Dev robotlar ringe çıkıyor

Robot teknolojilerinde genelde insan boyutunu geçmeyen ve çeşitli fonksiyonlar gerçekleştiren çalışmalara şahit oluyoruz. Ancak son dönemde devasa robotlar kendisini göstermeye başladı.





Geçen yıl ABD'li MegaBots projesi arenada paintball tarzında dövüşler yapabilecek dev robotların temelini atmıştı. İnsanlar tarafından kullanılan bu robotlar daha çok eğlence amacını güdüyordu. Aynı dönemde Japon Sudobashi de dev robotlar geliştirmeye başlamıştı. Bir süre önce MegaBots'un düello teklifine Sudobashi evet cevabı verdi. Şimdi bu iki ekip kıyasıya bir mücadeleye girişecek.





Titan oyunundan da hatırlayabileceğimiz bu tarz robotların içerisine bir veya iki kişi binerek kullanıyor ve silahlarını kontrol ediyor. MegaBots robotlarında hareket için palet kullanılırken, Sudobashi ise tekerlek kullanıyor.





Dev robot dövüşünün nerede ve ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak Sudobashi paintball tarzı yerine melee yani yakın mesafeden dövüş istiyor. MegaBots da buna olumlu bakıyor. Muhtemelen dev robot dövüşü yılın en önemli müsabakalarından birisi olacak.





Şimdilik masum gibi görünen dev robotlar muhakkak askeri yetkililerin de dikkatini çekmiştir. Savaşlarda ağır silahlar ve roketler taşıyan bu tip robotlar orduların çok işine yarayacaktır. Hatta uzaktan kontrol edilebilme imkanıyla asker kaybetmeden savaşlar kazanılabilir. Potansiyeli oldukça korkutucu olan dev robot projelerinin geleceği merakla bekleniyor.

http://www.theverge.com/2015/7/6/8899879/giant-robot-duel-megabots-kuratas