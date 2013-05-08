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Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde yeniden destek aramaya başladı

6 yıl
7,4b
1
10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde yeniden destek aramaya başladı
Geçtiğimiz sene içerisinde Kickstarter üzerinde başlatılan ancak istediği desteği bulamadığı için geri çekilen Delta Six oyun silahı projesi, site üzerinde yeniden destek aramaya başladı.
David Kotkin tarafından geliştirilen Delta Six oyun silahı, üzerinde yer alan jiroskop, ivme ölçer, geri tepki verebilen tetik mekanizması ve oyunlara özel tuşları ile aksiyon oyunlarının her açısıyla kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Kızıl ötesi yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların nişan almasını kolaylaştıran, oyun içerisinde hareket etme işleminin yine direkt olarak dahili sensörleri ile sağlayan ve eski modele göre yeniden tasarlanan Delta Six, PC, Xbox 360, PlayStation 3 ve Wii U gibi cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor ve söylediğine göre yeni nesil konsollara göre programlanabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.
FPS oyunları için oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabilecek Delta Six oyun silahı, bugün başlatılmış olmasına rağmen 100,000$'lık hedefin 18,200$'lık kısmını 96 bağış ile toplamış durumda. Bu sefer istediği başarıyı elde edebileceği düşünülen ve site üzerinden yapılacak 159$ bağış ile Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtıcı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/356540105/delta-six-a-new-kind-of-game-controller Yorum Yaz
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demo22 6 yıl
ssbrutality
demo22Bunun için gerçeğe dayalı oyun gerek tam benim istediğim tarzda ama şu an gerçeğe dayalı hiç bir oyun yok oyunlarda en azından gerçeğe yakın fizik ve detay konusunda hiç bir oyun yok zaten bilgisayarda olmasıda imkansız çünkü performans kısıtlaması var konsolda böyle değil bu yüzden konsol dışında hiç bir cihaz için imkansız.
Arma III Alpha.

Ben biliyorum bütün oyunları ve yeterli değil.
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_Dolores O'Riordan_ 5 yıl
anlamadım şey gezgin halı nedir ? gördüğünüz üzere sony yapmış oldu movelarda bi navgiaton controller ile ps3 koldakinin aynısına benzerini onda yapmış move navagiation controller adı onu silahı takıyorsunuz joisticj ile yön vs. yapabiliyorsunuz ^^
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ssbrutality 6 yıl
demo22
Bunun için gerçeğe dayalı oyun gerek tam benim istediğim tarzda ama şu an gerçeğe dayalı hiç bir oyun yok oyunlarda en azından gerçeğe yakın fizik ve detay konusunda hiç bir oyun yok zaten bilgisayarda olmasıda imkansız çünkü performans kısıtlaması var konsolda böyle değil bu yüzden konsol dışında hiç bir cihaz için imkansız.

Arma III Alpha.
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alito 6 yıl
Yana ve öne arkaya gitmek için sensor koymak pek mantıklı değil. Silahı yana veya öne arkaya yatırınca nişan almak zorlaşır ve muhtemelen hızlı davranamadığınız için ölümünüze yol açar. Bence yanlara gitmek için sensor koymak yerine kabzanın arkasına bir analog stick yerleştirilebilirdi. Sensor yardımı ile nişan alırken analoglada yanlara ve öne arkaya hareket edebilirdik.

Örnek bir resim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[ek]

Ayrıca silahın sersor tepki süresi nedir? bunuda bilmek lazım. Silahı sağa sola çevirince mouse gibi hızlı tepki vermesi gerekir. Aksi taktirde hardcore oyuncu buna çöp gözüyle bakar.
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demo22 6 yıl
Bunun için gerçeğe dayalı oyun gerek tam benim istediğim tarzda ama şu an gerçeğe dayalı hiç bir oyun yok oyunlarda en azından gerçeğe yakın fizik ve detay konusunda hiç bir oyun yok zaten bilgisayarda olmasıda imkansız çünkü performans kısıtlaması var konsolda böyle değil bu yüzden konsol dışında hiç bir cihaz için imkansız.
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Bamya Avcisi 6 yıl
Heves edip alinacak sonra yuzune bakilmayacak bir aksesuar ayni ps move ve kinect gibi.
Birkac gun veya hafta oynayacaksin,sonra ise koltuguna uzanip controller ile oynamanin zevkinin hicbir seyde olmadigini anlayip satmak icin ugrasacaksin.
Ps move ve kinect kullanicilari bilir bunlari.
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acbold 6 yıl
Düşünce güzel kaliteli bir şekilde yapılsa yok satacağını düşünüyorum. Ama sanki olmamış silahı döndürerek sağa doğru gitmesi garip,sağa sola hareket ettirip gezgin hali almalı.vs bir sürü eklenecek şey var bahsettikleri para kadar etmez bu ürün.
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mobydock 6 yıl
Allahtan korkun bune lan böle saçma sapan işi yapanın. Silahla resmen alakası yok
ben bile daha iyi mantık kurarım ps3 move deki silah bile daha iyi resmen bunda dalga geçmişler silah sağa yatırınca hedef sağa kayıyor bildiğin yerçekimi sensörü koymuşlar cep telefonunda olan gibi öle sola sağa yatırmayla nişan alınmaz oyun oynanmaz bide para topluyolar bağışmış o parayı bana versinler 10 kat iyisini yaparım dürbünde yalan zaten insan dürbünün içine mönitör koyarda dürbünden bakınca sensör farkedip nişan alma pozisyonuna getirir daha gerçekci olurdu ayrekten silahla gerçekten nişan alıyomuş gibi hedefte hareket etmesi lazım bi tek o çok zor bi teknoloji onuda bulurlar ps move daki nerdeyse birebir
bide abarta abarta anlatıyolar Kadın orda sialahı full oynatıyor crosshair ise kıpırdama yok bana imkan versinler sistemi yaparım :D zaten çoğu kişi fark etmiştir silahla oynanmadığını yapamamışlar sorsak zamanla geliştircez bikere yanlış başlamışsın yanlış devam ediceksin şu dünyada oyunda en iyi mouse dır
mouse lazer le algılar ozaman silaha kızıl ötesi lazer takıcan gözükmemesi rahatsız etmez :D tabi alzer güçlü olcakki algılasın sonra mosue gibi kullanıcan silahı al sana en basit mantık bunlar mal gibi yapmışlar
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drfree1 6 yıl
geri tepme olsa harika olurmuş.
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Sherlock69 6 yıl
Bu kullanılır ama oculus rift ile tabiki tam zevk verebilir o zaman :)
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