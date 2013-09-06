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Digitimes Research: Microsoft, Nokia satın alımıyla tarzını değiştiriyor

5 yıl
1b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Digitimes Research: Microsoft, Nokia satın alımıyla tarzını değiştiriyor

Sektörün önde gelen araştırma şirketlerinden Digitimes Research’e göre Microsoft,  Nokia’nın Cihazlar ve Servisler birimi PC sektöründeki gücünü mobil alana da yansıtmak için satın aldı.

Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen satın alımla ilgili bir analiz çalışması hazılayan Digitimes Research, yıllardır yazılım sadece lisanslama ile kazançlar sağlayan Microsoft’un bu stratejisini kökten değiştirdiğini düşünüyor. Nokia’nın satın alınmasının bunun en önemli hamlesi olduğuna dikkat çeken Digitimes, Microsoft’un bundan böyle iki farklı yayılım stratejisi izleyeceğini ifade etmekte.

Buna göre Microsoft’un son tüketici tarafında, kendi markasını taşıyan tablet, akıllı telefon, saat gibi ürünlere odaklanarak müşterilere ulaşacak. Bu sayede Microsoft, son tüketicinin gözünde hem donanım hem de yazılım üreticisi olarak, bu alandaki pazarlarda daha hızlı şekilde üst noktalara tırmanacak.

Microsoft’un ikinci yayılım stratejisi ise kurumsal tarafta, şu anki izlediği stratejiyle sürecek. Yani Microsoft, kurumsal müşterileri olarak PC üreticilerine Windows gibi yazılımlarını lisanslayarak şu anki karlılığını ve pazar payını sürdürecek.

Önce organizasyon yapısında değişikliğe giden ve sonra da Nokia gibi köklü bir ismi bünyesine katan Microsoft’un bu hamlelerinin karşılığını alıp almayacağını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.


http://www.digitimes.com/news/a20130906PD205.html Yorum Yaz
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Nokia Specialist 5 yıl en beğenilen
NOKIA markası adıyla birçok kişi WP'Ye şans verdi(ben dahil), eğer Microsoft akıllı telefonlarında NOKIA adını kullanmazsa büyük kayıp yaşar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler yeter artık çoluk çocuk muhabbetletini bırakın. Yanlış yazmış olamaz mı hayatında yanlış yapmadın mi sen hayatında. Her haberde bunları görüyorum bıktım artık
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Rajeesh 5 yıl
microsoft yıllardır hiç bir şeyi beceremedi gibi bunuda beceremicek tabi ki
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rebanuba 5 yıl
Microsoft gibi beceriksiz olmayı dilerdim.
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1Kedi7Beni 5 yıl
Plan tıkır tıkır işliyor demek.
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Nokia Specialist 5 yıl
NOKIA markası adıyla birçok kişi WP'Ye şans verdi(ben dahil), eğer Microsoft akıllı telefonlarında NOKIA adını kullanmazsa büyük kayıp yaşar.
Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler yeter artık çoluk çocuk muhabbetletini bırakın. Yanlış yazmış olamaz mı hayatında yanlış yapmadın mi sen hayatında. Her haberde bunları görüyorum bıktım artık
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erci501 5 yıl
tavşan kaç tazı tut
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selahattın ısık 5 yıl
alımıyla tazını değiştiriyor....
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