Dell'den işletmelere yönelik Latitude 6430u Ultrabook modeli

Haber Editörü
Geçen yılın yükselen trendleri arasında yer alan Ultrabook modellerini genelde tüketiciyi hedefleyen bir yaklaşım içerisinde görüyoruz. Dell ise işletmelere yönelik hazırladığı Ultrabook modeli ile segmente farklı bir katkı yapmaya hazırlanıyor.
Hollandalı Tweakers sitesinin haberine göre Dell'in yeni Ultrabook modeli Latitude serisi içerisinde yer alıyor ve 6430u adını taşıyor.
Modelde Ivy Bridge tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemciler sunulacak. 14 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük, versiyona göre değişen 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar SSD, 20.9mm kalınlık, 1.74Kg ağırlık şeklinde özellikler mevcut.
İşletmelere yönelik olarak ise donanım seviyesinde şifreleme ve güvenlik sağlayan vPro platformu, alüminyum gövde, değiştirilebilir batarya, parmak izi ve kart okuyucu, Data Protection veri koruma yazılımları şeklinde ek özellikler sunuluyor.
Latitude 6430u modeli ile ilgili fiyat ve çıkış bilgisi bilinmezken, lansmanın ise kısa bür süre sonra yapılması bekleniyor.
http://tweakers.net/nieuws/82082/dell-komt-met-stevige-ultrabook-in-latitude-serie.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Peki işletmeye yönelik bilgisayarın garanti kapsamı normal son kullanıcı ile aynımı?Yerinde tamir ve birebir değişim son kullanıcıda olmadığı kadar rahat yapılamıyor mu?Ayrıca normalde garanti 2 yıldır ama kurumsalda 3 yıl olabiliyor.
Hp'nin işe yönelik probook ve probook elite serisi için o fiyatlar çok değil ama şu var pavillionlardan kurumsal makine uyduruyorlar onlar harbiden çöp.
Sadece 1 yıl garanti süresi için iki kat fazla ödenmesi hiç mantıklı değil. Zaten çoğu üretici 1 yıl fazladan garanti, az bir ücret ile ek 1 yıl garanti, sigorta gibi kampanyalar yapıyor. Donanım üreticilerinde de 3 yıl garanti ile sık sık karşılaşıyoruz. Servis imkanları aynı, zaten teknik servisin bu işletme bilgisayarı diye bir ayrım yapması zor. Bu modelleri büyük mağazalardan alamadığımız için sorun yaşandığında mağazaya götürme seçeneğimiz de olmuyor. Genelde satanlar kurumsal olmayan bilgisayarcılar ve garanti sürecinde kendilerinin de sorumlu olduklarından haberdar bile değiller. Yerinde tamir gibi bir durum teknik olarakta imkansız zaten. Benim kendime aldığım bir dizüstü bilgisayarım ilk ayında bozuldu ve Vatan'a götürdüm. 1 günde kontrol edip hemen yenisini verdiler. İşletme bilgisayarlarında bundan ötesine geçebilirler mi?
Bizde şöyle bir durum var: şirketin belirlerlediği modellerin dışına çıkamıyoruz. IT'miz yurtdışında ve sorun yaşandığında zaman kaybı olmadan ghost ile eski haline çevirmek gerekiyor. Ghost ile yüklendiğinde, kullandığımız bütün programlarda dahil sıfırmış gibi oluyor ama IT'de her modelin ghost'u olamayacağı için aynı modeller üstünden devam etmek zorunda kalıyoruz. Bizde yok ama yine bu şekilde bilgisayar alan büyük firmalarda sadece standart olması için bile aynı model bilgisayarlar alınabiliyor. Galiba üreticilerde bu durumun farkında olduğundan işletmelere özel fiyatlar belirliyorlar.