Türkiye, güneş enerjisinde 20 GW seviyesini geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, 16 Şubat itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artış göstererek 20 bin 398 megavat (20,4 GW) seviyesine ulaştı. Böylece, Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesindeki güneş enerjisinin payı yüzde 17,5'e yükseldi.

Türkiye, güneşte yükseliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü 116 bin 587 megavat olarak kaydedildi. Son yıllarda çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin yaygınlaşması, güneş enerjisinin hızlı büyümesini destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Bu arada, EPİAŞ’ın 17 Şubat tarihli raporuna göre ise güneşte kurulu güç 20 bin 423 megavat seviyesinde yer alıyor. Ancak, yenilenebilir enerjide kurulu güç ile üretim miktarını karıştırmamak gerekiyor. Güneş enerjisinin payı, kurulu güç içinde yüzde 17’yi geçmiş olsa da üretime katkısı yüzde 5’in altında bulunuyor. Türkiye, üretiminin yüzde 63'ünden fazlasını fosil kaynaklardan sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla, Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035’e kadar 120 bin megavat seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, her yıl 4 ila 5 bin megavatlık yeni güneş enerjisi santrali kurulması planlanıyor. Ek olarak, rüzgar enerjisinde kurulu güç kapasitesi de 13 GW seviyesini geçmiş durumda.

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Öte yandan güneş enerjisi, maliyet avantajı nedeniyle giderek daha cazip hale geliyor. Mevcut durumda, güneşten elektrik üretimi kömür ve doğal gazla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 50 daha düşük maliyetle sağlanıyor. Ek olarak, 2026’dan itibaren devreye alınacak depolamalı güneş santralleri ile üretimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor. Bu gelişme, enerji arz güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, sadece güneş enerjisi santralleriyle değil, güneş paneli üretimiyle de dikkat çekiyor. Ülkede yıllık 44,5 gigavat üretim kapasitesine sahip 75 fotovoltaik panel üreticisi faaliyet gösteriyor. Bunlardan 3’ü, yıllık 6,1 gigavatlık "hücre" üretimini yurt içinde gerçekleştiriyor. Ayrıca, güneş enerjisinin tarım sektörüne entegrasyonunu sağlamak amacıyla deneme amaçlı 3 tarım GES uygulaması da hayata geçirildi.

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