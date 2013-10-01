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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delta Havayolları şirketinden 11,000 adet Microsoft Surface 2 alımı

5 yıl
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18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Delta Havayolları şirketinden 11,000 adet Microsoft Surface 2 alımı
Pilotların uçuşları için gerekli önemli dokümanları taşıdıkları ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantaları, gelişen teknolojiler doğrultusunda yerlerini çok daha kullanışlı ve aynı zamanda oldukça hafif tablet modellerine bırakıyorlar. Daha önce Apple'ın iPad modeli için benzerlerini gördüğümüz satın alma süreci, bu sefer Microsoft'un Surface 2 tableti için yapılmış durumda.

Bu doğrultuda Amerika merkezli Delta Havayolları isimli ticari hava yolu firması, Microsoft'un Surface 2 isimli tablet bilgisayarından 11,000 adet satın aldığını duyurdu. Pilotlara sunduğu hızlı erişim özellikleriyle yardımcı olması yanında genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayan bu değişim, şirketin belirttiğine göre Boeing'in 757 ve 767 model numaralı uçakları içerisinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca 2014 yılının sonuna kadar uçak kokpitleri içerisinde kağıt kullanımını sona erdirmeyi planlayan Delta Havayolları, Microsoft'un Surface 2 tablet modelinin ise çoklu pencere desteği nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.

http://mashable.com/2013/10/01/delta-surface-tablets/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz
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baysan240 5 yıl en beğenilen
onur01651
Havada kullanılacak cihazda GPS alıcısı yok !!!

hee anasını satayım zaten pilotlar şimdiye kadar ceptelefonunun navigasyonuyla ile yollarını buluyorlardı....
onur01651Havada kullanılacak cihazda GPS alıcısı yok !!!hee anasını satayım zaten pilotlar şimdiye kadar ceptelefonunun navigasyonuy...
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Xagdas 5 yıl
İçerden bilgi:

THY mühendisiyim.
Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçakları için seçilen ürün UTC'nin G700 EFB'sidir. EFB, electronic flight bag demektir. Kilogramı değişken olsada, tabletlere (ve tabletlerin gerektirdiği kokpit modifikasyonuna) göre daha ağırdır basılı kağıtlar. Ticari havayolu şirketlerinde kilogramların bile hesabı yapılır. Fazla yük taşımak, fazla yakıt yakmak demektir ve küçücük bir fark 250 uçaklık filoda senede tonlarca yakıta mal olur. American Airlines'ta mesela iPad vardır. Pek çok havayolu şirketi çeşitli yelpazeden ürünler kullanır. Dediğim gibi bizde olacak olan UTC Aerospace Systems şirketinin G700 ürünüdür. Pilot uygulama G500 ürünü ile test edilmektedir. Ürün broşürünü isteyen linkten inceleyebilir:
http://utcaerospacesystems.com/cap/systems/sisdocuments/EFB%20Solutions/SmartDisplay%20Electronic%20Flight%20Bag%20%28EFB%29%20G700%20Series.pdf

Edit: fazla bilgi vermişim, azıcık sildim ;)
İçerden bilgi:THY mühendisiyim.Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçak...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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CanTnçr 5 yıl Xagdas
Xagdas

İçerden bilgi:

THY mühendisiyim.
Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçakları için seçilen ürün UTC'nin G700 EFB'sidir. EFB, electronic flight bag demektir. Kilogramı değişken olsada, tabletlere (ve tabletlerin gerektirdiği kokpit modifikasyonuna) göre daha ağırdır basılı kağıtlar. Ticari havayolu şirketlerinde kilogramların bile hesabı yapılır. Fazla yük taşımak, fazla yakıt yakmak demektir ve küçücük bir fark 250 uçaklık filoda senede tonlarca yakıta mal olur. American Airlines'ta mesela iPad vardır. Pek çok havayolu şirketi çeşitli yelpazeden ürünler kullanır. Dediğim gibi bizde olacak olan UTC Aerospace Systems şirketinin G700 ürünüdür. Pilot uygulama G500 ürünü ile test edilmektedir. Ürün broşürünü isteyen linkten inceleyebilir:
http://utcaerospacesystems.com/cap/systems/sisdocuments/EFB%20Solutions/SmartDisplay%20Electronic%20Flight%20Bag%20%28EFB%29%20G700%20Series.pdf

Edit: fazla bilgi vermişim, azıcık sildim ;)

Konuya sektörün içerisinde yer alan biri olarak yaptığınız katkı için çok teşekkür ederim
Xagdasİçerden bilgi:THY mühendisiyim.Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğ...
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theidol 5 yıl
Pilotlar her uçuş öncesi o uçuş ile ilgili 50-150 sayfa arası çıktı alır. Bu çıktı adetini günlük uçuş*ortalama 75 sf* 365 gun yaparsanız ne kadar ciddi çıktı alındığı ortaya çıkar. Ancak bence pilotlar tabletten çok kağıda güveneceklerdir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hay reklamlarınıza başlıcam bune be reklam sites oldu iyice dh
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eofdred 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

hay reklamlarınıza başlıcam bune be reklam sites oldu iyice dh

haber bu haber.
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Xagdas 5 yıl
İçerden bilgi:

THY mühendisiyim.
Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçakları için seçilen ürün UTC'nin G700 EFB'sidir. EFB, electronic flight bag demektir. Kilogramı değişken olsada, tabletlere (ve tabletlerin gerektirdiği kokpit modifikasyonuna) göre daha ağırdır basılı kağıtlar. Ticari havayolu şirketlerinde kilogramların bile hesabı yapılır. Fazla yük taşımak, fazla yakıt yakmak demektir ve küçücük bir fark 250 uçaklık filoda senede tonlarca yakıta mal olur. American Airlines'ta mesela iPad vardır. Pek çok havayolu şirketi çeşitli yelpazeden ürünler kullanır. Dediğim gibi bizde olacak olan UTC Aerospace Systems şirketinin G700 ürünüdür. Pilot uygulama G500 ürünü ile test edilmektedir. Ürün broşürünü isteyen linkten inceleyebilir:
http://utcaerospacesystems.com/cap/systems/sisdocuments/EFB%20Solutions/SmartDisplay%20Electronic%20Flight%20Bag%20%28EFB%29%20G700%20Series.pdf

Edit: fazla bilgi vermişim, azıcık sildim ;)
1 Yanıt Yanıtla +9
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CanTnçr 5 yıl Xagdas
Xagdas

İçerden bilgi:

THY mühendisiyim.
Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçakları için seçilen ürün UTC'nin G700 EFB'sidir. EFB, electronic flight bag demektir. Kilogramı değişken olsada, tabletlere (ve tabletlerin gerektirdiği kokpit modifikasyonuna) göre daha ağırdır basılı kağıtlar. Ticari havayolu şirketlerinde kilogramların bile hesabı yapılır. Fazla yük taşımak, fazla yakıt yakmak demektir ve küçücük bir fark 250 uçaklık filoda senede tonlarca yakıta mal olur. American Airlines'ta mesela iPad vardır. Pek çok havayolu şirketi çeşitli yelpazeden ürünler kullanır. Dediğim gibi bizde olacak olan UTC Aerospace Systems şirketinin G700 ürünüdür. Pilot uygulama G500 ürünü ile test edilmektedir. Ürün broşürünü isteyen linkten inceleyebilir:
http://utcaerospacesystems.com/cap/systems/sisdocuments/EFB%20Solutions/SmartDisplay%20Electronic%20Flight%20Bag%20%28EFB%29%20G700%20Series.pdf

Edit: fazla bilgi vermişim, azıcık sildim ;)

Konuya sektörün içerisinde yer alan biri olarak yaptığınız katkı için çok teşekkür ederim
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darkaura 5 yıl
bu arada micrososft surface 2 yi tanitti, sitede konuyla ilgili tek haber gormedim. haber ciktida benmi kacirdim bilmiyorum. ama oyle bile olsa bir suredir sitenin haber kalitesinde ve hizinda ciddi dusus var.
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CanTnçr 5 yıl darkaura
darkaura

bu arada micrososft surface 2 yi tanitti, sitede konuyla ilgili tek haber gormedim. haber ciktida benmi kacirdim bilmiyorum. ama oyle bile olsa bir suredir sitenin haber kalitesinde ve hizinda ciddi dusus var.

http://www.donanimhaber.com/tablet-pc/haberleri/Microsoft-yeni-nesil-Surface-2-ve-Surface-Pro-2-tabletlerini-tanitti.htm
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gfbekir 5 yıl
Kaptan, tablet dondu, düşüceeeeezzzz, aaaaaaaaaaaaaaa!!!birbir!11!!
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Nokia Specialist 5 yıl gfbekir
gfbekir
Kaptan, tablet dondu, düşüceeeeezzzz, aaaaaaaaaaaaaaa!!!birbir!11!!

Android değil bu
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Nokia Specialist 5 yıl
Güzel haber. iOS çulara gelsin

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onur01651 5 yıl Nokia Specialist
Turbo hoşgeldin, kaç gündür yoktun :D
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tebrikler yazı ile olsa tartışma yapabiliyorsunuz.Karşı karşıya gelseniz kesin kavga çıkarırsınız.Kendi adıma yazacak olursam beni donanım yazılım ilgilendirir.Havayolunun alacağı tabletler değil.Site ismi ile bağdaşmayan haberler olmaması lazım.Rekabet alım satım vesaire.
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Steve Meade 5 yıl
Her ne kadar haklı olsanızda yıl olmuş iki sıfır bir üç, gps alıcı yok ne demek abi ya şaka mı bu ?
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zengier 5 yıl Steve Meade
Steve Meade

Her ne kadar haklı olsanızda yıl olmuş iki sıfır bir üç, gps alıcı yok ne demek abi ya şaka mı bu ?

gps alicisiyok demek anakart uzerindeki yerden tasarruf, gucten tasarruf, daha az bilecesen oldugu icin maliyetten kisma demek. bircok uretici bu anlamda farkli seceneklerde urunler uretiyor. boyle bir durumda da gayet mantikli gps olmayan bir tablet secimi. 11 k aliniyor, yuzbinlerce dolarlik tasarruf demek.
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baysan240 5 yıl en beğenilen
onur01651
Havada kullanılacak cihazda GPS alıcısı yok !!!

hee anasını satayım zaten pilotlar şimdiye kadar ceptelefonunun navigasyonuyla ile yollarını buluyorlardı....
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onur01651 5 yıl
Havada kullanılacak cihazda GPS alıcısı yok !!!
EDİT: İyice saçmaladınız resme bakarsanız güncel verilere bakıyorlar ama uçak nerde, ne bileyim nerde
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bakura_tr 5 yıl onur01651
onur01651

Havada kullanılacak cihazda GPS alıcısı yok !!!

Uçakta yön bulmak için bugüne kadar herhalde tablet kullanmadılar
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