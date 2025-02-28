Dev çelik üreticisi Tosyalı, enerji ihtiyacının yarısını güneşten karşılayacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen “yeşil” çelik üreticilerinden biri olan Tosyalı, 1.200 MW (1,2 GW) kapasiteye sahip devasa bir güneş enerjisi projesine start verdi. Dünyanın en büyük öz tüketim GES projelerinden birisi olacak bu projenin ilk 120 MW’lık kısmı için GE Vernova ve Türkiye’nin önde gelen EPC yüklenicisi Inogen ile anlaşma imzaladı.

Tosyalı, yeşil çelik üreticisi olma hedefi doğrultusunda hidrojen ve güneş enerjisi yatırımlarına hız veriyor. Daha önce tüm tesislerini kapsayan 235 MW’lık bir çatı üstü güneş enerjisi santrali kuran şirket, şimdi ise 1,2 GW’lık dev güneş enerjisi yatırımını hayata geçiriyor.

Tüketiminin yarısı güneşten karşılanacak

Proje kapsamında kullanılacak paneller, Tosyalı’nın Osmaniye tesislerinde üretilecek ve sekiz farklı ildeki güneş enerjisi santrallerine yerleştirilecek. Şirket, bu yatırımla toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

Projenin ilk fazı olan 120 MW’lık bölümün 2025’te devreye alınması planlanırken, toplam 1,2 GW kapasitenin 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin diğer aşamaları da üç fazda hayata geçirilecek.

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Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Davos 2025’te yaptığı açıklamada: “Yaptığımız yatırımla Tosyalı olarak öz tüketimimizin %50’ye yakınını GES’ten sağlayacağız. Bu da bizi enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız hale getirirken aynı zamanda dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma konumumuzu daha da güçlendirecek” dedi.

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Dev çelik üreticisi Tosyalı’dan 1.2GW’lık güneş enerjisi yatırımı