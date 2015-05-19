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Dell'den Chromebox konseptine yeni rakip

4 yıl
1,5b
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell'den Chromebox konseptine yeni rakip

Google'ın Chrome işletim sistemi taşıyan uygun fiyatlı Chromebook ve Chromebox ürünleri ile bilgisayar pazarında önemli başarılar elde etmeye başlaması diğer üreticileri de harekete geçirdi. Chromebook Killer tarzında ortaya çıkan uygun fiyatlı Windows dizüstülerden sonra şimdi de Chromebox konseptine rakip ürünler boy göstermeye başladı. 

Dell'in yeni duyurduğu Inspiron Micro Desktop buna en son örnek. 64-bitlik Windows 8.1 with Bing işletim sistemi ile gelen Micro Desktop, Intel'in Bay Trail tabanlı Celeron ve Pentium işlemcilerinden gücünü alıyor. 

İşlemci olarak cihazda çift çekirdekli 2.58GHz saat hızında kadar çıkabilen Celeron J1800 ve 4 çekirdekli 2.67GHz saat hızına kadar çıkabilen Pentium J2900 seçenekleri mevcut. Yongasetlerinde 688MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimleri yer alıyor. 

Tek soket üzerinde 2GB'a kadar 1600MHz hızında DDR3L RAM desteği sunan üründe 32GB'a kadar da SSD seçeneği bulunuyor. Cihazda 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantıların yanında USB 2.0, 3.0, Ethernet, DisplayPort, kart okuyucu gibi kablolu bağlantılar da mevcut. 

Tam fonksiyonlu bir PC tecrübesini çok küçük boyutlara indirgemeyi amaçlayan Inspiron Micro Desktop, Celeron işlemcili versiyon 179$, Pentium işlemcili versiyon 229$ olacak şekilde satışa sunulmuş durumda. 

http://www.dell.com/us/business/p/inspiron-3050-micro-desktop/pd Yorum Yaz
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balcis 4 yıl
buna chromebox killer denmez yalnız. chromebox'un özelliği chrome os çalıştırması, bu tarz bilgisayarlarda akla ilk gelen örnek mac mini ve yeni çıkanları intel nuc'lar dahil mevcut. bence bu pc'nin rakip olduğu bilgisayar direkt mac mini.
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umut_baris 4 yıl balcis
balcis

buna chromebox killer denmez yalnız. chromebox'un özelliği chrome os çalıştırması, bu tarz bilgisayarlarda akla ilk gelen örnek mac mini ve yeni çıkanları intel nuc'lar dahil mevcut. bence bu pc'nin rakip olduğu bilgisayar direkt mac mini.

Intel Nuc çok pahalı ya. Mac mini ye de rakip olması zor gibi.
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*siteci* 4 yıl
Tam devlet daireleri için.
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