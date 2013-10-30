Digitimes: Sharp'ın panelleri Retina iPad Mini üretimini yavaşlatıyor

Retina iPad Mini'nin 2014'e kadar üretiminin istenilen seviyeye ulaşamayacağı yönündeki iddialara bir destek de Digitimes'dan geldi.

Digitimes'ın Apple'ın Tayvanlı tedarikçilerinden edindiği son bilgilere göre Sharp, Oksit TFT sürecini esas alarak geliştirilen 7.9 inçlik Retina panelin üretiminde düşük üretkenlik seviyesi ile karşı karşıya. Bir süre daha düşük üretkenlikle ilerleyeceği belirtilen panel üretiminin, Apple'ın pazara talebi karşılayacak mertebede Retina iPad Mini'yi sunmasını çok büyük oranda kısıtladığı ifade ediliyor.

Retina iPad Mini'nin panelleri iki isim, LG Display ve Sharp tarafından üretiliyor. LG Display, a-Si sürecini esas alarak ürettiği paneller, her 10 iPad Mini'den 6'sında bulunurken; Sharp'ın panel tedariği oranı ise %40 seviyelerinde. Benzer şekilde iPad Air'ın panelleri de %60 oranında LG Display tarafından üretilirken; geri kalan kısım ise Samsung Display tarafından üretiliyor.

Retina iPad Mini, Kasım ayı içerisinde dünyanın birçok ülkesinde teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

http://www.digitimes.com/news/a20131030PD202.html