Diablo II'nin tasarımcısı Stieg Hedlund'dan yeni bir mobil oyun: ChronoBlade

Haber Editörü
Kuruculuğunu Grand Theft Auto'nun yaratıcı ismi Dave Jones'ın üstlendiği NWay Studios, yeni oyunu ChronoBlade'i tarayıcılar, Ouya, Android ve iOS platformları için duyurdu.
Aksiyon ve RPG dinamiklerini beat-em-up oynanışıyla birleştiren yapım, Diablo II'nin tasarımcısı Stieg Hedlund tarafından tasarlanıyor. Birbiriyle pek de uyumlu olmasa da, ortaçağ ve steampunk çizgilerini bir araya getirecek olan yapım; Co-Op ve PvP arenalarında çoklu oyuncu deneyimi de sunacak.
Free to Play temelleri üzerine kurulu ChronoBlade'in açık betası önümüzdeki hafta içerisinde tarayıcılar ve Ouya için başlayacakken, Android ve iOS platformlarında ne zaman boy göstereceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.
http://www.chronoblade.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çünkü diablo 1 de düşmanı gördüğünüz gibi kaçabiliyorsunuz ! ( boss'lar hariç tabiki :)
oyunda düşman (tek haritada) sizi haritanın sonun kadar takip etmiyor du,
bu açıdan oyun bir noktada sıra bazlı strateji tadına yakın real-time strateji anlamıyla aksiyonu
tek kelime ile oyuncunun oyun oynama seviyesine göre,
oyuncu oyunu kendi profesyonellik seviyesinde oynamasını sağlayan
neredeyse hiç bir oyunda bulunmayan bir özellikti
ama şimdi yeni oyunlarda mezara kadar birlikteyiz kanka misali görünür olan tüm düşmanları yok edene kadar göbek bağı ile bağlıymış gibi oynamak ! bir noktada oyuncuya düşünme strateji geliştirme fırsatı vermiyor !
ama gel görki insanların oyundan anladığı tek şey görsellik ve efek olayında başka bir şey değil !
kısacası kaliteli oyun bir noktada oyun oynamayı bırakıp oyunu nasıl oynayacağını insana düşünmesini sağlayan şeydir.
bu açıdan maalesef ne D2 nede D3 , ilk oyunun bu özelliğini yeterince kullanamıyor.
bir tek envanter ekranıyla malzeme geliştirme yönüyle elemana göre kombinasyon geliştirmekle olayın çözüleceğini sanıyorlar
ama bu da bir noktada amelelik gibi bir şey !
+1
Diablo 2 iyi bence. Diablo 3'ü hiç beğenmedim.