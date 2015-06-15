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Deniz Suyu Çöle Hayat Veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Deniz Suyu Çöle Hayat Veriyor
Birleşik Arap Emirlikleri, yenilebilir enerji ve sürdürülebilir sistemler üzerine çokça yatırım yapıyor. Üstelik burada geliştirilen bir sisteme dünyanın devlerinden olan General Elektrik, Boeing ve Etihad Hava Yolları gibi büyük firmalar destek veriyor.

Yeni yapılan bir çalışmada deniz suyundan faydalanılmış. Sistemde birinci adımda denizden alınan sudan, balık ve karides ilavesi ile mini bir ekosistem üretiliyor. Buradan çekilen atık su, temizlik işini yapan ve tuzlu suya uyumlu çöl bitkileri için gübreleme işine yarıyor. Sonrasında buradaki bitkiler alınarak havacılık endüstrisinde yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor.

Son olarak suya bayılan mangrov ağacına yönlendirilen su, tamamen temizleniyor ve ağaçların karbon depolamasına yardımcı olan besinlerden de temizleniyor hatta denize geri verilecek kaliteye ulaşıyor. Bu ağaçlar da karbon depolamasına ve ayrıca ağaç üretimine katkıda bulunuyor. Sonuçta yiyecek, uçak yakıtı ve ağaç çöl ortamında yetişebilir hale geliyor.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 16. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2015/01/24/ge-joins-sustainable-bioenergy-research-consortium/ Yorum Yaz
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muhamnet 4 yıl en beğenilen tropik17
tropik17

Nasrettin Hoca'nın kapının önüne çalı koyacağız geçen koyunların yünleri çalılara takılacak. Biz o yünleri toplayıp ip yapıp satacağız demesi gibi olmuş olay.

Kolay gelsin diyelim. Ne diyelim.

zaten böyle şeyler gökten zembille iniyor, 2 günde yapılıyor...
tropik17Nasrettin Hoca'nın kapının önüne çalı koyacağız geçen koyunların yünleri çalılara takılacak. Biz o yünleri toplayıp ip yapıp sat...
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Mr xXx 4 yıl
Adamlar yapmasa bile düşünmüş abi
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karayulun 4 yıl
Bunları dünya da tüm çöl arazisine sahip ülkeler yapabilseler ne güzel olurdu. Ancak yayılmacılardan kimseye fırsat gelmiyor. O ülkede emir-sultan vs her ne haltsa zenginlik bolluk içinde yaşarlar iken, dünyanın dört bir yanında açlıktan, savaştan zarar görmeye devam eden halkarı zerre umursamadıkları akıllara gelir. Ortadoğu'da ki katliam ve zulmlere destek sağlayan batı uşağı devletlerden (türkiye, suudi arabistan, katar, ürdün, kuveyt, bahreyn) biride birleşik arap emirlikleridir.
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caneycaney 4 yıl
Yenilenmek ve Yenilmek arada büyük fark var
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deoksiriboz1001 4 yıl
Yenilebilir demeyeydiniz iyiymiş ??
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tropik17 4 yıl
Nasrettin Hoca'nın kapının önüne çalı koyacağız geçen koyunların yünleri çalılara takılacak. Biz o yünleri toplayıp ip yapıp satacağız demesi gibi olmuş olay.
Kolay gelsin diyelim. Ne diyelim.
1 Yanıt Yanıtla
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muhamnet 4 yıl tropik17
tropik17

Nasrettin Hoca'nın kapının önüne çalı koyacağız geçen koyunların yünleri çalılara takılacak. Biz o yünleri toplayıp ip yapıp satacağız demesi gibi olmuş olay.

Kolay gelsin diyelim. Ne diyelim.

zaten böyle şeyler gökten zembille iniyor, 2 günde yapılıyor...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Erdinç B. 4 yıl
Arap ülkeleri çok akıllı bir hareket yaptılar. Fosil yakıt satmakla bu işin yürümeyeceğini çok önce farkettiler, halihazırda müşterileri olan ülkelere, şirketlere daha ucuz ve fosil kaynaklı olmayan enerji vermenin yollarını arıyorlar. Bunun için ar-ge'ye ve yeni fikirlere epey para harcadıklarını okumuştum. Güneş enerjisinden elektrik üretmek için çölden daha iyi bir yer düşünemiyorum, sanırım rüzgar güllerinden de faydalanmak istiyorlarmış. Deniz kıyısında olduklarından dalga, yosun v.b yollarından da elektrik üretilebiliyor. Her ne kadar bu kaynakların hepsi diğer ülkelerde de bulunuyor olsa da erken hareket edip verimli şekilde üretime geçtiklerinden, bu işlere yatırım gücü olmayan ülkelere daha ucuza elektrik verip hem para kazanmak hem de bağımlı hale getirmek istiyorlar.
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H.E.B Sup 4 yıl
Gelecek başında re olan yani tekrar olan şeylerin üretimiyle gelicek.Suyun tekrar kullanımı yenilenebilir enerjinin tekrar kullanımı.Geri dönüşüm gelecekte çok daha ilerleyecektir diye düşünüyorum.Şimdi bile dünyada çelik alüminyum altın gibi maddeler geri dönüşümle ciddi oranlarda geri kazanılıyor.Plastikteki geri kazanımın daha yüksek seviyelere çıkılması lazım.Kağıt üretiminde ağaç yerine başka sentetik maddelere yönelim gerekiyor.Çok net diyebilirim ki recycle işine giren yatırım yapan kimse gelecekte çok ciddi paralar kazanıcaktır.Hatta şimdi bile ufaktan başladılar kazanmaya.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Harika.
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doctor_bey 4 yıl
Böyle şeyler düşünmeleri güzel, sadece düşünmekle kalmayıp projeye dökmeleri daha da güzel. Umarım gerçekten güzel amaçlar için kullanırlar
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