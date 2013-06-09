Diablo II'nin tasarımcısı Stieg Hedlund'dan yeni bir mobil oyun: ChronoBlade

Kuruculuğunu Grand Theft Auto'nun yaratıcı ismi Dave Jones'ın üstlendiği NWay Studios, yeni oyunu ChronoBlade'i tarayıcılar, Ouya, Android ve iOS platformları için duyurdu.





Aksiyon ve RPG dinamiklerini beat-em-up oynanışıyla birleştiren yapım, Diablo II'nin tasarımcısı Stieg Hedlund tarafından tasarlanıyor. Birbiriyle pek de uyumlu olmasa da, ortaçağ ve steampunk çizgilerini bir araya getirecek olan yapım; Co-Op ve PvP arenalarında çoklu oyuncu deneyimi de sunacak.





Free to Play temelleri üzerine kurulu ChronoBlade'in açık betası önümüzdeki hafta içerisinde tarayıcılar ve Ouya için başlayacakken, Android ve iOS platformlarında ne zaman boy göstereceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

http://www.chronoblade.com/