asus'un çift ekranlı modelinden daha iyi bir çözüm olduğu kesin.
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bwhiteshark 7 yıl
İyi bir çözümde docklu olsa daha hafif olmaz mıydı?
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Bruschetta 7 yıl
Çok güzel. hem tablet hem de notebook işlevli olucak.
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