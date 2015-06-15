Deniz Suyu Çöle Hayat Veriyor

Birleşik Arap Emirlikleri, yenilebilir enerji ve sürdürülebilir sistemler üzerine çokça yatırım yapıyor. Üstelik burada geliştirilen bir sisteme dünyanın devlerinden olan General Elektrik, Boeing ve Etihad Hava Yolları gibi büyük firmalar destek veriyor.

Son olarak suya bayılan mangrov ağacına yönlendirilen su, tamamen temizleniyor ve ağaçların karbon depolamasına yardımcı olan besinlerden de temizleniyor hatta denize geri verilecek kaliteye ulaşıyor. Bu ağaçlar da karbon depolamasına ve ayrıca ağaç üretimine katkıda bulunuyor. Sonuçta yiyecek, uçak yakıtı ve ağaç çöl ortamında yetişebilir hale geliyor.

Yeni yapılan bir çalışmada deniz suyundan faydalanılmış. Sistemde birinci adımda denizden alınan sudan, balık ve karides ilavesi ile mini bir ekosistem üretiliyor. Buradan çekilen atık su, temizlik işini yapan ve tuzlu suya uyumlu çöl bitkileri için gübreleme işine yarıyor. Sonrasında buradaki bitkiler alınarak havacılık endüstrisinde yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 16. sayısında yayınlanmıştır.

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