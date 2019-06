Dell de 4K monitör hazırladı: UltraSharp 32

Sharp'ın IGZA panelini kullanan 4K monitör akımına Dell de katıldı. Asus'un Computex 2013 Fuarı'nda lanse ettiği çözümü ve yakın zamanda duyurusu yapılan Sharp'a ait 4K monitörlerden sonra Dell de profesyonelleri için geliştirdiği yeni 4K monitörünü tanıttı. UltraSharp 32 olarak isimlendirilen monitör, adından da anlaşılabileceği üzere 32-inç boyutunda olup 4K ya da Ultra HD olarak bilinen 3840 x 2160 piksel çözünürlüğüne destek sunuyor.

Endüstriyel tasarım, grafik ve sağlık görüntüleme gibi alanlarda hizmet vermek üzere geliştirilen monitör, 1.07 milyar renk desteği sunuyor. Genel görünümü itibariyle sade ve göz yormayan bir tasarıma sahip olan monitörde, farklı kullanım şekilleri ya da ihtiyaçları için ayağı da ayarlanabiliyor. Üzerinde yerleşik USB çoklayıcı, SD kart okuyucusu ve görüntü aktarımı için DisplayPort, Mini DisplayPort ile HDMI konnektörlerine yer verilen monitör, Dell cephesinden gelen bilgilere göre, bu yılın son çeyreğinde yani Ekim-Aralık döneminde kullanıma sunulacak. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Dell UltraSharp 32 için, hem boyut hem de çözünürlük itibariyle ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.

Son kullanıcılar açısından durumu değerlendirmek gerekirse eğer, 4K monitörlerin her yeni teknolojide olduğu gibi şu anda yüksek maliyetler doğurduğunu üstelik 4K monitörlerin hakkını verebilecek uygulamaların da son derece sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar başlık sayısı az olsa da şu an için belli başlı 4K videolar bulabilmek mümkün. Üstelik işlemciye entegre modern grafik birimleri de dahil olmak üzere güncel GPU çekirdeklieri, 4K için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Oyunlar ise en zayıf halka zira şu anda 4K çözünürlükte akıcı ya da akıcıya yakın deneyim yaşatacak ekran kartı modelleri son derece sınırlı ve maliyetleri. Diğer taraftan oyun motorları da henüz tam anlamıyla Ultra HD teknolojisi için optimize etmiş değiller. Tüm bu nedenlerden ötürü 4K görüntüleme cihazlarının (TV'ler hariç) PC dünyasında yaygınlaşması için biraz daha zaman ihtiyaçları var.