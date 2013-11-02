Dell'in 4K çözünürlükteki yeni monitörü 5000$+ fiyatla piyasaya çıktı

Dell resmi tanıtımını bir süre önce gerçekleştirdiği 4K çözünürlük desteği sunan yeni monitörü UltraSharp UP3214Q'nun satışına başladı. Hong Kong'da pazara sunulan 31.5-inç büyüklüğündeki monitör, Sharp tarafından üretilen IGZO paneli kullanıyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğüne sahip olan monitör, açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Adobe RGB renk diziliminin %99'unu, sRGB'nin ise %100'ünü karşılaması itibariyle profesyonellere göz kırpıyor.

Hem yatayda hem de dikeyde 176 derece görüş açısı sunan monitör, griden griye 8ms tepki süresi ile gelirken, 1,000:1 kontrast ve 350 cd/m2 parlaklık seviyelerini destekliyor. Bu özelliklere ek olarak Dell'in yeni monitöründe çok formatlı kart okuyucusu, 4 portlu USB 3.0 portU ile birlikte DisplayPort, mini DisplayPort ve HDMI konnektörlerine de yer veriliyor. Sağa sola dönüş açısı ve yüksekliği ayarlanabilir olan monitör, tasarım olarak bakıldığında ise Dell'in monitörlerinde görmeye alışık olduğumuz karakteristik çizgileri koruyor.

Dell'in 4K çözünürlükteki yeni monitörü, Hong Kong pazarında 5400 dolar gibi yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunulmuş durumda. AMD'nin Radeon R9 290X ve Nvidia'nın da GeForce GTX 780 Ti ile 4K seviyesinde oyun deneyimini konuşmaya başladığı şu günlerde, son kullanıcıların bu sürece adapte olması özellikle monitör ve televizyon tarafındaki yüksek maliyetler nedeniyle biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.