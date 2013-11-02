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Dell'in 4K çözünürlükteki yeni monitörü 5000$+ fiyatla piyasaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in 4K çözünürlükteki yeni monitörü 5000$+ fiyatla piyasaya çıktı
Dell resmi tanıtımını bir süre önce gerçekleştirdiği 4K çözünürlük desteği sunan yeni monitörü UltraSharp UP3214Q'nun satışına başladı. Hong Kong'da pazara sunulan 31.5-inç büyüklüğündeki monitör, Sharp tarafından üretilen IGZO paneli kullanıyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlüğüne sahip olan monitör, açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Adobe RGB renk diziliminin %99'unu, sRGB'nin ise %100'ünü karşılaması itibariyle profesyonellere göz kırpıyor.
Hem yatayda hem de dikeyde 176 derece görüş açısı sunan monitör, griden griye 8ms tepki süresi ile gelirken, 1,000:1 kontrast ve 350 cd/m2 parlaklık seviyelerini destekliyor. Bu özelliklere ek olarak Dell'in yeni monitöründe çok formatlı kart okuyucusu, 4 portlu USB 3.0 portU ile birlikte DisplayPort, mini DisplayPort ve HDMI konnektörlerine de yer veriliyor. Sağa sola dönüş açısı ve yüksekliği ayarlanabilir olan monitör, tasarım olarak bakıldığında ise Dell'in monitörlerinde görmeye alışık olduğumuz karakteristik çizgileri koruyor.
Dell'in 4K çözünürlükteki yeni monitörü, Hong Kong pazarında 5400 dolar gibi yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunulmuş durumda. AMD'nin Radeon R9 290X ve Nvidia'nın da GeForce GTX 780 Ti ile 4K seviyesinde oyun deneyimini konuşmaya başladığı şu günlerde, son kullanıcıların bu sürece adapte olması özellikle monitör ve televizyon tarafındaki yüksek maliyetler nedeniyle biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. 

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dogangoxel 6 yıl en beğenilen
Bu fiyat bizi dell'er arkadaş.
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Farwynd 6 yıl
Fiyatın bu kadar fazla olması 4K olmasından değil, tasarımcılar için doğru renk veren panele sahip oluşundan kaynaklanıyor.
Full HD aynı tip panellerde şu an pahalı halihazırda.
Fiyatın bu kadar fazla olması 4K olmasından değil, tasarımcılar için doğru renk veren panele sahip oluşundan kaynaklanıyor.Full HD aynı tip panellerde şu a...
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MxFxOx 4 yıl
4k'için en az 2 ekran kartı gerekiyor onuda her oyunda stabil kullanamıyorsun.Hadi paraya kıydın, en ufak donma takılma adamın ömrünü yer :D
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GokhanMaths 6 yıl
profesyonel ise sorun olmaz fiyat
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seven44 6 yıl
yavaş gel dell
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JoeyBane 6 yıl
Bu ekranı destekleyecek gpu'm olmadıktan sonra neyleyim 4K'yı. Gerçi 5000$ ekrana veren 1000$ da gpu'ya verir.
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ti7800 6 yıl
Mac Pro'nun yanına yakışır.
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interwap 6 yıl
4K video kaydı yapan telefon isteyen arkadaşlar. Alın size 4K monitör. 4K görüntüleri başka nerede izleyeceksiniz.
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crossmatch 6 yıl
Patrondan CEO olursa bu kaçınılmaz.
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dere.beyi 6 yıl
yok E.... A..
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alito 6 yıl
5400 dolara sistem dizsen 4K filan aramazsın, akar gidersin. 4K için daha çok yol var.
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etlik 6 yıl
4K görüntünün fiyatıda 4k olsaydı tam f/p ürünü oldurdu.
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Godolphin 6 yıl
Profesyoneller için üretilmiş o yüzden fiyat normal gidip bir ev kullanıcı bunu almaz.
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