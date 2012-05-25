Dell'den işletmelere yönelik Latitude 6430u Ultrabook modeli

Geçen yılın yükselen trendleri arasında yer alan Ultrabook modellerini genelde tüketiciyi hedefleyen bir yaklaşım içerisinde görüyoruz. Dell ise işletmelere yönelik hazırladığı Ultrabook modeli ile segmente farklı bir katkı yapmaya hazırlanıyor.





Hollandalı Tweakers sitesinin haberine göre Dell'in yeni Ultrabook modeli Latitude serisi içerisinde yer alıyor ve 6430u adını taşıyor.





Modelde Ivy Bridge tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemciler sunulacak. 14 inçlik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük, versiyona göre değişen 8GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar SSD, 20.9mm kalınlık, 1.74Kg ağırlık şeklinde özellikler mevcut.





İşletmelere yönelik olarak ise donanım seviyesinde şifreleme ve güvenlik sağlayan vPro platformu, alüminyum gövde, değiştirilebilir batarya, parmak izi ve kart okuyucu, Data Protection veri koruma yazılımları şeklinde ek özellikler sunuluyor.





Latitude 6430u modeli ile ilgili fiyat ve çıkış bilgisi bilinmezken, lansmanın ise kısa bür süre sonra yapılması bekleniyor.