Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar

Las Vegas'da devam eden CES 2016 fuarına oldukça dikkat çekici monitörler getiren Dell, aynı zamanda Latitude 12 7000 ve Latitude 13 7000 Ultrabook bilgisayar modellerini de sergiledi.

Dell'in gövdesinde tercih ettiği "karbon fiber" malzeme ile oldukça sağlam bir seçenek oluşturan (Görsel altta) ve 1.2 kg ağırlığı bulunan yeni dizüstü bilgisayarı Latitude 13 7000, gücünü Intel'in 6. jenerasyon Core M işlemcileriden alıyor ve fan bulundurmayan bu işlemcinin katkısıyla 10 saat gibi bir batarya süresi ortaya koyabiliyor. 13.3-inç'lik ekranı ister dokunmatik olarak 3200 x 1800 piksel istenirse de dokunmatik olmadan 1920 x 1080 piksel çözünürlük seviyesinde elde edilebilen bilgisayar, 350 nit parlaklığa sahip dokunmatik ekranını Gorilla Glass ile koruyor.

Oldukça ince gövdesinde iki adet Thunderbolt 3 portu, mini HDMI, kart okuyucu, parmak izi ve RFID okuyucu yer alan Dell Latitude 13 7000, 512GB SSD depolama birimiyle satın alınabiliyor. Dell'in 2'si 1 çözümü Latitude 12 7000 ise Microsoft Surface ailesinin karşısına çıkartılıyor. Oldukça şık görünen bilgisayar, magnezyum alaşım gövdesinde 8.11mm kalınlık değeri veriyor ve gücünü Surface'lerden farklı olarak Intel'in Core M ailesinden alıyor.

512GB SSD depolama birimi ve 8GB RAM gibi diğer detayları bulunan Dell Latitude 12 7000, modern bilgisayarlarda görmeye alıştığımız üzere iki adet USB Type-C portu ile geliyor. 12.5-inç erkanında 1920 x 1080 piksel ya da 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilebilen bilgisayar, dokunmatik olan ekranını Gorilla Glass ile koruyor ve önde 5MP arkada 8MP olmak üzere iki adet kamera barındırıyor. Ayrıca Dell'in iki bilgisayarı da stylus kalem ile kontrol edilebiliyor.

Dell'in yeni bilgisayarlarından Latitude 13 7000 1,299$, Dell Latitude 12 7000 ise 1,049$ fiyat etiketinden başlayan fiyat etiketleriyle Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://venturebeat.com/2016/01/06/dell-launches-business-class-latitude-12-7000-2-in-1-latitude-13-7000-ultrabook/