Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde yeniden destek aramaya başladı

Geçtiğimiz sene içerisinde Kickstarter üzerinde başlatılan ancak istediği desteği bulamadığı için geri çekilen Delta Six oyun silahı projesi, site üzerinde yeniden destek aramaya başladı.

David Kotkin tarafından geliştirilen Delta Six oyun silahı, üzerinde yer alan jiroskop, ivme ölçer, geri tepki verebilen tetik mekanizması ve oyunlara özel tuşları ile aksiyon oyunlarının her açısıyla kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Kızıl ötesi yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların nişan almasını kolaylaştıran, oyun içerisinde hareket etme işleminin yine direkt olarak dahili sensörleri ile sağlayan ve eski modele göre yeniden tasarlanan Delta Six, PC, Xbox 360, PlayStation 3 ve Wii U gibi cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor ve söylediğine göre yeni nesil konsollara göre programlanabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.

FPS oyunları için oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabilecek Delta Six oyun silahı, bugün başlatılmış olmasına rağmen 100,000$'lık hedefin 18,200$'lık kısmını 96 bağış ile toplamış durumda. Bu sefer istediği başarıyı elde edebileceği düşünülen ve site üzerinden yapılacak 159$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtıcı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/356540105/delta-six-a-new-kind-of-game-controller