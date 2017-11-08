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Dijital cüzdandaki hata 280 milyon dolara mal oldu

Ethereum'un geliştiricilerinden Gawin Woods tarafından kurulan dijital cüzdan Parity'deki bir kod hatası 280 milyon dolar değerindeki etherin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para birimleri ile hayatımıza giren kavramlardan biri de dijital cüzdanlar. Kullanıcıların sahip oldukları kripto paralarını saklayabildikleri dijital cüzdanlar, güvenlik gerekçeleriyle eleştiriliyor olsa da bu cüzdanlar halen kripto para sahiplerinin paralarını saklayabilecekleri en yaygın araç. dijital cüzdan şirketi Parity'deki hata ise dijital cüzdanların güvenliğini tekrar sorgulanır hale getirebilir. Parity tarafından sağlanan dijital cüzdanlara ulaşmak için gerekli olan kodların, bir kullanıcı tarafından yanlışlıkla silinmesi 280 milyon dolar değerindeki etherin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.


Cüzdanların Büyük Bir Kısmı Zarar Gördü 

Parity tarafından dün paylaşılan güvenlik uyarısına göre ismi paylaşılmayan bir kullanıcının son zamanlarda Parity aracılığıyla oluşturulan dijital cüzdanları kullanmak için gereken kod kütüphanesini silmesi platformda kritik bir hataya neden oldu. Kod kütüphanelerinin silinmesinin ardından 20 Temmuz 2017 tarihinden sonra Parity üzerinde oluşturulan bütün "multi-sig" cüzdanları zarar gördü ve bu cüzdanlardaki toplam 280 milyon dolar değerindeki ether ile işlem yapmak imkansız hale geldi. Özellikle kollektif olarak hareket eden kişilerin tercih ettiği multi-sig cüzdanlarındaki etherler şu an için kullanılamıyor.


Pairty'den bir sözcü kullanılamayan etherlerin toplam değerinin 280 milyon dolar olduğunu doğrulasa da bu miktarın yanıltıcı olduğunu açıklayan Parity, resmi rakamları paylaşmış değil. Ayrıca 280 milyon dolar değerindeki etherin 80 milyon dolarlık kısmının Parity'nin kurucusu Gawin Woods'a ait olduğu iddia ediliyor. Ayrıca etkilenen cüzdanların ethereum ağının toplam yüzde 20'sini oluşturduğu belirtiliyor. Sorunu incelediklerini ve bir an önce kod hatasından etkilenen hesapların kullanılabilir hale gelmesi için çalıştığını açıklayan Parity'nin kısa bir süre içinde kurtarma işlemlerini tamamlaması ve şu an için kullanılamayan kripto paraların kullanımına olanak sağlaması bekleniyor.


https://paritytech.io/blog/security-alert.html Yorum Yaz
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Arapkahvesi 1 yıl
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