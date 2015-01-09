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Dell de 34-inç kavisli monitör hazırladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell de 34-inç kavisli monitör hazırladı
Kavisli monitör akımına kapılan üreticilerden biri de Dell oldu ve ilk defa geçtiğimiz yıl ki Pax Prime etkinliğinde gösterilen U3415W kodlu Ultra Sharp 34 monitör kullanıma sunuldu. Adından dan anlaşılabileceği üzere 34-inç büyüklüğünde olan monitör, 21:9 görüntü formatıyla geliyor dolayısıyla kavisli ekran teknolojisinin sarmalayıcı etkisi de arttırılmış oluyor.
IPS panel kullanan dolayısıyla LG teknolojisine sahip olduğu kuvvetle muhtemel görünen monitör, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğünde 60Hz tazeleme hızını destekliyor. Çok amaçlı kullanım için tasarlanan dolayısıyla oyunlardan video düzenlemelerine kadar pek çok iş yükü işi kullanıcısını mutlu etme vaadinde bulunan monitör, dikeyde 178 derece yatayda ise 172 derece görüş açısı sunuyor. Griden griye tepki süresi 8ms olan dolayısıyla oyunlardan ziyade tasarım, finansa ve sağlık gibi alanlara daha elverişli olabileceğini düşündüğüm her kanal için 10-bit renk desteği sunabilen monitör, geniş bağlantı seçenekleriyle de dikkatimi çekmiyor değil.
Açıklanan bilgilere göre monitör üzerinde görüntü aktarımı için kullanabileceğiniz bir adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.2, MHL ve mini DisplayPort konnektörleri bulunurken, çevresel bileşenlerle bağlantı için konumlanan USB 3.0 konnektörleri de önemli bir artı. CES 2015 Fuarı'nda yenilikçi ürün ödülü alan monitör, dün itibariyle Amerika pazarında kullanıma sunulurken, fiyatı ise 1199$ olarak açıklandı.

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dayi02100 4 yıl
burdan hepsitekno.com 'a verdigi hizmeten hızlı kargodan ürünün saglam gelmesi garantili olması cok güvenilir bir yer oldugundan szlerinde ucuza ve en saglam ürün hepsitekno.com
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Chris Brown 4 yıl
Bunun kavisi yalandan daha da kavisli olmalı bu şekilde bunu almanın bir anlamı yok.
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doctor_bey 4 yıl
İlk başta pek beğenmiyordumda artık çok şık geliyor, hatta çok şık beee
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Suprémacy 4 yıl
Bunda ne Euro Truck Simulator 2 oynanır beee
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Gece772 4 yıl
Aynı model farklı firmalar satışa sunuyor....
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