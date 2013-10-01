Delta Havayolları şirketinden 11,000 adet Microsoft Surface 2 alımı

Pilotların uçuşları için gerekli önemli dokümanları taşıdıkları ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantaları, gelişen teknolojiler doğrultusunda yerlerini çok daha kullanışlı ve aynı zamanda oldukça hafif tablet modellerine bırakıyorlar. Daha önce Apple'ın iPad modeli için benzerlerini gördüğümüz satın alma süreci, bu sefer Microsoft'un Surface 2 tableti için yapılmış durumda.





Bu doğrultuda Amerika merkezli Delta Havayolları isimli ticari hava yolu firması, Microsoft'un Surface 2 isimli tablet bilgisayarından 11,000 adet satın aldığını duyurdu. Pilotlara sunduğu hızlı erişim özellikleriyle yardımcı olması yanında genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayan bu değişim, şirketin belirttiğine göre Boeing'in 757 ve 767 model numaralı uçakları içerisinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca 2014 yılının sonuna kadar uçak kokpitleri içerisinde kağıt kullanımını sona erdirmeyi planlayan Delta Havayolları, Microsoft'un Surface 2 tablet modelinin ise çoklu pencere desteği nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.

http://mashable.com/2013/10/01/delta-surface-tablets/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner