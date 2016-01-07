Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in CES 2016'da tanıtımını yaptığı yeni dizüstü bilgisayarları Latitude 12 7000 ve Latitude 13 7000 Ultrabook, teknik detaylarıyla göz atmayı hakediyor
3 yıl
4,7b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar

Las Vegas'da devam eden CES 2016 fuarına oldukça dikkat çekici monitörler getiren Dell, aynı zamanda Latitude 12 7000 ve Latitude 13 7000 Ultrabook bilgisayar modellerini de sergiledi.
Dell'in gövdesinde tercih ettiği "karbon fiber" malzeme ile oldukça sağlam bir seçenek oluşturan (Görsel altta) ve 1.2 kg ağırlığı bulunan yeni dizüstü bilgisayarı Latitude 13 7000, gücünü Intel'in 6. jenerasyon Core M işlemcileriden alıyor ve fan bulundurmayan bu işlemcinin katkısıyla 10 saat gibi bir batarya süresi ortaya koyabiliyor. 13.3-inç'lik ekranı ister dokunmatik olarak 3200 x 1800 piksel istenirse de dokunmatik olmadan 1920 x 1080 piksel çözünürlük seviyesinde elde edilebilen bilgisayar, 350 nit parlaklığa sahip dokunmatik ekranını Gorilla Glass ile koruyor. 
Oldukça ince gövdesinde iki adet Thunderbolt 3 portu, mini HDMI, kart okuyucu, parmak izi ve RFID okuyucu yer alan Dell Latitude 13 7000, 512GB SSD depolama birimiyle satın alınabiliyor. Dell'in 2'si 1 çözümü Latitude 12 7000 ise Microsoft Surface ailesinin karşısına çıkartılıyor. Oldukça şık görünen bilgisayar, magnezyum alaşım gövdesinde 8.11mm kalınlık değeri veriyor ve gücünü Surface'lerden farklı olarak Intel'in Core M ailesinden alıyor.
 
Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar
512GB SSD depolama birimi ve 8GB RAM gibi diğer detayları bulunan Dell Latitude 12 7000, modern bilgisayarlarda görmeye alıştığımız üzere iki adet USB Type-C portu ile geliyor. 12.5-inç erkanında 1920 x 1080 piksel ya da 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilebilen bilgisayar, dokunmatik olan ekranını Gorilla Glass ile koruyor ve önde 5MP arkada 8MP olmak üzere iki adet kamera barındırıyor. Ayrıca Dell'in iki bilgisayarı da stylus kalem ile kontrol edilebiliyor.
Dell'in yeni bilgisayarlarından Latitude 13 7000 1,299$, Dell Latitude 12 7000 ise 1,049$ fiyat etiketinden başlayan fiyat etiketleriyle Şubat ayında satışa çıkıyor. 

http://venturebeat.com/2016/01/06/dell-launches-business-class-latitude-12-7000-2-in-1-latitude-13-7000-ultrabook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kahraman91 3 yıl
İnceldiği yerden kopsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ti7800 3 yıl
Dell niye Türkiyede yok. XPS 15 hala yok mesela...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
312 . 3 yıl ti7800
Dell türkiye'de var ama çok kısıtlı ürünler ile.
Türkiye destek hatları vs. var ve bir dell ürünü aldığınız zaman direk dell ile görüşüyorsunuz ve onlar herşeyi hallediyor.
Ben U2414H bu ince kenarlı monitörlerden aldım ve kronik sorunundan dolayı bunu ben tespit ettim tabi bizim türklerin haberi yok araştırdılar ve haklı buldular beni.
Bu ürünü alıp yerine 2 katı fiyatında U2715H monitörünü verdiler 50 gün kadar bekledikten sonra.
Yani büyük marka Dell sanırım dünyadaki en büyük 2. bilgisayar markası ama bizim gibi 3. dünya ülkelerinde pek uğraşmak istemiyorlar herhalde
vergisi vs. sıkıntılı bir ülkeyiz ve ucuz ürün pazarlı bir ülkeyiz. Kaliteyi arayan yok çoğunluk fiyat odaklı bakıyor bütün olaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekin-71 3 yıl
Dell yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AciBadem25 3 yıl
dell siler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 3 yıl
Dell işini biliyor, yıllardır çizgiyi bozmadı. Yine 2 güzel makine geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 3 yıl
Dell Vallaha yapıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor 3 yıl Facebook, Android'den kopmanın planlarını yapıyor 3 yıl SanDisk'ten dünyanın en ince M.2 SSD sürücüsü 3 yıl Apple, "Emotient" şirketini satın aldı 3 yıl Fossil, akıllı saat pazarında vites artırıyor 3 yıl LeTv dünyanın en ince 65 inç televizyonunu duyurdu 3 yıl Şarjı 1 ay dayanabilecek akıllı saatler geliyor 3 yıl Snapdragon 820'li ilk akıllı telefonu inceledik 3 yıl Samsung Galaxy S7 ile ilgili microSD iddiaları güçleniyor 3 yıl Twitter BTK’ya dava açtı 3 yıl Apple CEO’su Tim Cook yılda ne kadar kazanıyor? 3 yıl Intel'in yeni çubuk bilgisayarları Core M işlemci kullanıyor 3 yıl Hareket ile şarj edilebilen bataryalar yolda 3 yıl Güneş enerjili aksiyon kamerası 3 yıl Facebook ve Whatsapp’ta 2016 botların yılı olabilir 3 yıl Oculus Rift oyun sıkıntısı yaşamayacak 3 yıl Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor 3 yıl AppStore büyük bir rekor kırdı 3 yıl Bluetooth destekli hamilelik testi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Dell'den iki yeni gelişmiş dizüstü bilgisayar Sonraki Intel, objelerin içini gösteren başlığını tanıttı 3 yıl iOS için ekran kayıt uygulaması: Vidyo 3 yıl Dünyanın ilk akıllı evcil hayvan kasesi karşınızda 3 yıl OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700 3 yıl Gold Teknoloji grubu iflasa sürükleniyor 3 yıl Segway'den sürülebilen kişisel robot 3 yıl Uçan taksi dönemi kapıda 3 yıl Qualcomm arabaları akıllandırıyor 3 yıl Dünyanın ilk WiFi AD yönlendiricisi TP-LINK'ten geldi 3 yıl Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor gişede rakip tanımıyor 3 yıl Kablolardan sıkılanlara Dell'den yeni monitörler 3 yıl Dietsensor, gıda ürünlerinin detaylarına inebiliyor 3 yıl Snapchat, lens filtre marketini kapatıyor 3 yıl Netflix Türkiye pazarına giriş yaptı 3 yıl MSI'dan gelişmiş iki yeni oyuncu bilgisayarı 3 yıl Polaroid, ZINK teknolojili fotoğraf makinesini yeniledi 3 yıl Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor 3 yıl Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu 3 yıl Yeni 360fly kamera kaska gömülü elde edilebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim