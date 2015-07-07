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Dev robotlar ringe çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,6b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dev robotlar ringe çıkıyor

Robot teknolojilerinde genelde insan boyutunu geçmeyen ve çeşitli fonksiyonlar gerçekleştiren çalışmalara şahit oluyoruz. Ancak son dönemde devasa robotlar kendisini göstermeye başladı. 

Geçen yıl ABD'li MegaBots projesi arenada paintball tarzında dövüşler yapabilecek dev robotların temelini atmıştı. İnsanlar tarafından kullanılan bu robotlar daha çok eğlence amacını güdüyordu. Aynı dönemde Japon Sudobashi de dev robotlar geliştirmeye başlamıştı. Bir süre önce MegaBots'un düello teklifine Sudobashi evet cevabı verdi. Şimdi bu iki ekip kıyasıya bir mücadeleye girişecek. 

Titan oyunundan da hatırlayabileceğimiz bu tarz robotların içerisine bir veya iki kişi binerek kullanıyor ve silahlarını kontrol ediyor. MegaBots robotlarında hareket için palet kullanılırken, Sudobashi ise tekerlek kullanıyor. 

Dev robot dövüşünün nerede ve ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak Sudobashi paintball tarzı yerine melee yani yakın mesafeden dövüş istiyor. MegaBots da buna olumlu bakıyor. Muhtemelen dev robot dövüşü yılın en önemli müsabakalarından birisi olacak. 

Şimdilik masum gibi görünen dev robotlar muhakkak askeri yetkililerin de dikkatini çekmiştir. Savaşlarda ağır silahlar ve roketler taşıyan bu tip robotlar orduların çok işine yarayacaktır. Hatta uzaktan kontrol edilebilme imkanıyla asker kaybetmeden savaşlar kazanılabilir. Potansiyeli oldukça korkutucu olan dev robot projelerinin geleceği merakla bekleniyor.  
Dev robotlar ringe çıkıyor
 

http://www.theverge.com/2015/7/6/8899879/giant-robot-duel-megabots-kuratas Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbolmina 4 yıl en beğenilen
Teklifi önce melih başkan yapmış diye duydum. Dövüş ankara altın park'ta olacak diye tutturunca reddetmişler.
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Gece772 4 yıl
Metalli sert olan kazansın
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Bu konuda yapılmış en güzel film: Real Steel (Çelik Yumruklar) :)
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2K 4 yıl
Türkiye de katılacak Ankara meydanındaki robot ile sizde anca Melih Gökçek'e laf edin adam onun için yaptırmış, geleceği gören biri.
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ismilefe 4 yıl
bocekgrafik
Vay anasını sayın seyirciler. Nereye gidiyoruz?

Bizim biyere gittiğimiz yok giden onlar
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Kartal Göz 4 yıl
Konuyu görünce aklıma direkt Real Steel filmi geldi. Son zamanlarda epey yapay zeka-robotlar üzerine filmler dönüyordu. Şimdi ise hayaller gerçeğe dönüşüyor.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Amerika bu sefer haddi olmayan bir konuda iddaaya girmiş, Japonlar haşat eder :D
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20likcivi 4 yıl
ohaa ulan adamlar ne şanslı be uğraştıkları işe bak american dream resmen
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Blue Cloud 4 yıl
Filmdi gerçek oluyor :)
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SixSixSix 4 yıl
TÜBİT"AK" AMOLED ekran mı yapıyordu? Lokomotif mi yapıyordu?
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byakrep 4 yıl
Dövüşün tarihi belli mi? Eğer çok reyting alırsa ilerde televizyonlarda yarışmalarını görürüz.
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bocekgrafik 4 yıl
Vay anasını sayın seyirciler. Nereye gidiyoruz?
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*siteci* 4 yıl
Melee olması daha mantıklı. Gatlinglerle, paintball silahlarıyla savaşacak kadar çevik değiller, dümdüz durup ateş ederler anca.
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mbald 4 yıl
Aha işte titanfall da geldi,deus ex te geldi mi takımı tamamlarız...
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Gece772 4 yıl
Metalli sert olan kazansın
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