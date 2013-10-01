Delta Havayolları şirketinden 11,000 adet Microsoft Surface 2 alımı

Haber Editörü
Pilotların uçuşları için gerekli önemli dokümanları taşıdıkları ve ağırlıkları 15 kg civarında olan uçuş çantaları, gelişen teknolojiler doğrultusunda yerlerini çok daha kullanışlı ve aynı zamanda oldukça hafif tablet modellerine bırakıyorlar. Daha önce Apple'ın iPad modeli için benzerlerini gördüğümüz satın alma süreci, bu sefer Microsoft'un Surface 2 tableti için yapılmış durumda.
Bu doğrultuda Amerika merkezli Delta Havayolları isimli ticari hava yolu firması, Microsoft'un Surface 2 isimli tablet bilgisayarından 11,000 adet satın aldığını duyurdu. Pilotlara sunduğu hızlı erişim özellikleriyle yardımcı olması yanında genel olarak ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayan bu değişim, şirketin belirttiğine göre Boeing'in 757 ve 767 model numaralı uçakları içerisinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca 2014 yılının sonuna kadar uçak kokpitleri içerisinde kağıt kullanımını sona erdirmeyi planlayan Delta Havayolları, Microsoft'un Surface 2 tablet modelinin ise çoklu pencere desteği nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor.
http://mashable.com/2013/10/01/delta-surface-tablets/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hee anasını satayım zaten pilotlar şimdiye kadar ceptelefonunun navigasyonuyla ile yollarını buluyorlardı....
THY mühendisiyim.
Pilot olsanız, ya da sistemi kuran mühendis olsanız Surface2 olduğuma dua edersiniz. Bizim THY uçakları için seçilen ürün UTC'nin G700 EFB'sidir. EFB, electronic flight bag demektir. Kilogramı değişken olsada, tabletlere (ve tabletlerin gerektirdiği kokpit modifikasyonuna) göre daha ağırdır basılı kağıtlar. Ticari havayolu şirketlerinde kilogramların bile hesabı yapılır. Fazla yük taşımak, fazla yakıt yakmak demektir ve küçücük bir fark 250 uçaklık filoda senede tonlarca yakıta mal olur. American Airlines'ta mesela iPad vardır. Pek çok havayolu şirketi çeşitli yelpazeden ürünler kullanır. Dediğim gibi bizde olacak olan UTC Aerospace Systems şirketinin G700 ürünüdür. Pilot uygulama G500 ürünü ile test edilmektedir. Ürün broşürünü isteyen linkten inceleyebilir:
http://utcaerospacesystems.com/cap/systems/sisdocuments/EFB%20Solutions/SmartDisplay%20Electronic%20Flight%20Bag%20%28EFB%29%20G700%20Series.pdf
Edit: fazla bilgi vermişim, azıcık sildim ;)
Konuya sektörün içerisinde yer alan biri olarak yaptığınız katkı için çok teşekkür ederim