Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde yeniden destek aramaya başladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz sene içerisinde Kickstarter üzerinde başlatılan ancak istediği desteği bulamadığı için geri çekilen Delta Six oyun silahı projesi, site üzerinde yeniden destek aramaya başladı.
David Kotkin tarafından geliştirilen Delta Six oyun silahı, üzerinde yer alan jiroskop, ivme ölçer, geri tepki verebilen tetik mekanizması ve oyunlara özel tuşları ile aksiyon oyunlarının her açısıyla kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Kızıl ötesi yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların nişan almasını kolaylaştıran, oyun içerisinde hareket etme işleminin yine direkt olarak dahili sensörleri ile sağlayan ve eski modele göre yeniden tasarlanan Delta Six, PC, Xbox 360, PlayStation 3 ve Wii U gibi cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor ve söylediğine göre yeni nesil konsollara göre programlanabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.
FPS oyunları için oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabilecek Delta Six oyun silahı, bugün başlatılmış olmasına rağmen 100,000$'lık hedefin 18,200$'lık kısmını 96 bağış ile toplamış durumda. Bu sefer istediği başarıyı elde edebileceği düşünülen ve site üzerinden yapılacak 159$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtıcı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/356540105/delta-six-a-new-kind-of-game-controller Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben biliyorum bütün oyunları ve yeterli değil.
Arma III Alpha.
Örnek bir resim
[ek]
Ayrıca silahın sersor tepki süresi nedir? bunuda bilmek lazım. Silahı sağa sola çevirince mouse gibi hızlı tepki vermesi gerekir. Aksi taktirde hardcore oyuncu buna çöp gözüyle bakar.
Birkac gun veya hafta oynayacaksin,sonra ise koltuguna uzanip controller ile oynamanin zevkinin hicbir seyde olmadigini anlayip satmak icin ugrasacaksin.
Ps move ve kinect kullanicilari bilir bunlari.
ben bile daha iyi mantık kurarım ps3 move deki silah bile daha iyi resmen bunda dalga geçmişler silah sağa yatırınca hedef sağa kayıyor bildiğin yerçekimi sensörü koymuşlar cep telefonunda olan gibi öle sola sağa yatırmayla nişan alınmaz oyun oynanmaz bide para topluyolar bağışmış o parayı bana versinler 10 kat iyisini yaparım dürbünde yalan zaten insan dürbünün içine mönitör koyarda dürbünden bakınca sensör farkedip nişan alma pozisyonuna getirir daha gerçekci olurdu ayrekten silahla gerçekten nişan alıyomuş gibi hedefte hareket etmesi lazım bi tek o çok zor bi teknoloji onuda bulurlar ps move daki nerdeyse birebir
bide abarta abarta anlatıyolar Kadın orda sialahı full oynatıyor crosshair ise kıpırdama yok bana imkan versinler sistemi yaparım :D zaten çoğu kişi fark etmiştir silahla oynanmadığını yapamamışlar sorsak zamanla geliştircez bikere yanlış başlamışsın yanlış devam ediceksin şu dünyada oyunda en iyi mouse dır
mouse lazer le algılar ozaman silaha kızıl ötesi lazer takıcan gözükmemesi rahatsız etmez :D tabi alzer güçlü olcakki algılasın sonra mosue gibi kullanıcan silahı al sana en basit mantık bunlar mal gibi yapmışlar