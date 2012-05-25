Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den işletmelere yönelik Latitude 6430u Ultrabook modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yılın yükselen trendleri arasında yer alan Ultrabook modellerini genelde tüketiciyi hedefleyen bir yaklaşım içerisinde görüyoruz. Dell ise işletmelere yönelik hazırladığı Ultrabook modeli ile segmente farklı bir katkı yapmaya hazırlanıyor.

Hollandalı Tweakers sitesinin haberine göre Dell'in yeni Ultrabook modeli Latitude serisi içerisinde yer alıyor ve 6430u adını taşıyor. 

Modelde Ivy Bridge tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemciler sunulacak. 14 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük, versiyona göre değişen 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar SSD, 20.9mm kalınlık, 1.74Kg ağırlık şeklinde özellikler mevcut.

İşletmelere yönelik olarak ise donanım seviyesinde şifreleme ve güvenlik sağlayan vPro platformu, alüminyum gövde, değiştirilebilir batarya, parmak izi ve kart okuyucu, Data Protection veri koruma yazılımları şeklinde ek özellikler sunuluyor.

Latitude 6430u modeli ile ilgili fiyat ve çıkış bilgisi bilinmezken, lansmanın ise kısa bür süre sonra yapılması bekleniyor.

http://tweakers.net/nieuws/82082/dell-komt-met-stevige-ultrabook-in-latitude-serie.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 7 yıl
Tasarım budur. Kenardaki çizgiyi çok beğendim. Dell işi biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
dell su an bana göre 1 numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 7 yıl
7Mhz
Normal kullanıcılara sunduğuklarını işletmeler için ek özellikler gibi göstermeşler, tebrik ederim. Çalıştığım şirkette, aynı anlayışla satış yapan Hpnin işletmeler için ürettiği bilgisayarları alınıyor sık sık. Hiçbir artısı olmayan bilgisayarlara 3500 lira veriyoruz. Gidip bir mağazadan aynı özelliklerde bir bilgisayar 2000 liraya alınabilir ama işyeri standartları nedeniyle aynı uyduruk makineye 3500 lira verip duruyoruz. Yani hepsi aynı MAL demek istiyorum.

Peki işletmeye yönelik bilgisayarın garanti kapsamı normal son kullanıcı ile aynımı?Yerinde tamir ve birebir değişim son kullanıcıda olmadığı kadar rahat yapılamıyor mu?Ayrıca normalde garanti 2 yıldır ama kurumsalda 3 yıl olabiliyor.
Hp'nin işe yönelik probook ve probook elite serisi için o fiyatlar çok değil ama şu var pavillionlardan kurumsal makine uyduruyorlar onlar harbiden çöp.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 7 yıl
müntekim
Sadece 1 yıl garanti süresi için iki kat fazla ödenmesi hiç mantıklı değil. Zaten çoğu üretici 1 yıl fazladan garanti, az bir ücret ile ek 1 yıl garanti, sigorta gibi kampanyalar yapıyor. Donanım üreticilerinde de 3 yıl garanti ile sık sık karşılaşıyoruz. Servis imkanları aynı, zaten teknik servisin bu işletme bilgisayarı diye bir ayrım yapması zor. Bu modelleri büyük mağazalardan alamadığımız için sorun yaşandığında mağazaya götürme seçeneğimiz de olmuyor. Genelde satanlar kurumsal olmayan bilgisayarcılar ve garanti sürecinde kendilerinin de sorumlu olduklarından haberdar bile değiller. Yerinde tamir gibi bir durum teknik olarakta imkansız zaten. Benim kendime aldığım bir dizüstü bilgisayarım ilk ayında bozuldu ve Vatan'a götürdüm. 1 günde kontrol edip hemen yenisini verdiler. İşletme bilgisayarlarında bundan ötesine geçebilirler mi?
Bizde şöyle bir durum var: şirketin belirlerlediği modellerin dışına çıkamıyoruz. IT'miz yurtdışında ve sorun yaşandığında zaman kaybı olmadan ghost ile eski haline çevirmek gerekiyor. Ghost ile yüklendiğinde, kullandığımız bütün programlarda dahil sıfırmış gibi oluyor ama IT'de her modelin ghost'u olamayacağı için aynı modeller üstünden devam etmek zorunda kalıyoruz. Bizde yok ama yine bu şekilde bilgisayar alan büyük firmalarda sadece standart olması için bile aynı model bilgisayarlar alınabiliyor. Galiba üreticilerde bu durumun farkında olduğundan işletmelere özel fiyatlar belirliyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaime 7 yıl
bana - yi veren niye verdi acaba? bunuda açıklasaydı bari. Belki ben yanlış bir açıdan yaklaşıyorum konuya, belirtinde öğrenelim. Hiç bir şey demeden - verip gitmenin forum mantığıyla ilgisi nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsiyu1987 7 yıl
Dell i bu konuda tebrik etmek gerek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaime 7 yıl
Açıkçası şu zamana kadar gördüğüm en akılcı çözüm olmuş.Dell i bu konuda tebrik etmek gerek. Eksikleri var mı var. Ancak benim gibi ultrabookların inceliği ve hafifliği, notebookların ise güçlü teknik özellikleri arasında kalanlar için çok iyi olmuş. Şimdi sıra geldi bu tür ultrabookların en ince noktalarının 1 cm civarı olmasına. Ultrabooklar pazara giriş yaptığından beri beklediğim model; 1.5 cm civarı sağlam ve şık kasa, 2-1.5 kg arası ağırlık, intel ivy bridge, min nvidia gt 650 veya muadili ati ve win 8. Birde fiyatı maks 2-2.5 arası olursa alınmaması için hiç bir neden kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Önüne işletmelere yönelik ibaresi koyunca aslolan ultrabook kavramı ne oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 7 yıl
Normal kullanıcılara sunduğuklarını işletmeler için ek özellikler gibi göstermeşler, tebrik ederim. Çalıştığım şirkette, aynı anlayışla satış yapan Hp'nin işletmeler için ürettiği bilgisayarları alınıyor sık sık. Hiçbir artısı olmayan bilgisayarlara 3500 lira veriyoruz. Gidip bir mağazadan aynı özelliklerde bir bilgisayar 2000 liraya alınabilir ama işyeri standartları nedeniyle aynı uyduruk makineye 3500 lira verip duruyoruz. Yani hepsi aynı MAL demek istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 7 yıl
Dell gerçekten nasıl şık bilgisayar yapılır biliyor. Bu konuda lenovada az değil.. Beğendim..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3259 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -34- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim