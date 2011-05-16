Dell'den yekpare gövde tasarımına sahip yeni dizüstü bilgisayar; XPS 15Z

Yılın ikinci yarısında kullanıma sunmak üzere üç yeni tablet bilgisayar modeli üzerinde çalışan Dell, dizüstü bilgisayar gamını iddialı modellerle güncellemeyi de sürdürüyor. Firmanın resmi Facebook sayfasında yayınlanan detaylara göre, yakında piyasa sürülmesi beklenen XPS 15Z isimli model, Apple'ın MacBook Pro ailesine rakip olacak gibi görünüyor.

Dell tarafından "ince, güçlü ve sezgisel" olarak tanımlanan dizüstü bilgisayar, Apple'ın MacBook modellerindekine benzer şekilde yekpare gövde tasarımını temel alıyor. Intel'in Huron River kod adını taşıyan Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil mobil Core işlemci platformunu temel alan dizüstü bilgisayar, etrafını saran gümüş renkli çerçeve ile şık bir görünüm sergiliyor.

15.6-inç boyutunda ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarda, farklı bellek ve sabit disk konfigürasyonlarına yer verilmesi bekleniyor. USB 3.0 teknolojisine destek sunan ve optik sürücü ile gelen sistemde, beş noktalı fiziksel pil göstergesine de yer veriliyor. Tasarımına büyük önem verilen Dell XPS 15Z'nin çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.