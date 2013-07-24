Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell de 4K monitör hazırladı: UltraSharp 32

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
710
1
9
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell de 4K monitör hazırladı: UltraSharp 32
Sharp'ın IGZA panelini kullanan 4K monitör akımına Dell de katıldı. Asus'un Computex 2013 Fuarı'nda lanse ettiği çözümü ve yakın zamanda duyurusu yapılan Sharp'a ait 4K monitörlerden sonra Dell de profesyonelleri için geliştirdiği yeni 4K monitörünü tanıttı. UltraSharp 32 olarak isimlendirilen monitör, adından da anlaşılabileceği üzere 32-inç boyutunda olup 4K ya da Ultra HD olarak bilinen 3840 x 2160 piksel çözünürlüğüne destek sunuyor. 
Endüstriyel tasarım, grafik ve sağlık görüntüleme gibi alanlarda hizmet vermek üzere geliştirilen monitör, 1.07 milyar renk desteği sunuyor. Genel görünümü itibariyle sade ve göz yormayan bir tasarıma sahip olan monitörde, farklı kullanım şekilleri ya da ihtiyaçları için ayağı da ayarlanabiliyor. Üzerinde yerleşik USB çoklayıcı, SD kart okuyucusu ve görüntü aktarımı için DisplayPort, Mini DisplayPort ile HDMI konnektörlerine yer verilen monitör, Dell cephesinden gelen bilgilere göre, bu yılın son çeyreğinde yani Ekim-Aralık döneminde kullanıma sunulacak. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı Dell UltraSharp 32 için, hem boyut hem de çözünürlük itibariyle ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.
Son kullanıcılar açısından durumu değerlendirmek gerekirse eğer, 4K monitörlerin her yeni teknolojide olduğu gibi şu anda yüksek maliyetler doğurduğunu üstelik 4K monitörlerin hakkını verebilecek uygulamaların da son derece sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar başlık sayısı az olsa da şu an için belli başlı 4K videolar bulabilmek mümkün. Üstelik işlemciye entegre modern grafik birimleri de dahil olmak üzere güncel GPU çekirdeklieri, 4K için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Oyunlar ise en zayıf halka zira şu anda 4K çözünürlükte akıcı ya da akıcıya yakın deneyim yaşatacak ekran kartı modelleri son derece sınırlı ve maliyetleri. Diğer taraftan oyun motorları da henüz tam anlamıyla Ultra HD teknolojisi için optimize etmiş değiller.  Tüm bu nedenlerden ötürü 4K görüntüleme cihazlarının (TV'ler hariç) PC dünyasında yaygınlaşması için biraz daha zaman ihtiyaçları var.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 6 yıl
dell markasının bana göre ürettiği en iyi monitör kağıt üstünde u2711 modeli gel gelelim güç tüketimine resmen elektriği içiyor meret ama alacaksan o monitörü alacaksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Delli misin olum sen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 6 yıl
Hata yapış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
4k ekran lazımsa TV'ye bağlayacaksın, bu monitörü alacak müşteri alsa alsa dokunmatik lazım olursa diye alır. Onların da alayı yazılımcı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puskév 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

4k ekran lazımsa TV'ye bağlayacaksın, bu monitörü alacak müşteri alsa alsa dokunmatik lazım olursa diye alır. Onların da alayı yazılımcı.

+1
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Yahu zaten bu monitörleri millet oyun alsın yada film seyretsinler diye yapmıyorlar.tamamen iş odaklı monitörler.asıl ben, günümüzde 5 inchlik ekranlar full hd iken hala niye 24 inch ekranlarda 2k ya bile çıkılmıyor ben onu merak ediyorum?? tek tük 2K monitörlede dünya parası.Monitör teknolojisi çok hızlı ilerliyor fakat alıcılara maalesef aynı hızda yansımıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
FHD ekran olarak 20" 120Hz IPS veya VA panel cikarmayan bu firmalar umarim ayni sorunu 4k da yasatmazlar ve 4K 20" IPS veya VA 120Hz kaliteli paneller cikartirlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord of the Shadows 6 yıl
UFO aracının markası Mercedes... :) Adamlar bu işi biliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 6 yıl Lord of the Shadows
Lord of the Shadows

UFO aracının markası Mercedes... :) Adamlar bu işi biliyor.

Gizli reklam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy Mega 6.3 cep telefonu "Büyük sevenlere özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim